Україна погодила з ЄС макрофінансову допомогу на €8,35 млрд: перший транш очікується в червні

Україна та Європейський Союз завершили переговори щодо Меморандуму про взаєморозуміння стосовно макрофінансової підтримки обсягом 8,35 млрд євро в межах кредитної програми ЄС. Документ підписав єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перший транш очікується у червні

"Підписавши меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді позики, ми готуємося здійснити перший платіж у червні", - уточнив він.

Окремо Домбровскіс зауважив, що документ має підписати та ратифікувати ВР.

"Тепер український парламент має затвердити ці реформи, що мають важливе значення для інтеграції України в ЄС", - зазначив він.

Також читайте: Україна може отримати €8,4 млрд від ЄС після податкової реформи, - Bloomberg

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу.

Читайте: ЄС не встигне наступного тижня надати Україні перший транш із 90 млрд євро кредиту, - ЗМІ