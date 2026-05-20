Украина согласовала с ЕС макрофинансовую помощь на €8,35 млрд: первый транш ожидается в июне

Украина и Европейский Союз завершили переговоры по Меморандуму о взаимопонимании относительно макрофинансовой поддержки в размере 8,35 млрд евро в рамках кредитной программы ЕС. Документ подписал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Первый транш ожидается в июне

"Подписав меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи в виде займа, мы готовимся осуществить первый платеж в июне", — уточнил он.

Отдельно Домбровскис отметил, что документ должен быть подписан и ратифицирован ВР.

"Теперь украинский парламент должен утвердить эти реформы, имеющие важное значение для интеграции Украины в ЕС", — отметил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в переговорах об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро Украине достигнут прогресс.

Читайте: ЕС не успеет на следующей неделе предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита, — СМИ