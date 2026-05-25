Путин может втянуть Европу в переговоры ради ослабления санкций, - Цахкна

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться вовлечь Европу в переговоры по поводу войны против Украины, чтобы выиграть время и ослабить санкционное давление со стороны ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы Ukraina stuudio на ERR заявил премьер-министр Эстонии Маргус Цахкна.

Он отметил, что США больше не играют ведущей роли в переговорах по войне в Украине, чем может воспользоваться Кремль.

"По сути, в прежнем виде переговоры завершились. Теперь все понимают, что желание Путина заключается в том, чтобы втянуть Европу в переговоры", - сказал Цахкна.

Путин стремится изменить формат переговоров

Он подчеркнул, что переговоры с РФ, которые длились более года, были просто разговорами, которые дали возможность Путину выиграть время. Теперь диктатор РФ пытается втянуть страны Европы в переговоры.

"Идея как раз и заключается в том, чтобы втянуть Европу в роль посредника. Мы видим, что европейские санкции сделали свое дело. Мне нравится, как украинцы называют их дальнобойными и глубинными санкциями, что означает, что удары действительно работают. Теперь Путину необходимо выиграть время", – считает эстонский министр.

Он добавил, что Москва стремится предоставить Европе роль посредника, чтобы ослабить готовность ЕС к дальнейшему ужесточению санкций против России.

"Если бы Европа взяла на себя роль посредника, то мы бы уже не говорили о следующем пакете санкций, который сейчас готовим. Там есть одна очень болезненная вещь, которой Путин боится: полный запрет морских услуг на территории всего Европейского Союза и целый ряд других санкций", – сказал Цахкна.

Эстония призывает ЕС ужесточать санкции против России

В то же время он подчеркнул, что целью Европы не должно быть "нейтральное посредничество" между Украиной и Россией. По словам Цахкны, ЕС должен продолжать давление на Кремль и добиваться такого формата переговоров, который будет отвечать интересам европейской безопасности и Украины.

"Роль посредника подразумевает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью. Наша цель – сформулировать и, если когда-нибудь состоятся какие-то переговоры, отстаивать то, как будет выглядеть европейская архитектура безопасности", – рассказал министр.

