В переговорах об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро Украине достигнут прогресс, - Еврокомиссия

Транш в 90 млрд евро: в ЕС говорят о прогрессе

Переговоры по Меморандуму о взаимопонимании относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи в рамках кредита на сумму 90 млрд продолжаются. 

Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Что известно?

"Нам действительно еще нужно доработать три документа, и наиболее готовым является тот, который касается Меморандума о взаимопонимании (относительно макрофинансовой помощи Украине). Мы еще не совсем там, но достигли значительного прогресса", - сказал он.

Уйвари напомнил, что Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе программы макрофинансовой помощи, основывается на трех столпах.

"Это необходимость иметь согласованную программу с МВФ, которая есть в Украине, это экономические реформы, и это - некоторые политические условия", - сказал спикер.

Также он отметил, что переговоры с Украиной идут "очень хорошо".

"Дайте нам немного времени, и тогда, надеюсь, очень-очень скоро мы сможем дать вам окончательный зеленый свет на этом фронте", - подытожил спикер.

Досі йдуть перемовини?😕
Які ще до українців вимоги?
18.05.2026 14:31 Ответить
Може до індусів, ще хочуть додати в Україну європейське сміття? ( Звалища).
18.05.2026 14:33 Ответить
Скоріше за все ви праві. Ось ці мільярди підуть на утримання цього криміогенного ледачого загону любителів росії, дівчаток і хлопчиків малолітніх і насилля.
18.05.2026 14:41 Ответить
Как раз i Єрмак вийшов
18.05.2026 14:32 Ответить
Яке гарне шоу, прямо боротьба за транш. Та в європейців чітка установка - давати гроші до останнього. Все інше - спектакль.
18.05.2026 14:34 Ответить
У перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу, - Єврокомісія

https://youtu.be/9ILboRrSoP0?t=12
18.05.2026 14:36 Ответить
Це вже ржака. Походу у злиденної Європи без Америки не вистачає грошей. Поверніть на*уй Орбіта.
18.05.2026 14:52 Ответить
Це, як у томі анекдоті, коли доповідали про прогрес у переробці лайна у вершкове масло:
- На хліб вже намазується, але ще воняє...
П.С.
Який прогрес може бути у цієї влади, коли штрафи за відсутність звітів про працевлаштування інвалідів придумали, а форму звітності немає....
18.05.2026 14:59 Ответить
А памятаєте як у 2016 році, коли ВВП України зростав шаленими темпами, а до безвізу залишався рік, ЗЕлупа паскудив Україну у Юрмалі (Латвія) виступаючи москальською говіркою перед латвійськими ватниками та совкодрочерами, незважаючи, що вже два роки йшла москальсько-українська війна ...Зараз хіба що ЗЕленому імбіцилу не зрозуміло, що тут йшлося не про часи попередників, коли нам ніхто нічого не давав, а лише виказував "глубокую азабочєность", це нам розповідали про часи потухного найвеличнішого лідОра, коли 70% бюджету нам покриває Європа зі своїх власних грошей https://www.youtube.com/watch?v=6peyoMKanxc
"Ми дашлі до нового уровня економікі, етат уравєнь називаєтца папрашайнічєство!", "ви нам дайотє дєньгі-товар-деньгі, а ми вам нічєво нє возвращаєм, схєма отработана циганамі, толька бєз гітар..."
18.05.2026 14:59 Ответить
 
 