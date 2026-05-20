Украина согласовала с ЕС макрофинансовую помощь на €8,35 млрд: первый транш ожидается в июне
Украина и Европейский Союз завершили переговоры по Меморандуму о взаимопонимании относительно макрофинансовой поддержки в размере 8,35 млрд евро в рамках кредитной программы ЕС. Документ подписал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Первый транш ожидается в июне
"Подписав меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи в виде займа, мы готовимся осуществить первый платеж в июне", — уточнил он.
Отдельно Домбровскис отметил, что документ должен быть подписан и ратифицирован ВР.
"Теперь украинский парламент должен утвердить эти реформы, имеющие важное значение для интеграции Украины в ЕС", — отметил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в переговорах об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро Украине достигнут прогресс.
