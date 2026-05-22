В переговорах необходимо выйти на новый формат, нужна встреча на уровне лидеров, - Сибига

В мирных переговорах необходимо перейти к новому формату переговоров, в частности, требуется участие Европы и встреча на уровне лидеров Украины и России.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подробности

"Я действительно могу констатировать и скажу, что этот главный трек при американском лидерстве сейчас находится на паузе. В силу различных обстоятельств: и ситуация на Ближнем Востоке, и другие факторы", — пояснил министр.

По словам главы МИД, Украина заинтересована в новой динамике, в дальнейших контактах, диалоге, в том числе на уровне переговорных групп.

"Но у меня также сложилось впечатление, что этот формат постепенно достигает уровня исчерпания возможностей обсуждений, которые возможны на таком уровне. Иногда так получается, что одни и те же вопросы обсуждаются уже по несколько раз. Что это означает для нас? Что мы должны выйти на новый формат переговоров с российской стороной", - добавил Сибига.

Читайте также: В ЕС ищут переговорщика с РФ по войне в Украине: среди кандидатов Меркель и Драги, - Politico

Два направления

Министр сказал, что Украина предлагает два направления: более активное участие европейской стороны и второе — встречу на уровне президента Украины Владимира Зеленского и Путина.

"Мы считаем, что именно такая встреча может принести конкретный результат. И дополнительный импульс для завершения войны", — подытожил он

Читайте: ЕС на следующей неделе обсудит кандидатов для переговоров с РФ: в списке появились новые имена, - FT

Что предшествовало?

Читайте: Путин готов встретиться с Зеленским где угодно, но только для того, чтобы "поставить точку" в войне, — Песков

сибіга як зазвичай пустив "шептуна" )))))
22.05.2026 15:59 Ответить
Про шо балакати? - в путлєра нічого не міняється
22.05.2026 16:01 Ответить
Знову очі, глянути в очі хоче 😸. А без сарказму, що Зеленський такого скаже путіну, що кардинально змінить ситуацію? Це так на рівні думок, фантазую.
22.05.2026 16:12 Ответить
Не буде ніяких переговорів і ніякої зустрічі лідерів, не розводь кацапську муру!
22.05.2026 16:17 Ответить
Мабуть собака як посре і то зробить важливішу справу чим оцей сивохо.
22.05.2026 16:23 Ответить
Аби ляпнути.Спочатку треба припинити бойові дії, як в Ірані, а потім розмовляти.
22.05.2026 16:30 Ответить
 
 