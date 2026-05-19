Україна може отримати €8,4 млрд від ЄС після податкової реформи, - Bloomberg

ЄС та МВФ вимагають від України змін у сфері оподаткування міжнародних посилок для отримання частини фінансової допомоги. Частину допомоги Україні на €90 млрд можуть надати лише після ухвалення змін до податкового законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Податкова вимога стосуватиметься так званої макрофінансової частини кредиту обсягом €8,4 млрд, сказали обізнані джерела", – йдеться в повідомленні.

За даними співрозмовників, країни-члени ЄС уже погодили умови цієї програми.

Щоб отримати фінансування, Україна має ухвалити законодавчі зміни, які передбачають розширення переліку іноземних посилок, що підлягають оподаткуванню 20% податком на додану вартість. Очікується, що перший транш може бути наданий у червні, другий – у вересні, а третій – до кінця року після виконання відповідних реформ.

"Ця вимога повторює умову, яку МВФ встановив для виплати іншого траншу своєї програми допомоги на $700 млн, зазначили джерела. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, координує частину своїх умов фінансової допомоги Україні з умовами вашингтонського кредитора", – зазначають в наведеній інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу, - Єврокомісія

Що відомо?

Програма фінансової підтримки України обсягом близько €90 млрд від ЄС розрахована на 2026–2027 роки. Кошти мають піти на:

покриття дефіциту держбюджету;

підтримку економіки;

відновлення інфраструктури;

оборонні витрати та закупівлі;

обслуговування державного боргу.

Пакет формується на тлі того, що війна затягується, а потреби України у зовнішньому фінансуванні залишаються високими. ЄС фактично стає головним довгостроковим донором України поряд зі США та МВФ.

Фінансування планують надавати:

у вигляді пільгових кредитів;

частково — грантами;

траншами протягом кількох років;

під виконання реформ та антикорупційних умов.

Контроль за використанням коштів буде жорсткішим, ніж у перші роки війни. Єврокомісія хоче прив’язати окремі виплати до:

податкової реформи;

детінізації економіки;

судової та антикорупційної реформ;

змін у митній системі.

Євросоюз та Міжнародний валютний фонд вважають, що Україна має поступово збільшувати власні доходи бюджету. Через війну держава значною мірою залежить від зовнішньої фінансової допомоги, тому міжнародні партнери наполягають на проведенні податкових і економічних реформ. Зокрема, йдеться про розширення податкової бази, скорочення тіньового сектору економіки, реформу спрощеної системи оподаткування та покращення адміністрування ПДВ. На думку кредиторів, це дозволить Україні отримувати більше внутрішніх надходжень до бюджету й поступово зменшувати залежність від зовнішнього фінансування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зроблено в Україні": За тиждень бізнес оформив доступних кредитів на майже 3 мільярди

Які суми вже отримує Україна

Після 2022 року Європейський Союз став одним із найбільших джерел фінансової підтримки України:

десятки мільярдів євро макрофінансової допомоги;

програма Ukraine Facility на €50 млрд;

окремі військові фонди;

гуманітарні та енергетичні програми.

Новий пакет на €90 млрд поки перебуває на стадії політичного погодження та деталізації механізмів фінансування. Остаточні умови можуть змінюватися залежно від ситуації на фронті, рішень країн-членів ЄС та переговорів із міжнародними кредиторами.