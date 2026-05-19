УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10192 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Європи
1 416 18

Україна може отримати €8,4 млрд від ЄС після податкової реформи, - Bloomberg

Україна може отримати €8,4 млрд від ЄС після податкової реформи

ЄС та МВФ вимагають від України змін у сфері оподаткування міжнародних посилок для отримання частини фінансової допомоги. Частину допомоги Україні на €90 млрд можуть надати лише після ухвалення змін до податкового законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Податкова вимога стосуватиметься так званої макрофінансової частини кредиту обсягом €8,4 млрд, сказали обізнані джерела", – йдеться в повідомленні.

За даними співрозмовників, країни-члени ЄС уже погодили умови цієї програми.

Щоб отримати фінансування, Україна має ухвалити законодавчі зміни, які передбачають розширення переліку іноземних посилок, що підлягають оподаткуванню 20% податком на додану вартість. Очікується, що перший транш може бути наданий у червні, другий – у вересні, а третій – до кінця року після виконання відповідних реформ.

"Ця вимога повторює умову, яку МВФ встановив для виплати іншого траншу своєї програми допомоги на $700 млн, зазначили джерела. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, координує частину своїх умов фінансової допомоги Україні з умовами вашингтонського кредитора", – зазначають в наведеній інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу, - Єврокомісія

Що відомо?

Програма фінансової підтримки України обсягом близько €90 млрд від ЄС розрахована на 2026–2027 роки. Кошти мають піти на:

  • покриття дефіциту держбюджету;
  • підтримку економіки;
  • відновлення інфраструктури;
  • оборонні витрати та закупівлі;
  • обслуговування державного боргу.

Пакет формується на тлі того, що війна затягується, а потреби України у зовнішньому фінансуванні залишаються високими. ЄС фактично стає головним довгостроковим донором України поряд зі США та МВФ.

Фінансування планують надавати:

  • у вигляді пільгових кредитів;
  • частково — грантами;
  • траншами протягом кількох років;
  • під виконання реформ та антикорупційних умов.

Контроль за використанням коштів буде жорсткішим, ніж у перші роки війни. Єврокомісія хоче прив’язати окремі виплати до:

  • податкової реформи;
  • детінізації економіки;
  • судової та антикорупційної реформ;
  • змін у митній системі.

Євросоюз та Міжнародний валютний фонд вважають, що Україна має поступово збільшувати власні доходи бюджету. Через війну держава значною мірою залежить від зовнішньої фінансової допомоги, тому міжнародні партнери наполягають на проведенні податкових і економічних реформ. Зокрема, йдеться про розширення податкової бази, скорочення тіньового сектору економіки, реформу спрощеної системи оподаткування та покращення адміністрування ПДВ. На думку кредиторів, це дозволить Україні отримувати більше внутрішніх надходжень до бюджету й поступово зменшувати залежність від зовнішнього фінансування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зроблено в Україні": За тиждень бізнес оформив доступних кредитів на майже 3 мільярди

Які суми вже отримує Україна

Після 2022 року Європейський Союз став одним із найбільших джерел фінансової підтримки України:

  • десятки мільярдів євро макрофінансової допомоги;
  • програма Ukraine Facility на €50 млрд;
  • окремі військові фонди;
  • гуманітарні та енергетичні програми.

Новий пакет на €90 млрд поки перебуває на стадії політичного погодження та деталізації механізмів фінансування. Остаточні умови можуть змінюватися залежно від ситуації на фронті, рішень країн-членів ЄС та переговорів із міжнародними кредиторами.

Автор: 

