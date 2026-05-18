В Антикорупційній стратегії Кабмін начхав на ключові євроінтеграційні обіцянки, - "слуга народу" Радіна

Кабінет Міністрів не включив до проєкту закону про Антикорупційну стратегію України реформу призначення генерального прокурора та незалежний конкурс для обрання керівника Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер офіційно: уряд під головуванням Юлії Свириденко начхав на ключові євроінтеграційні обіцянки із комюніке Качки-Кос. Подавши свій проєкт антикорупційної стратегії, Уряд не лише не включив туди ані реформу призначення Генерального прокурора, ані незалежний конкурс для обрання керівника ДБР. На фоні підозри Єрмаку уряд ще й виключив із тексту стратегії надання САП можливості здійснювати процесуальні дії без погодження із Генеральним прокурором", - зазначила вона.

Радіна назвала це "ганебним абсурдом".

"Нагадаю, комюніке Качка-Кос із 10 пунктів з’явилося в грудні минулого року як антикризовий захід. Це була спроба відновити довіру після скандалу із спробою знищення незалежності НАБУ-САП та операції "Мідас".

І саме зараз, на фоні появи нових "плівок", підозри Єрмаку і відчайдушних спроб зібрати йому на заставу, уряд вирішив начхати і на міжнародні домовленості, і на можливі репутаційні ризики для країни.

Вочевидь, Премʼєрці і КМУ важливіше зберегти вплив "своїх" кравченків та сухачових, аніж рештки поваги", - пояснила нардепка.

Радіна вважає, що Уряд діє всупереч проміжним бенчмаркам для перемовин про вступ України до ЄС, які є офіційними вимогами. Без виконання цих бенчмарків вступу до ЄС не буде.

"Уряд не зміг задекларувати навіть намір виконувати ключові вимоги ЄС.Навіть у такому візійному документі, як антикорупційна стратегія. Чи слід розуміти, що уряд начхав і на 83% громадян, які хочуть вступу України до ЄС? Браво", - підсумувала парламентарка.

