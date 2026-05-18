В Антикоррупционной стратегии Кабмин наплевал на ключевые евроинтеграционные обещания, - Радина

Кабинет Министров не включил в проект закона об Антикоррупционной стратегии Украины реформу процедуры назначения генерального прокурора и независимый конкурс на выбор руководителя Государственного бюро расследований.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Теперь официально: правительство под председательством Юлии Свириденко наплевало на ключевые евроинтеграционные обещания из коммюнике Качки-Кос. Представив свой проект антикоррупционной стратегии, правительство не только не включило туда ни реформу назначения генерального прокурора, ни независимый конкурс для избрания руководителя ГБР. На фоне подозрений Ермаку правительство еще и исключило из текста стратегии предоставление САП возможности осуществлять процессуальные действия без согласования с Генеральным прокурором", - отметила она.

Радина назвала это "позорным абсурдом".

"Напомню, коммюнике Качки-Коса из 10 пунктов появилось в декабре прошлого года как антикризисная мера. Это была попытка восстановить доверие после скандала с попыткой уничтожения независимости НАБУ-САП и операции "Мидас".

И именно сейчас, на фоне появления новых "пленок", подозрений в адрес Ермака и отчаянных попыток собрать ему залог, правительство решило наплевать и на международные договоренности, и на возможные репутационные риски для страны.

Очевидно, премьеру и КМУ важнее сохранить влияние "своих" Кравченко и Сухачовых, чем остатки уважения", - пояснила нардеп.

Радина считает, что правительство действует вопреки промежуточным бенчмаркам для переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые являются официальными требованиями. Без выполнения этих бенчмарков вступления в ЕС не будет.

"Правительство не смогло задекларировать даже намерение выполнять ключевые требования ЕС. Даже в таком программном документе, как антикоррупционная стратегия. Следует липонимать, что правительство наплевало и на 83% граждан, которые хотят вступления Украины в ЕС? Браво", - подытожила парламентарий.

