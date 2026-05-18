РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10027 посетителей онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
885 7

В Антикоррупционной стратегии Кабмин наплевал на ключевые евроинтеграционные обещания, - Радина

Антикоррупционная стратегия Кабмина: Радина раскритиковала проект

Кабинет Министров не включил в проект закона об Антикоррупционной стратегии Украины реформу процедуры назначения генерального прокурора и независимый конкурс на выбор руководителя Государственного бюро расследований.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Теперь официально: правительство под председательством Юлии Свириденко наплевало на ключевые евроинтеграционные обещания из коммюнике Качки-Кос. Представив свой проект антикоррупционной стратегии, правительство не только не включило туда ни реформу назначения генерального прокурора, ни независимый конкурс для избрания руководителя ГБР. На фоне подозрений Ермаку правительство еще и исключило из текста стратегии предоставление САП возможности осуществлять процессуальные действия без согласования с Генеральным прокурором", - отметила она.

Радина назвала это "позорным абсурдом".

"Напомню, коммюнике Качки-Коса из 10 пунктов появилось в декабре прошлого года как антикризисная мера. Это была попытка восстановить доверие после скандала с попыткой уничтожения независимости НАБУ-САП и операции "Мидас".

И именно сейчас, на фоне появления новых "пленок", подозрений в адрес Ермака и отчаянных попыток собрать ему залог, правительство решило наплевать и на международные договоренности, и на возможные репутационные риски для страны.

Очевидно, премьеру и КМУ важнее сохранить влияние "своих" Кравченко и Сухачовых, чем остатки уважения", - пояснила нардеп.

Радина считает, что правительство действует вопреки промежуточным бенчмаркам для переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые являются официальными требованиями. Без выполнения этих бенчмарков вступления в ЕС не будет.

"Правительство не смогло задекларировать даже намерение выполнять ключевые требования ЕС. Даже в таком программном документе, как антикоррупционная стратегия. Следует липонимать, что правительство наплевало и на 83% граждан, которые хотят вступления Украины в ЕС? Браво", - подытожила парламентарий.

Читайте: Из Антикоррупционной стратегии убрали конкурсы на должности главы Нацполиции и ГБР, могут еще "вытряхнуть" конкурс на должность генпрокурора, - "слуга народа" Радина

Автор: 

Кабмин (13815) членство в ЕС (1258) Радина Анастасия (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може вони не навмисно, просто малограмотні самозванці?
показать весь комментарий
18.05.2026 11:53 Ответить
тут 3 в 1: і малограмотні, і самозванці, і навмисно.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:24 Ответить
це не перший ,,кабмін,, який таке робить,бо так роблять всі гілки так званої ,,влади,, бо легітимність від народу навряд чи вона зможе підтвердити,особливо зараз,коли сутність самої ,,влади,, розкривається все більше з кожним днем......все вказує на те,що існоє дві сторони 1-народ,армія що воює,біженці і 2-так звана ,,влада,, і пристосуванці,і війна не тільки на ЛБЗ а й між першими та другими......
показать весь комментарий
18.05.2026 11:54 Ответить
Так само немає жодного серйозного покарання ні ухилянтам ні корупціонерам .. це не солдатам за СЗЧ після 4+ років на війні погрожувати...
показать весь комментарий
18.05.2026 12:01 Ответить
Кабмін без вказівки з ОП і дупу не підніме.

Якщо з стратегії викинули вимоги ЄС, значить так хотів Зеленський.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:11 Ответить
сьогодні кабмін України це мафіозне ОБУ під керивництвом торчка 🤡...
показать весь комментарий
18.05.2026 12:31 Ответить
Яка Антикорупційна стратегія, якщо в "Династії" ще ремонт не закінчили?....
показать весь комментарий
18.05.2026 12:55 Ответить
 
 