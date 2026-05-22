У переговорах необхідно вийти на новий формат, потрібна зустріч на рівні лідерів, - Сибіга

Новий формат мирних переговорів: що пропонують у МЗС?

У мирних переговорах потрібно вийти на новий формат розмов, зокрема потрібна участь Європи та зустріч на рівні лідерів України та Росії.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Подробиці

"Я дійсно можу констатувати і скажу, що цей головний трек за американського лідерства, він зараз на паузі. В силу різних обставин: і ситуація на Близькому Сході, й інші чинники", - пояснив міністр.

За словами глави МЗС, Україна зацікавлена в новій динаміці, в подальших контактах, діалозі, в тому числі на рівні переговорних груп.

"Але мої також враження, що цей формат поступово досягає рівня досягнення чи вичерпання обговорень, які можливо на такому рівні. Часом так виходить, що говоряться ті ж самі питання вже по декілька разів. Що це означає для нас? Що ми повинні вийти на новий формат розмов з російською стороною", - додав Сибіга.

Також читайте: У ЄС шукають перемовника з РФ щодо війни в Україні: серед кандидатів Меркель і Драгі, - Politico

Два напрямки

Міністр сказав, що Україна пропонує два напрямки: активніша участь європейської сторони, а другий - зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського та Путіна.

"Ми вважаємо, що саме така зустріч може принести конкретний результат. І додатковий імпульс для завершення війни", - підсумував він

Читайте: ЄС наступного тижня обговорить кандидатів для переговорів з РФ: у списку з’явилися нові імена, - FT

Що передувало?

Читайте: Путін готовий зустрітися із Зеленським будь-де, але лише, щоб "поставити крапку" у війні, - Пєсков

Сибіга Андрій (954) переговори з Росією (1584)
сибіга як зазвичай пустив "шептуна" )))))
22.05.2026 15:59 Відповісти
Про шо балакати? - в путлєра нічого не міняється
22.05.2026 16:01 Відповісти
Знову очі, глянути в очі хоче 😸. А без сарказму, що Зеленський такого скаже путіну, що кардинально змінить ситуацію? Це так на рівні думок, фантазую.
22.05.2026 16:12 Відповісти
Не буде ніяких переговорів і ніякої зустрічі лідерів, не розводь кацапську муру!
22.05.2026 16:17 Відповісти
Мабуть собака як посре і то зробить важливішу справу чим оцей сивохо.
22.05.2026 16:23 Відповісти
Аби ляпнути.Спочатку треба припинити бойові дії, як в Ірані, а потім розмовляти.
22.05.2026 16:30 Відповісти
Цей слугонародний клон_сівохи може пояснити світові: (1) якого буя вже пару років "зелень" називає міжнародного терориста №1 "лідором"; (2) про що має бути та розмова, про яку тилдичать вже дуже довго Зеленський & company?
22.05.2026 17:21 Відповісти
 
 