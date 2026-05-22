У переговорах необхідно вийти на новий формат, потрібна зустріч на рівні лідерів, - Сибіга

У мирних переговорах потрібно вийти на новий формат розмов, зокрема потрібна участь Європи та зустріч на рівні лідерів України та Росії.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Подробиці

"Я дійсно можу констатувати і скажу, що цей головний трек за американського лідерства, він зараз на паузі. В силу різних обставин: і ситуація на Близькому Сході, й інші чинники", - пояснив міністр.

За словами глави МЗС, Україна зацікавлена в новій динаміці, в подальших контактах, діалозі, в тому числі на рівні переговорних груп.

"Але мої також враження, що цей формат поступово досягає рівня досягнення чи вичерпання обговорень, які можливо на такому рівні. Часом так виходить, що говоряться ті ж самі питання вже по декілька разів. Що це означає для нас? Що ми повинні вийти на новий формат розмов з російською стороною", - додав Сибіга.

Два напрямки

Міністр сказав, що Україна пропонує два напрямки: активніша участь європейської сторони, а другий - зустріч на рівні президента України Володимира Зеленського та Путіна.

"Ми вважаємо, що саме така зустріч може принести конкретний результат. І додатковий імпульс для завершення війни", - підсумував він

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Читайте: Путін готовий зустрітися із Зеленським будь-де, але лише, щоб "поставити крапку" у війні, - Пєсков