У перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу, - Єврокомісія

Транш із 90 млрд євро: у ЄС кажуть про прогрес

Перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння з надання Україні макрофінансової допомоги у рамках кредиту на суму 90 млрд тривають. 

Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Що відомо?

"Нам справді ще потрібно доопрацювати три документи, і найбільш готовим є той, що стосується Меморандуму про взаєморозуміння (щодо макрофінансової допомоги Україні). Ми ще не зовсім там, але досягли значного прогресу", - сказав він.

Уйварі нагадав, що Меморандум про взаєморозуміння, який лежить в основі програми макрофінансової допомоги, ґрунтується на трьох стовпах.

"Це необхідність мати узгоджену програму з МВФ, яка є в Україні, це економічні реформи, і це - деякі політичні умови", - пояснив речник.

Також він зазначив, що переговори з Україною тривають "дуже добре".

"Дайте нам трохи часу, і тоді, сподіваюся, дуже-дуже скоро ми зможемо дати вам остаточне зелене світло на цьому фронті", - підсумував речник.

Досі йдуть перемовини?😕
Які ще до українців вимоги?
показати весь коментар
18.05.2026 14:31 Відповісти
Може до індусів, ще хочуть додати в Україну європейське сміття? ( Звалища).
показати весь коментар
18.05.2026 14:33 Відповісти
Скоріше за все ви праві. Ось ці мільярди підуть на утримання цього криміогенного ледачого загону любителів росії, дівчаток і хлопчиків малолітніх і насилля.
показати весь коментар
18.05.2026 14:41 Відповісти
Как раз i Єрмак вийшов
показати весь коментар
18.05.2026 14:32 Відповісти
Яке гарне шоу, прямо боротьба за транш. Та в європейців чітка установка - давати гроші до останнього. Все інше - спектакль.
показати весь коментар
18.05.2026 14:34 Відповісти
До останнього українця якого можна загнати на фронт .
показати весь коментар
18.05.2026 19:31 Відповісти
Це іпсо. Ще лишать на розплід.
показати весь коментар
18.05.2026 20:50 Відповісти
У перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу, - Єврокомісія

https://youtu.be/9ILboRrSoP0?t=12
показати весь коментар
18.05.2026 14:36 Відповісти
Це вже ржака. Походу у злиденної Європи без Америки не вистачає грошей. Поверніть на*уй Орбіта.
показати весь коментар
18.05.2026 14:52 Відповісти
Це, як у томі анекдоті, коли доповідали про прогрес у переробці лайна у вершкове масло:
- На хліб вже намазується, але ще воняє...
П.С.
Який прогрес може бути у цієї влади, коли штрафи за відсутність звітів про працевлаштування інвалідів придумали, а форму звітності немає....
показати весь коментар
18.05.2026 14:59 Відповісти
А памятаєте як у 2016 році, коли ВВП України зростав шаленими темпами, а до безвізу залишався рік, ЗЕлупа паскудив Україну у Юрмалі (Латвія) виступаючи москальською говіркою перед латвійськими ватниками та совкодрочерами, незважаючи, що вже два роки йшла москальсько-українська війна ...Зараз хіба що ЗЕленому імбіцилу не зрозуміло, що тут йшлося не про часи попередників, коли нам ніхто нічого не давав, а лише виказував "глубокую азабочєность", це нам розповідали про часи потухного найвеличнішого лідОра, коли 70% бюджету нам покриває Європа зі своїх власних грошей https://www.youtube.com/watch?v=6peyoMKanxc
"Ми дашлі до нового уровня економікі, етат уравєнь називаєтца папрашайнічєство!", "ви нам дайотє дєньгі-товар-деньгі, а ми вам нічєво нє возвращаєм, схєма отработана циганамі, толька бєз гітар..."
показати весь коментар
18.05.2026 14:59 Відповісти
А чого ж раніше не давали, може "хтось" не вмів домовлятись та відстоювати позицію України?
показати весь коментар
18.05.2026 17:09 Відповісти
Maxpro для вас ЗЕбаранів совсекретна інфа - раніше попередники вміли вирішувати економічні питання власними мізками та власними ресурсами з мінімальним залученням іноземного заємного капіталу, який є ні чим іншим, як кредитом, який віддаватимуть наші діти та онуки. Лише ЗЕбарани радіють, що ЗЕленопідар занурив Україну в шалені борги, які віддаватимуть покоління ще ненароджених українців... Maxpro ти наобирав наркомана, який вже все виніс з дому, продав за дозу, набрався боргів, які вартують більше ніж вартує сам наркоман, а ти, ідіот, називаєш це "вмінням домовлятися"...
показати весь коментар
18.05.2026 17:18 Відповісти
Вже скоро банк лопне.
показати весь коментар
18.05.2026 16:28 Відповісти
А можно было ещё в феврале запустить трубу и в марте деньги получать)
показати весь коментар
18.05.2026 16:53 Відповісти
Коротше, дотягнемо до 2030, а там може вони вже й непотрібні будуть...
показати весь коментар
18.05.2026 17:03 Відповісти
 
 