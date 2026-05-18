У перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу, - Єврокомісія

Перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння з надання Україні макрофінансової допомоги у рамках кредиту на суму 90 млрд тривають.

Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Нам справді ще потрібно доопрацювати три документи, і найбільш готовим є той, що стосується Меморандуму про взаєморозуміння (щодо макрофінансової допомоги Україні). Ми ще не зовсім там, але досягли значного прогресу", - сказав він.

Уйварі нагадав, що Меморандум про взаєморозуміння, який лежить в основі програми макрофінансової допомоги, ґрунтується на трьох стовпах.

"Це необхідність мати узгоджену програму з МВФ, яка є в Україні, це економічні реформи, і це - деякі політичні умови", - пояснив речник.

Також він зазначив, що переговори з Україною тривають "дуже добре".

"Дайте нам трохи часу, і тоді, сподіваюся, дуже-дуже скоро ми зможемо дати вам остаточне зелене світло на цьому фронті", - підсумував речник.

