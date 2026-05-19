Украина может получить €8,4 млрд от ЕС после налоговой реформы, - Bloomberg

ЕС и МВФ требуют от Украины внести изменения в сферу налогообложения международных посылок для получения части финансовой помощи. Часть помощи Украине в размере 90 млрд евро может быть предоставлена только после принятия поправок в налоговое законодательство.

Налоговое требование коснется так называемой макрофинансовой части кредита в размере €8,4 млрд, сообщили осведомленные источники", – говорится в сообщении.

По данным собеседников, страны-члены ЕС уже согласовали условия этой программы.

Чтобы получить финансирование, Украина должна принять законодательные изменения, предусматривающие расширение перечня иностранных посылок, подлежащих обложению 20% налогом на добавленную стоимость. Ожидается, что первый транш может быть предоставлен в июне, второй – в сентябре, а третий – до конца года после выполнения соответствующих реформ.

"Это требование повторяет условие, которое МВФ установил для выплаты другого транша своей программы помощи на $700 млн, отметили источники. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, координирует часть своих условий финансовой помощи Украине с условиями вашингтонского кредитора", – отмечается в приведенной информации.

Что известно?

Программа финансовой поддержки Украины объемом около €90 млрд от ЕС рассчитана на 2026–2027 годы. Средства должны пойти на:

  • покрытие дефицита госбюджета;
  • поддержку экономики;
  • восстановление инфраструктуры;
  • оборонные расходы и закупки;
  • обслуживание государственного долга

Пакет формируется на фоне того, что война затягивается, а потребности Украины во внешнем финансировании остаются высокими. ЕС фактически становится главным долгосрочным донором Украины наряду с США и МВФ.

Финансирование планируется предоставлять:

  • в виде льготных кредитов;
  • частично – грантами;
  • траншами в течение нескольких лет;
  • при условии выполнения реформ и антикоррупционных условий.

Контроль за использованием средств будет более жестким, чем в первые годы войны. Еврокомиссия хочет привязать отдельные выплаты к:

  • налоговой реформы;
  • детинизации экономики;
  • судебной и антикоррупционной реформ;
  • изменений в таможенной системе.

Евросоюз и Международный валютный фонд считают, что Украина должна постепенно увеличивать собственные доходы бюджета. Из-за войны государство в значительной степени зависит от внешней финансовой помощи, поэтому международные партнеры настаивают на проведении налоговых и экономических реформ. В частности, речь идет о расширении налоговой базы, сокращении теневого сектора экономики, реформе упрощенной системы налогообложения и улучшении администрирования НДС. По мнению кредиторов, это позволит Украине получать больше внутренних поступлений в бюджет и постепенно уменьшать зависимость от внешнего финансирования.

Какие суммы уже получает Украина

После 2022 года Европейский Союз стал одним из крупнейших источников финансовой поддержки Украины:

  • десятки миллиардов евро макрофинансовой помощи;
  • программа Ukraine Facility на €50 млрд;
  • отдельные военные фонды;
  • гуманитарные и энергетические программы.

Новый пакет на €90 млрд пока находится на стадии политического согласования и детализации механизмов финансирования. Окончательные условия могут меняться в зависимости от ситуации на фронте, решений стран-членов ЕС и переговоров с международными кредиторами.

