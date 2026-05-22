В переговорах необходимо выйти на новый формат, нужна встреча на уровне лидеров, - Сибига
В мирных переговорах необходимо перейти к новому формату переговоров, в частности, требуется участие Европы и встреча на уровне лидеров Украины и России.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подробности
"Я действительно могу констатировать и скажу, что этот главный трек при американском лидерстве сейчас находится на паузе. В силу различных обстоятельств: и ситуация на Ближнем Востоке, и другие факторы", — пояснил министр.
По словам главы МИД, Украина заинтересована в новой динамике, в дальнейших контактах, диалоге, в том числе на уровне переговорных групп.
"Но у меня также сложилось впечатление, что этот формат постепенно достигает уровня исчерпания возможностей обсуждений, которые возможны на таком уровне. Иногда так получается, что одни и те же вопросы обсуждаются уже по несколько раз. Что это означает для нас? Что мы должны выйти на новый формат переговоров с российской стороной", - добавил Сибига.
Два направления
Министр сказал, что Украина предлагает два направления: более активное участие европейской стороны и второе — встречу на уровне президента Украины Владимира Зеленского и Путина.
"Мы считаем, что именно такая встреча может принести конкретный результат. И дополнительный импульс для завершения войны", — подытожил он
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
