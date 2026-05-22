В переговорах необходимо выйти на новый формат, нужна встреча на уровне лидеров, - Сибига

В мирных переговорах необходимо перейти к новому формату переговоров, в частности, требуется участие Европы и встреча на уровне лидеров Украины и России.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я действительно могу констатировать и скажу, что этот главный трек при американском лидерстве сейчас находится на паузе. В силу различных обстоятельств: и ситуация на Ближнем Востоке, и другие факторы", — пояснил министр.

По словам главы МИД, Украина заинтересована в новой динамике, в дальнейших контактах, диалоге, в том числе на уровне переговорных групп.

"Но у меня также сложилось впечатление, что этот формат постепенно достигает уровня исчерпания возможностей обсуждений, которые возможны на таком уровне. Иногда так получается, что одни и те же вопросы обсуждаются уже по несколько раз. Что это означает для нас? Что мы должны выйти на новый формат переговоров с российской стороной", - добавил Сибига.

Два направления

Министр сказал, что Украина предлагает два направления: более активное участие европейской стороны и второе — встречу на уровне президента Украины Владимира Зеленского и Путина.

"Мы считаем, что именно такая встреча может принести конкретный результат. И дополнительный импульс для завершения войны", — подытожил он

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

Путин готов встретиться с Зеленским где угодно, но только для того, чтобы "поставить точку" в войне, — Песков