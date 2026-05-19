Украина может получить €8,4 млрд от ЕС после налоговой реформы, - Bloomberg

ЕС и МВФ требуют от Украины внести изменения в сферу налогообложения международных посылок для получения части финансовой помощи. Часть помощи Украине в размере 90 млрд евро может быть предоставлена только после принятия поправок в налоговое законодательство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Налоговое требование коснется так называемой макрофинансовой части кредита в размере €8,4 млрд, сообщили осведомленные источники", – говорится в сообщении.

По данным собеседников, страны-члены ЕС уже согласовали условия этой программы.

Чтобы получить финансирование, Украина должна принять законодательные изменения, предусматривающие расширение перечня иностранных посылок, подлежащих обложению 20% налогом на добавленную стоимость. Ожидается, что первый транш может быть предоставлен в июне, второй – в сентябре, а третий – до конца года после выполнения соответствующих реформ.

"Это требование повторяет условие, которое МВФ установил для выплаты другого транша своей программы помощи на $700 млн, отметили источники. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, координирует часть своих условий финансовой помощи Украине с условиями вашингтонского кредитора", – отмечается в приведенной информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В переговорах об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро Украине достигнут прогресс, – Еврокомиссия

Что известно?

Программа финансовой поддержки Украины объемом около €90 млрд от ЕС рассчитана на 2026–2027 годы. Средства должны пойти на:

покрытие дефицита госбюджета;

поддержку экономики;

восстановление инфраструктуры;

оборонные расходы и закупки;

обслуживание государственного долга

Пакет формируется на фоне того, что война затягивается, а потребности Украины во внешнем финансировании остаются высокими. ЕС фактически становится главным долгосрочным донором Украины наряду с США и МВФ.

Финансирование планируется предоставлять:

в виде льготных кредитов;

частично – грантами;

траншами в течение нескольких лет;

при условии выполнения реформ и антикоррупционных условий.

Контроль за использованием средств будет более жестким, чем в первые годы войны. Еврокомиссия хочет привязать отдельные выплаты к:

налоговой реформы;

детинизации экономики;

судебной и антикоррупционной реформ;

изменений в таможенной системе.

Евросоюз и Международный валютный фонд считают, что Украина должна постепенно увеличивать собственные доходы бюджета. Из-за войны государство в значительной степени зависит от внешней финансовой помощи, поэтому международные партнеры настаивают на проведении налоговых и экономических реформ. В частности, речь идет о расширении налоговой базы, сокращении теневого сектора экономики, реформе упрощенной системы налогообложения и улучшении администрирования НДС. По мнению кредиторов, это позволит Украине получать больше внутренних поступлений в бюджет и постепенно уменьшать зависимость от внешнего финансирования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сделано в Украине": За неделю бизнес оформил доступных кредитов на почти 3 миллиарда

Какие суммы уже получает Украина

После 2022 года Европейский Союз стал одним из крупнейших источников финансовой поддержки Украины:

десятки миллиардов евро макрофинансовой помощи;

программа Ukraine Facility на €50 млрд;

отдельные военные фонды;

гуманитарные и энергетические программы.

Новый пакет на €90 млрд пока находится на стадии политического согласования и детализации механизмов финансирования. Окончательные условия могут меняться в зависимости от ситуации на фронте, решений стран-членов ЕС и переговоров с международными кредиторами.