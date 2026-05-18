В переговорах об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро Украине достигнут прогресс, - Еврокомиссия

Переговоры по Меморандуму о взаимопонимании относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи в рамках кредита на сумму 90 млрд продолжаются.

Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Что известно?

"Нам действительно еще нужно доработать три документа, и наиболее готовым является тот, который касается Меморандума о взаимопонимании (относительно макрофинансовой помощи Украине). Мы еще не совсем там, но достигли значительного прогресса", - сказал он.

Уйвари напомнил, что Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе программы макрофинансовой помощи, основывается на трех столпах.

"Это необходимость иметь согласованную программу с МВФ, которая есть в Украине, это экономические реформы, и это - некоторые политические условия", - сказал спикер.

Также он отметил, что переговоры с Украиной идут "очень хорошо".

"Дайте нам немного времени, и тогда, надеюсь, очень-очень скоро мы сможем дать вам окончательный зеленый свет на этом фронте", - подытожил спикер.