Топ комментарии
+2
Брехня!!!Проблема тільки в посилках, чи в тотальній зеленій коруації і брехні? ********
19.05.2026 07:56 Ответить
+1
По-перше, оподадкування посилок це не податкова реформа. Це просто додаткове навантаження для людей. Якщо взяти будь-який товар з АТБ, то я впевнений, що левова частка ціни буде складати не вартість вироництва, доставка та брибуток виробника, а податок. Ми платимо податки не тільки, коли отримуємо зарплату, ми ще платимо податки в магазинах.
По-друге, 90млрд це точно ухвалена допомога? Бо виглядає як шантаж.
19.05.2026 07:26 Ответить
+1
Чому один податок тим хто виробляє товар і тім хто перепродає товар? Першим він має бути меншим.
19.05.2026 07:41 Ответить
ну що Зеля зробить як у своєму фільмі - скаже куди йти МВФ або стане на лапки та прийме умови ?
19.05.2026 07:12 Ответить
Для України треба знизити податки. Я б пропонувала стару формулу 5/10 . Тоді підприємствам і бизнесу було б легше відновлюватись. І перемовинами на цю тему з Брюсселем повинен займатися економічний блок ВР , але вони тількі свої лобістські закони роблять
19.05.2026 07:20 Ответить
Знову мрії бізнесюків та покійного балашова? Може взагалі нуль подаиків і холопів кріпаків дати, щоб ща сотню дві баксів та миску кші працювали, як до безвізу? Щось не знаю жодного бідного торгаша чи баригу "підприємця" , при нинішніх досить мяких ліберальних податках. Хочете й далі Базарну псевдо економіку, толку з неї практично нуль в плані розвитку держави, податків лише трохи бомжачих робочих місць з мізерними відразуванями, а більша частина взагалі нелегально. Ну і як за звичай українець зоче жити як в європі, а податки (не) платити як Україні.
19.05.2026 08:21 Ответить
19.05.2026 07:26 Ответить
Чому великі мережі ставлять ПДВ на все від 1 грн , а зитрожопий барига з ОЛХ чи прому посилками з аліка завозить та нічого не платить? Причому ціни ну практично одгакові. Взагалі мені дивно, чому в АТБ який платить всі податки,все коштує практично стільки ж , а то й щешевше ніж в торгагів на базарі, які практично нічого не платять в бюджет? Тай й звичайний вкраїнчик теж не проти купити на аліку та трошки державу свою "налюбити" проспонсоруваваши китайських комуняк. Всю цю блаж з пільгами на 150$ посилки давно треба прибирати. І не кажіть мені про нещасний народ. Вже жигуля чи ланоса в провінції практично не побачиш.
19.05.2026 08:30 Ответить
Щипач гусаків? Забув перелогитися?
19.05.2026 09:00 Ответить
По факту є що сказати?
19.05.2026 09:13 Ответить
По факту - пост вище. Черговий податок -це намагання держави, як ви висловилися, на любити мене, залізти особисто мені в кишеню. А потім на ці податки "Династії" будуються та двушечки на москву йдуть.
19.05.2026 09:26 Ответить
Першою функцією держави якраз і є збір податків, бо без грошей немає держави. Якщо хтось краде ці гроші - садіть його, ніхто ж не заперечує. Міндіч, про якого ви згадали, крав якраз не державні гроші, а брав відкати з приватних підприємств, а це не крадіжка, а хабарництво
19.05.2026 09:44 Ответить
Ви хоч розумієте принцип відкату? Приватне підприємство надає послуги чи товари державі, за які держава сплачує з моїх податків, в сума відкату закладається у вартість цих послуг чи товарів? Міндічи саме крадуть мої податки.
По-друге, нахиба така держава, у якої першою функцією є збирання податків. Тобто зібралась громада і придумало собі таке утворення, яке буде з них гроші збирати. В що це утворення дасть громаді - то другорядне. Весело ви живите
19.05.2026 10:24 Ответить
"Віддавати 90 млрд. буде росія репараціями", казали вони. "Нада брать", казали вони.
19.05.2026 07:28 Ответить
суть податкової реформи в оподаткуванні посилок? 💩
19.05.2026 08:34 Ответить
Суть будь-якої податкової реформи - збирати більше податків. В наших умовах збирати будуть з тих, хто їх не ще платить - посилки, ФОПи, різні форми ухилянтства
19.05.2026 09:41 Ответить
Але дана стаття на цьому наголошує, про інше не згадується
19.05.2026 10:16 Ответить
 
 