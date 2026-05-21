Мерц пропонує спецстатус для України в ЄС до повноправного членства, - ЗМІ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel із посиланням на власну інформацію.
Зазначається, що Мерц виступив з ініціативою запровадити для України тимчасовий формат "асоційованого членства" в Євросоюзі. За його задумом, це могло б частково відповісти на запит Києва щодо швидшої євроінтеграції на тлі затяжного процесу повноправного вступу.
Новий статус передбачає розширену інтеграцію та елементи безпекових гарантій
Спецстатус "асоційованого члена", який він пропонує для України як тимчасове рішення, у баченні Мерца передбачає надання Києву більших прав та обов’язків, ніж зазвичай отримують кандидати у класичному процесі вступу. Це, зокрема:
- участь і право голосу на зустрічах Ради ЄС і Євроради, а також участь без права голосу у роботі Єврокомісії та Європарламенту;
- поступова інтеграція у бюджет ЄС;
- поширення на Україну статті 42.7 Договорів ЄС про взаємну допомогу і оборону – що забезпечить певні безпекові гарантії України та відображає її запит;
- особливу участь у Суді ЄС, з посадою Assistant Rapporteur.
Мерц вважає, що надання Україні такого спецстатусу має посприяти і переговорному процесу, ініційованому США – оскільки йдеться про застосування до України європейської статті про взаємодопомогу.
Паралельно канцлер рекомендує залишити механізм скорочення цих прав, якщо на євроінтеграційному шляху України почнеться відкат і її політика почне розходитися з фундаментальними цінностями ЄС.
Західним Балканам та Молдові він пропонує надати не ідентичні, а окремі плани прискореної інтеграції у Євросоюз.
Що передувало?
Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ось вам членство без членства. Нам це всеодно нічого не коштує, а ви зможете розганяти потужність всередині країни. Головне - продовжуйте воювати. Ви великі молодці."
Тож, коли ідете маршом за християнські сімейні цінності, і лякаєте гейропою; коли кажете, що українці наймогутніша армія і Європи, Нато нам не треба; коли кажете, що ми маємо жити не в ЄС, бо в нас самі родючі грунти і сама-сама роботяща нація, то ви ідете дорогою пекла. І історія це підтвердила. амінь , Причому цього разу амінь вже нації, не одразу, пару сотень років, але думаю математична незворотність вже почалася
Захищайте нас,завозьте трудових мігрантів,купуйте у нас усе по нашій ціні в необмеженій кількості,а ми у вас купимо теж невелику кількість по нашіц теж ціні.
А там через енну кількість років подивимось,що з цією Україною робить.
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW