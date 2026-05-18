В Антикорупційній стратегії Кабмін начхав на ключові євроінтеграційні обіцянки, - "слуга народу" Радіна

Антикорупційна стратегія Кабміну: Радіна розкритикувала проєкт

Кабінет Міністрів не включив до проєкту закону про Антикорупційну стратегію України реформу призначення генерального прокурора та незалежний конкурс для обрання керівника Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Тепер офіційно: уряд під головуванням Юлії Свириденко начхав на ключові євроінтеграційні обіцянки із комюніке Качки-Кос. Подавши свій проєкт антикорупційної стратегії, Уряд не лише не включив туди ані реформу призначення Генерального прокурора, ані незалежний конкурс для обрання керівника ДБР. На фоні підозри Єрмаку уряд ще й виключив із тексту стратегії надання САП можливості здійснювати процесуальні дії без погодження із Генеральним прокурором", - зазначила вона.

Радіна назвала це "ганебним абсурдом".

"Нагадаю, комюніке Качка-Кос із 10 пунктів з’явилося в грудні минулого року як антикризовий захід. Це була спроба відновити довіру після скандалу із спробою знищення незалежності НАБУ-САП та операції "Мідас".

І саме зараз, на фоні появи нових "плівок", підозри Єрмаку і відчайдушних спроб зібрати йому на заставу, уряд вирішив начхати і на міжнародні домовленості, і на можливі репутаційні ризики для країни.

Вочевидь, Премʼєрці і КМУ важливіше зберегти вплив "своїх" кравченків та сухачових, аніж рештки поваги", - пояснила нардепка.

Радіна вважає, що Уряд діє всупереч проміжним бенчмаркам для перемовин про вступ України до ЄС, які є офіційними вимогами. Без виконання цих бенчмарків вступу до ЄС не буде.

"Уряд не зміг задекларувати навіть намір виконувати ключові вимоги ЄС.Навіть у такому візійному документі, як антикорупційна стратегія. Чи слід розуміти, що уряд начхав і на 83% громадян, які хочуть вступу України до ЄС? Браво", - підсумувала парламентарка.

Кабмін без вказівки з ОП і дупу не підніме.

Якщо з стратегії викинули вимоги ЄС, значить так хотів Зеленський.
18.05.2026 12:11 Відповісти
тут 3 в 1: і малограмотні, і самозванці, і навмисно.
18.05.2026 12:24 Відповісти
сьогодні кабмін України це мафіозне ОБУ під керивництвом торчка 🤡...
18.05.2026 12:31 Відповісти
може вони не навмисно, просто малограмотні самозванці?
18.05.2026 11:53 Відповісти
тут 3 в 1: і малограмотні, і самозванці, і навмисно.
18.05.2026 12:24 Відповісти
Вони всі реально хворі, бо давно чхають і плюють на всі обіцянки і, в першу чергу, на український народ.
18.05.2026 16:28 Відповісти
це не перший ,,кабмін,, який таке робить,бо так роблять всі гілки так званої ,,влади,, бо легітимність від народу навряд чи вона зможе підтвердити,особливо зараз,коли сутність самої ,,влади,, розкривається все більше з кожним днем......все вказує на те,що існоє дві сторони 1-народ,армія що воює,біженці і 2-так звана ,,влада,, і пристосуванці,і війна не тільки на ЛБЗ а й між першими та другими......
18.05.2026 11:54 Відповісти
Так само немає жодного серйозного покарання ні ухилянтам ні корупціонерам .. це не солдатам за СЗЧ після 4+ років на війні погрожувати...
18.05.2026 12:01 Відповісти
солдат - крiпак.

Костопільський районний суд Рівненської області визнав солдата винним у тому, що дев'ятеро військових вчинили СЗЧ. Через недбале ставлення до служби йому призначили 17 тис. грн штрафу.
18.05.2026 15:33 Відповісти
.. назвіть армію..чи країну...де солдат вільний!? Навіть у Батьки Махно це питання не виникало....)))
18.05.2026 17:10 Відповісти
18.05.2026 12:11 Відповісти
18.05.2026 14:50 Відповісти
сьогодні кабмін України це мафіозне ОБУ під керивництвом торчка 🤡...
18.05.2026 12:31 Відповісти
18.05.2026 12:31 Відповісти
Яка Антикорупційна стратегія, якщо в "Династії" ще ремонт не закінчили?....
18.05.2026 12:55 Відповісти
Зеленский уверенно идет по дороге януковича.
Ростов не резиновый, а в Израиле слишком много личных врагов Зеленского, желающих подержать его за горло. И Иран все помнит...
А пока Зеле надо еще подарить страуса, чтобы научил хозяина голову прятать в песок.
18.05.2026 14:56 Відповісти
Влада на чолі з Зеленським лише імітує бажання вступити в ЄС і тому не хоче приймати потрібні закони, які нам вже дали представники ЄС. Прийняття цих законів зменшить можливість обкрадати бюджет України і тому Зеленський і депутати з фракції Слуги народу не хочуть їх голосувати
18.05.2026 15:28 Відповісти
Ця пі...сня і всі їх попередники на пару з олігархатом сп...ли в цій країні за останні 35 років декілька трлн. дол. Ще залишаються у когось питання, чому, в принципі, війна почалася? Всі названі тварини з усіма членами своїх родин мають сидіти на лаві підсудних разом із представниками країни-агресора.
18.05.2026 16:20 Відповісти
Вони й миру не хочуть винести їх підарасів на вилах
18.05.2026 18:01 Відповісти
а були сумніви ? )

«Залиш надію кожен, хто сюди заходить» (італ. Lasciate ogne speranza, voi ch'entrate)
18.05.2026 19:45 Відповісти
 
 