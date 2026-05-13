Новини Вступ України до ЄС
Вступ України в ЄС: французький посол утримався від коментарів щодо відтермінування відкриття частини переговорних кластерів

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр заявив, що не коментуватиме повідомлення медіа щодо можливого відтермінування відкриття частини переговорних кластерів для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам у середу на полях заходу, присвяченого верховенству права, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Позиція Франції щодо переговорного процесу

Дипломат наголосив, що не буде ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію, яка з’являється в медіа. За його словами, відповідні дискусії тривають у Брюсселі, і саме там має ухвалюватися рішення.

Весьєр підкреслив, що Франція зацікавлена у якнайшвидшому старті переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, попри попередні труднощі, зокрема через позицію окремих держав-членів.

"Я не буду це ані підтверджувати, ані спростовувати. Насправді, зараз у Брюсселі йде дискусія, і це те місце, де вона має обговорюватися", – зазначив Гаель Весьєр.

Обговорення кластерів та позиції країн ЄС

Посол нагадав, що переговори про вступ України до Євросоюзу мають стартувати з першого кластера, який стосується верховенства права та базових реформ.

Він додав, що інші питання залишаються предметом обговорення, а процес має рухатися максимально швидко з урахуванням уже проведених Україною реформ.

Паралельно в європейських медіа з’являлася інформація про те, що Франція та Польща нібито виступають проти відкриття більше ніж одного переговорного кластера до осені. Водночас ці оцінки були пізніше оскаржені, і дискусія в ЄС триває.

Окремо в Єврокомісії прогнозують, що перший переговорний кластер може бути відкритий уже в найближчі місяці, а наступні — до кінця року.

Не буде нічого, щиту Європи членство не світить
13.05.2026 21:59 Відповісти
Cаме так "щит" Європи
13.05.2026 22:33 Відповісти
З якого часу ми "щит" Європи?
13.05.2026 23:28 Відповісти
 
 