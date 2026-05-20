Україна погодила з ЄС макрофінансову допомогу на €8,35 млрд: перший транш очікується в червні
Україна та Європейський Союз завершили переговори щодо Меморандуму про взаєморозуміння стосовно макрофінансової підтримки обсягом 8,35 млрд євро в межах кредитної програми ЄС. Документ підписав єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.
Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Перший транш очікується у червні
"Підписавши меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді позики, ми готуємося здійснити перший платіж у червні", - уточнив він.
Окремо Домбровскіс зауважив, що документ має підписати та ратифікувати ВР.
"Тепер український парламент має затвердити ці реформи, що мають важливе значення для інтеграції України в ЄС", - зазначив він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль