3 186 27

Мерц пропонує спецстатус для України в ЄС до повноправного членства, - ЗМІ

Мерц про вступ України до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel із посиланням на власну інформацію.

Зазначається, що Мерц виступив з ініціативою запровадити для України тимчасовий формат "асоційованого членства" в Євросоюзі. За його задумом, це могло б частково відповісти на запит Києва щодо швидшої євроінтеграції на тлі затяжного процесу повноправного вступу.

Новий статус передбачає розширену інтеграцію та елементи безпекових гарантій

Спецстатус "асоційованого члена", який він пропонує для України як тимчасове рішення, у баченні Мерца передбачає надання Києву більших прав та обов’язків, ніж зазвичай отримують кандидати у класичному процесі вступу. Це, зокрема:

  • участь і право голосу на зустрічах Ради ЄС і Євроради, а також участь без права голосу у роботі Єврокомісії та Європарламенту;
  • поступова інтеграція у бюджет ЄС;
  • поширення на Україну статті 42.7 Договорів ЄС про взаємну допомогу і оборону – що забезпечить певні безпекові гарантії України та відображає її запит;
  • особливу участь у Суді ЄС, з посадою Assistant Rapporteur.

Мерц вважає, що надання Україні такого спецстатусу має посприяти і переговорному процесу, ініційованому США – оскільки йдеться про застосування до України європейської статті про взаємодопомогу.

Паралельно канцлер рекомендує залишити механізм скорочення цих прав, якщо на євроінтеграційному шляху України почнеться відкат і її політика почне розходитися з фундаментальними цінностями ЄС.

Західним Балканам та Молдові він пропонує надати не ідентичні, а окремі плани прискореної інтеграції у Євросоюз.

Що передувало?

Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.

Топ коментарі
+14
В даній ситуації можливо і так. Такий статус - теж рух вперед. Аніж чекати рлоками, без визначення
21.05.2026 09:54 Відповісти
21.05.2026 09:54 Відповісти
+7
Типу статус коханки? Да йди ти нах. зі своїм статусом і своїм ЄС
21.05.2026 09:42 Відповісти
21.05.2026 09:42 Відповісти
+5
насправді, якщо дадуть доступ до бюджету та фондів ЄС, то треба брати поки є вікно можливостей. За рік ситуація з виборами може змінитися і навіть такі умови будуть недосяжні на фоні резудьтатів у Франціі та німців з афд.
21.05.2026 09:54 Відповісти
21.05.2026 09:54 Відповісти
Обережно, на сайті кацапські тролі !!!
показати весь коментар
21.05.2026 09:52 Відповісти
Пиде...асов признать законными супругами требовать не будут? Хрен с ним, если так-план сойдёт. Хоть что-то.
21.05.2026 10:57 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 10:57 Відповісти
Немає нічого більш постійного ніж тимчасове.
показати весь коментар
21.05.2026 09:46 Відповісти
Ухилянте, Крим будемо визволяти у будь-якому разі. Питання лише у виборі способу. Краще, звісно, дипломатія.
21.05.2026 09:55 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 09:55 Відповісти
Тм вже пішов визволяти ?
показати весь коментар
21.05.2026 11:39 Відповісти
Німеччина та Франція запропонували надати Україні "символічні" переваги до вступу в ЄС, - https://24tv.ua/geopolitics/nimechchina-frantsiya-zaproponuvali-nadati-********-simvolichni_n3052599 FT
21.05.2026 09:49 Відповісти

"Ось вам членство без членства. Нам це всеодно нічого не коштує, а ви зможете розганяти потужність всередині країни. Головне - продовжуйте воювати. Ви великі молодці."
21.05.2026 09:49 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 09:49 Відповісти
А шо, не треба воювати і здатись кацапам?
показати весь коментар
21.05.2026 10:17 Відповісти
Треба мати хоч якусь перспективу виграти, а я поки відкриття другого фронту, окупацію москви і вбивство путіна не дуже проглядаю, як то було в ДСВ.
21.05.2026 10:40 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 10:40 Відповісти
Ще й за символічний статус будуть від нас вимагати свої вимоги
21.05.2026 10:24 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 10:24 Відповісти
а що це дасть пересічному? повний нуль. Як почувалися гімном при перетині кордону, так і далі буде. Як були бідоттям і дешевою рабсилою, так і далі буде.
21.05.2026 09:55 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 09:55 Відповісти
Європа не хоче втрачати свій "щит", зручний і дешевий, який ні до чого не зобов'язує
21.05.2026 09:57 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 09:57 Відповісти
Україна вже має статус "асоційованого члена" ще з часів Порошенка. Саме тому є обопільний безвіз між Україною та ЄС. Мерц схоже не вкурсі або хоче втюхати українцям стару морковку за ціною нової. Це схоже на НОВІ БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США.
21.05.2026 09:57 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 09:57 Відповісти
це різні речі: мати статус асоційованого членства і безвізовий режим
21.05.2026 10:15 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 10:15 Відповісти
Щоб не бути дешевою хв.....ю за кордоном, живи і працюй в Україні заради її захисту і процвітання.
21.05.2026 09:58 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 09:58 Відповісти
не так вже й погано для початку! по суті всі колишні члени соц.табору проходили той етап
21.05.2026 10:13 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 10:13 Відповісти
Бачу велике обурення неповним членством, але скажіть: по якому саме критерію Україна відповідає членству? Може і є такий, буде цікаво дізнатися. Стосовно воювати, щит.., так це реал політик, але не Європа загнала нас у цей капкан, ніхто не зробив більше для нинішнього становища, ніж самі українці: невивчені уроки історії про постійного ворога, безвідповідальність на виборах, сидіння на рос.пропаганді ( боротьба з соросом і гейропою ), але найголовніше -корупція, системна, від низу до верху, яка роз'їла все як іржа. Корупція як кров від крові і плоть від плоті українців. І, якщо корупція є матір'ю народу, то деградація моралі є, безсумнівно, його батьком, бо маючи в душі хоч крихьу моралі, народ ніколи не пробачив би росії її гріхи: від Запорізької Січі і до ГУЛАГу, і ліз би в Європу вже 35 років, а не коли сраку підпалили.
Тож, коли ідете маршом за християнські сімейні цінності, і лякаєте гейропою; коли кажете, що українці наймогутніша армія і Європи, Нато нам не треба; коли кажете, що ми маємо жити не в ЄС, бо в нас самі родючі грунти і сама-сама роботяща нація, то ви ідете дорогою пекла. І історія це підтвердила. амінь , Причому цього разу амінь вже нації, не одразу, пару сотень років, але думаю математична незворотність вже почалася
показати весь коментар
21.05.2026 10:55 Відповісти
Але цей капкан і позиція жертви є дуже зручною для деяких https://24tv.ua/vstup-********-yes-budanov-vistupiv-za-priskorene-chlenstvo-dlya_n3071507 кєровніків, які за цей статус виторговують собі гешефти.
21.05.2026 11:20 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 11:20 Відповісти
Все строго по-європейському.
Захищайте нас,завозьте трудових мігрантів,купуйте у нас усе по нашій ціні в необмеженій кількості,а ми у вас купимо теж невелику кількість по нашіц теж ціні.
А там через енну кількість років подивимось,що з цією Україною робить.
показати весь коментар
21.05.2026 10:56 Відповісти
Та нормально. Треба брати.
показати весь коментар
21.05.2026 11:32 Відповісти
Спец статус-- "Ни каких прав, только обязанности ".
показати весь коментар
21.05.2026 11:42 Відповісти
Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
показати весь коментар
21.05.2026 11:53 Відповісти
 
 