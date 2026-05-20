ЕС на следующей неделе обсудит кандидатов для переговоров с РФ: в списке появились новые имена, - FT

Министры иностранных дел стран Европейского Союза в ходе предстоящей встречи на Кипре планируют подробно обсудить потенциальных кандидатов на роль главного переговорщика с Россией по вопросу прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Financial Times со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ходе европейских кулуарных дискуссий, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новые и старые имена: кого рассматривают в Брюсселе

В настоящее время внутри ЕС продолжаются активные дебаты о том, какая именно фигура сможет эффективно представлять интересы Европы на возможных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации источников, список кандидатов выглядит так:

Марио Драги (бывший глава Европейского центрального банка и экс-премьер Италии) — считается надежной фигурой с мощным технократическим опытом, пользующейся уважением по всему ЕС.

Александр Стубб (действующий президент Финляндии) и его предшественник Саули Ниинистё — их кандидатуры выдвинули правительства нескольких стран. При этом отмечается, что хотя Ниинистё является одним из немногих европейцев, имеющих историю рабочих отношений с Путиным, в настоящее время Кремль "очень недоволен Финляндией" из-за её вступления в НАТО.

Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер — кандидатуры представителей Германии также обсуждались (Меркель ранее уже заявляла об отказе от подобной роли).

Нейтральные кандидаты — часть европейских чиновников считает, что миссию должен возглавить представитель таких стран, как Нидерланды или Португалия, которые не имеют "исторического багажа" в отношениях с РФ, как страны Восточной Европы.

В то же время в Кремле заявляли, что хотели бы видеть переговорщиком экс-лидера Германии Герхарда Шредера, однако в Берлине эту идею категорически отвергли. Свою готовность к диалогу также выражала топ-дипломатка ЕС Кая Каллас, а премьер Словакии Роберт Фицо отмечал, что Европу должен представлять "знаток русской души".

Позиция Вашингтона и Киева

Обсуждения на Кипре актуализировались после того, как США и Украина выразили поддержку идее, чтобы Европа наладила прямой диалог с Кремлем.

Администрация президента США Дональда Трампа уже дала понять Брюсселю, что не возражает против параллельных европейских контактов с Путиным, которые будут проходить наряду с мирными переговорами под эгидой Вашингтона.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский стремится, чтобы европейскую сторону возглавлял "кто-то вроде Драги" или другой "сильный, действующий лидер". Ожидается, что в ближайшие дни украинский президент обсудит этот вопрос с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Красные линии и риски раскола

Помимо персоний, на встрече министров на Кипре будут подниматься стратегические вопросы:

Каковы будут условия ЕС для начала любых переговоров с Кремлем? Какие "красные линии" у Европы в отношении потенциального урегулирования в Украине? Чего ЕС будет требовать от Москвы в постконфликтных отношениях?

В то же время издание FT подчеркивает, что часть европейских правительств серьезно обеспокоена началом этих дискуссий. Они опасаются, что подобные дебаты на фоне сложных решений могут обнажить внутренние разногласия и расколоть единство внутри Евросоюза в отношении Украины и России.

Читайте также: Украина согласовала с ЕС макрофинансовую помощь в размере €8,35 млрд: первый транш ожидается в июне