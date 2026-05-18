У перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу, - Єврокомісія
Перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння з надання Україні макрофінансової допомоги у рамках кредиту на суму 90 млрд тривають.
Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Що відомо?
"Нам справді ще потрібно доопрацювати три документи, і найбільш готовим є той, що стосується Меморандуму про взаєморозуміння (щодо макрофінансової допомоги Україні). Ми ще не зовсім там, але досягли значного прогресу", - сказав він.
Уйварі нагадав, що Меморандум про взаєморозуміння, який лежить в основі програми макрофінансової допомоги, ґрунтується на трьох стовпах.
"Це необхідність мати узгоджену програму з МВФ, яка є в Україні, це економічні реформи, і це - деякі політичні умови", - пояснив речник.
Також він зазначив, що переговори з Україною тривають "дуже добре".
"Дайте нам трохи часу, і тоді, сподіваюся, дуже-дуже скоро ми зможемо дати вам остаточне зелене світло на цьому фронті", - підсумував речник.
Які ще до українців вимоги?
- На хліб вже намазується, але ще воняє...
П.С.
Який прогрес може бути у цієї влади, коли штрафи за відсутність звітів про працевлаштування інвалідів придумали, а форму звітності немає....
"Ми дашлі до нового уровня економікі, етат уравєнь називаєтца папрашайнічєство!", "ви нам дайотє дєньгі-товар-деньгі, а ми вам нічєво нє возвращаєм, схєма отработана циганамі, толька бєз гітар..."