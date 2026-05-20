ЕС на следующей неделе обсудит кандидатов для переговоров с РФ: в списке появились новые имена, - FT

Кто станет переговорщиком ЕС с Россией: FT назвала новых кандидатов

Министры иностранных дел стран Европейского Союза в ходе предстоящей встречи на Кипре планируют подробно обсудить потенциальных кандидатов на роль главного переговорщика с Россией по вопросу прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Financial Times со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ходе европейских кулуарных дискуссий, передает Цензор.НЕТ.

Новые и старые имена: кого рассматривают в Брюсселе

В настоящее время внутри ЕС продолжаются активные дебаты о том, какая именно фигура сможет эффективно представлять интересы Европы на возможных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации источников, список кандидатов выглядит так:

  • Марио Драги (бывший глава Европейского центрального банка и экс-премьер Италии) — считается надежной фигурой с мощным технократическим опытом, пользующейся уважением по всему ЕС.

  • Александр Стубб (действующий президент Финляндии) и его предшественник Саули Ниинистё — их кандидатуры выдвинули правительства нескольких стран. При этом отмечается, что хотя Ниинистё является одним из немногих европейцев, имеющих историю рабочих отношений с Путиным, в настоящее время Кремль "очень недоволен Финляндией" из-за её вступления в НАТО.

  • Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер — кандидатуры представителей Германии также обсуждались (Меркель ранее уже заявляла об отказе от подобной роли).

  • Нейтральные кандидаты — часть европейских чиновников считает, что миссию должен возглавить представитель таких стран, как Нидерланды или Португалия, которые не имеют "исторического багажа" в отношениях с РФ, как страны Восточной Европы.

В то же время в Кремле заявляли, что хотели бы видеть переговорщиком экс-лидера Германии Герхарда Шредера, однако в Берлине эту идею категорически отвергли. Свою готовность к диалогу также выражала топ-дипломатка ЕС Кая Каллас, а премьер Словакии Роберт Фицо отмечал, что Европу должен представлять "знаток русской души".

Позиция Вашингтона и Киева

Обсуждения на Кипре актуализировались после того, как США и Украина выразили поддержку идее, чтобы Европа наладила прямой диалог с Кремлем.

Администрация президента США Дональда Трампа уже дала понять Брюсселю, что не возражает против параллельных европейских контактов с Путиным, которые будут проходить наряду с мирными переговорами под эгидой Вашингтона.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский стремится, чтобы европейскую сторону возглавлял "кто-то вроде Драги" или другой "сильный, действующий лидер". Ожидается, что в ближайшие дни украинский президент обсудит этот вопрос с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Красные линии и риски раскола

Помимо персоний, на встрече министров на Кипре будут подниматься стратегические вопросы:

  1. Каковы будут условия ЕС для начала любых переговоров с Кремлем?

  2. Какие "красные линии" у Европы в отношении потенциального урегулирования в Украине?

  3. Чего ЕС будет требовать от Москвы в постконфликтных отношениях?

В то же время издание FT подчеркивает, что часть европейских правительств серьезно обеспокоена началом этих дискуссий. Они опасаются, что подобные дебаты на фоне сложных решений могут обнажить внутренние разногласия и расколоть единство внутри Евросоюза в отношении Украины и России.

ЄС перестали купувати рос енергоресурси? Закрили кордони для всіх кацапів без винятку? Санкції дієві? Ні? Переговори це коли обидві сторони більш менш адекватні або одна сторона на іншу має важіль впливу. Тоді закономірне питання:" що ви таке можете запропонувати *****, щоб" переговори " мали результат?". Та ніфіга ❗❗❗
20.05.2026 14:32 Ответить
ТА ВИ НЕ СПІШІТЬ......в нас же ще не всі чоловіки в закінчились. Ви поки подумайте
20.05.2026 14:06 Ответить
а навіщо ху*лу домовлятися ? і головне про що домовлятися?
20.05.2026 14:06 Ответить
20.05.2026 14:06 Ответить
Спіши - не спіши а толку з цих переговорів ніц не буде, дипломатія тут вже нічого крім обмінів не вирішить. Це так ... аби перед камерами покрасуватись та потриндіти про "рішуче і глибоке занепокоєння можливою ескалацією, закликати всі сторони конфлікта до діалогу і ... бла-бла-бла" - типу щось робимо 🤔
20.05.2026 14:24 Ответить
Санкции уже снимают и без дипломатии.
20.05.2026 14:33 Ответить
а навіщо ху*лу домовлятися ? і головне про що домовлятися?
20.05.2026 14:06 Ответить
А головне з ким🤣
20.05.2026 15:15 Ответить
Не буде ніяких переговорів, тому не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
20.05.2026 14:26 Ответить
Водночас видання FT підкреслює, що частина європейських урядів серйозно занепокоєна початком цих дискусій.

Та понятное дело))
20.05.2026 14:30 Ответить
20.05.2026 14:32 Ответить
А що заважає це зробити сьогодні ?
20.05.2026 14:36 Ответить
Пуйло уже сказал что без бамбасса дела не будет. три села в бамбассе отдавать не будут. Шо вы там обсуждать собрались еу куколды?
20.05.2026 15:14 Ответить
Які перемовини ? кацапи одного хочуть що б зняли санкції і за всі скоєні злочини їм нічого не було.
20.05.2026 15:16 Ответить
 
 