Україна (7237) Євросоюз (15067)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Брехня!!!Проблема тільки в посилках, чи в тотальній зеленій коруації і брехні? ********
показати весь коментар
19.05.2026 07:56 Відповісти
+1
По-перше, оподадкування посилок це не податкова реформа. Це просто додаткове навантаження для людей. Якщо взяти будь-який товар з АТБ, то я впевнений, що левова частка ціни буде складати не вартість вироництва, доставка та брибуток виробника, а податок. Ми платимо податки не тільки, коли отримуємо зарплату, ми ще платимо податки в магазинах.
По-друге, 90млрд це точно ухвалена допомога? Бо виглядає як шантаж.
показати весь коментар
19.05.2026 07:26 Відповісти
+1
Чому один податок тим хто виробляє товар і тім хто перепродає товар? Першим він має бути меншим.
показати весь коментар
19.05.2026 07:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну що Зеля зробить як у своєму фільмі - скаже куди йти МВФ або стане на лапки та прийме умови ?
показати весь коментар
19.05.2026 07:12 Відповісти
Для України треба знизити податки. Я б пропонувала стару формулу 5/10 . Тоді підприємствам і бизнесу було б легше відновлюватись. І перемовинами на цю тему з Брюсселем повинен займатися економічний блок ВР , але вони тількі свої лобістські закони роблять
показати весь коментар
19.05.2026 07:20 Відповісти
Знову мрії бізнесюків та покійного балашова? Може взагалі нуль подаиків і холопів кріпаків дати, щоб ща сотню дві баксів та миску кші працювали, як до безвізу? Щось не знаю жодного бідного торгаша чи баригу "підприємця" , при нинішніх досить мяких ліберальних податках. Хочете й далі Базарну псевдо економіку, толку з неї практично нуль в плані розвитку держави, податків лише трохи бомжачих робочих місць з мізерними відразуванями, а більша частина взагалі нелегально. Ну і як за звичай українець зоче жити як в європі, а податки (не) платити як Україні.
показати весь коментар
19.05.2026 08:21 Відповісти
По-перше, оподадкування посилок це не податкова реформа. Це просто додаткове навантаження для людей. Якщо взяти будь-який товар з АТБ, то я впевнений, що левова частка ціни буде складати не вартість вироництва, доставка та брибуток виробника, а податок. Ми платимо податки не тільки, коли отримуємо зарплату, ми ще платимо податки в магазинах.
По-друге, 90млрд це точно ухвалена допомога? Бо виглядає як шантаж.
показати весь коментар
19.05.2026 07:26 Відповісти
Чому великі мережі ставлять ПДВ на все від 1 грн , а зитрожопий барига з ОЛХ чи прому посилками з аліка завозить та нічого не платить? Причому ціни ну практично одгакові. Взагалі мені дивно, чому в АТБ який платить всі податки,все коштує практично стільки ж , а то й щешевше ніж в торгагів на базарі, які практично нічого не платять в бюджет? Тай й звичайний вкраїнчик теж не проти купити на аліку та трошки державу свою "налюбити" проспонсоруваваши китайських комуняк. Всю цю блаж з пільгами на 150$ посилки давно треба прибирати. І не кажіть мені про нещасний народ. Вже жигуля чи ланоса в провінції практично не побачиш.
показати весь коментар
19.05.2026 08:30 Відповісти
Щипач гусаків? Забув перелогитися?
показати весь коментар
19.05.2026 09:00 Відповісти
По факту є що сказати?
показати весь коментар
19.05.2026 09:13 Відповісти
По факту - пост вище. Черговий податок -це намагання держави, як ви висловилися, на любити мене, залізти особисто мені в кишеню. А потім на ці податки "Династії" будуються та двушечки на москву йдуть.
показати весь коментар
19.05.2026 09:26 Відповісти
Першою функцією держави якраз і є збір податків, бо без грошей немає держави. Якщо хтось краде ці гроші - садіть його, ніхто ж не заперечує. Міндіч, про якого ви згадали, крав якраз не державні гроші, а брав відкати з приватних підприємств, а це не крадіжка, а хабарництво
показати весь коментар
19.05.2026 09:44 Відповісти
Ви хоч розумієте принцип відкату? Приватне підприємство надає послуги чи товари державі, за які держава сплачує з моїх податків, в сума відкату закладається у вартість цих послуг чи товарів? Міндічи саме крадуть мої податки.
По-друге, нахиба така держава, у якої першою функцією є збирання податків. Тобто зібралась громада і придумало собі таке утворення, яке буде з них гроші збирати. В що це утворення дасть громаді - то другорядне. Весело ви живите
показати весь коментар
19.05.2026 10:24 Відповісти
Бачу, що якраз ви не розумієте, як розраховується вартість робіт у держсекторі. Спочатку розробляється проєкт, проходить експертизу і затверджується. У його складі є кошторис, який рахується на основі державних кошторисних норм, і в нього ніяк не можна включити якісь відкати. А після всього ще й проводиться тендер, на якому як правило ціна падає. Тому виконавці робіт платять відкати тільки зі свого прибутку.
І звичайно, що перша функція держави - це збирання податків, бо без них ніякі інші функції неможливі: чиновникам, поліції, солдатам і вчителям треба платити зарплату, їх кабінети опалювати і освітлювати, лавки і деревцята в парках теж мають свою ціну. Тому опустіться з неба на землю: бізнес для держави - лише дійна корова, яка фінансує ці всі видатки
показати весь коментар
19.05.2026 11:16 Відповісти
"Віддавати 90 млрд. буде росія репараціями", казали вони. "Нада брать", казали вони.
показати весь коментар
19.05.2026 07:28 Відповісти
хоть паржом, Ротттердам+ дуже дорого, торгівля на крові, МВФ ідіть у сраку (с)
показати весь коментар
19.05.2026 10:48 Відповісти
Чому один податок тим хто виробляє товар і тім хто перепродає товар? Першим він має бути меншим.
показати весь коментар
19.05.2026 07:41 Відповісти
Брехня!!!Проблема тільки в посилках, чи в тотальній зеленій коруації і брехні? ********
показати весь коментар
19.05.2026 07:56 Відповісти
суть податкової реформи в оподаткуванні посилок? 💩
показати весь коментар
19.05.2026 08:34 Відповісти
Суть будь-якої податкової реформи - збирати більше податків. В наших умовах збирати будуть з тих, хто їх не ще платить - посилки, ФОПи, різні форми ухилянтства
показати весь коментар
19.05.2026 09:41 Відповісти
Але дана стаття на цьому наголошує, про інше не згадується
показати весь коментар
19.05.2026 10:16 Відповісти
 
 