ЄС наступного тижня обговорить кандидатів для переговорів з РФ: у списку з’явилися нові імена, - FT

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час майбутньої зустрічі на Кіпрі планують предметно обговорити потенційних кандидатів на роль головного переговірника з Росією щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Financial Times із посиланням на власні джерела, обізнані з ходом європейських кулуарних дискусій, передає Цензор.НЕТ.

Нові та старі імена: кого розглядають у Брюсселі

Наразі всередині ЄС тривають активні дебати щодо того, яка саме постать зможе ефективно представляти інтереси Європи на можливих переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним.

За інформацією джерел, список кандидатів виглядає так:

Маріо Драгі (колишній голова Європейського центрального банку та експрем’єр Італії) — вважається надійною фігурою з потужним технократичним досвідом, що користується повагою по всьому ЄС.

Александр Стубб (чинний президент Фінляндії) тай його попередник Саулі Нііністьо — їхні кандидатури висунули уряди кількох країн. При цьому зазначається, що хоча Нііністьо є одним із небагатьох європейців, які мають історію робочих стосунків із Путіним, наразі Кремль "дуже незадоволений Фінляндією" через її вступ до НАТО.

Ангела Меркель та Франк-Вальтер Штайнмаєр — кандидатури представників Німеччини також виникали у дискусіях (Меркель раніше вже заявляла про відмову від подібної ролі).

Нейтральні кандидати — частина європейських посадовців вважає, що місію має очолити представник таких країн, як Нідерланди чи Португалія, які не мають "історичного багажу" у відносинах з РФ, як країни Східної Європи.

Водночас у Кремлі заявляли, що хотіли б бачити переговірником екслідера Німеччини Герхарда Шредера, проте в Берліні цю ідею категорично відкинули. Свою готовність до діалогу також висловлювала топдипломатка ЄС Кая Каллас, а прем’єр Словаччини Роберт Фіцо зазначав, що Європу має представляти "знавець російської душі".

Позиція Вашингтона та Києва

Обговорення на Кіпрі актуалізувалися після того, як США та Україна висловили підтримку ідеї, щоб Європа налагодила прямий діалог із Кремлем.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже дала зрозуміти Брюсселю, що не заперечує проти паралельних європейських контактів із Путіним, які відбуватимуться разом із мирними треками під егідою Вашингтона.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський прагне, щоб європейську сторону очолював "хтось на кшталт Драгі" або інший "сильний, чинний лідер". Очікується, що найближчими днями український президент обговорить це питання з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Червоні лінії та ризики розколу

Окрім персоналій, на зустрічі міністрів на Кіпрі підніматимуть стратегічні питання:

Якими будуть передумови ЄС для початку будь-яких переговорів із Кремлем? Які "червоні лінії" Європа має щодо потенційного врегулювання в Україні? Чого ЄС вимагатиме від Москви у постконфліктних відносинах?

Водночас видання FT підкреслює, що частина європейських урядів серйозно занепокоєна початком цих дискусій. Вони побоюються, що подібні дебати на тлі складних рішень можуть оголити внутрішні розбіжності та розколоти єдність всередині Євросоюзу щодо України та Росії.

