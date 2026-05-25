Путін може втягнути Європу в переговори заради послаблення санкцій, - Цахкна

Росія хоче втягнути ЄС у переговори, щоб послабити санкційний тиск

Російський диктатор Володимир Путін може намагатися втягнути Європу у переговори щодо війни проти України, аби виграти для себе час та послабити санкційний тиск ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми Ukraina stuudio на ERR заявив прем'єр-міністр Естонії Маргус Цахкна.

Він зазначив,  що США більше не відіграють провідної ролі у переговорах щодо війни в Україні, чим може скористатися Кремль.

"По суті, у колишньому вигляді переговори завершилися. Тепер усі розуміють, що бажання Путіна полягає в тому, щоб втягнути Європу в переговори", – сказав Цахкна.

Путін прагне змінити формат переговорів

Він наголосив, що перемовини з РФ, які тривали понад рік, були просто розмовами, які дали можливість Путіну виграти час. Тепер де диктатор РФ намагається втягнути країни Європи в переговори.

"Ідея якраз і полягає в тому, щоб втягнути Європу в роль посередника. Ми бачимо, що європейські санкції зробили свою справу. Мені подобається, як українці називають їх далекобійними та глибинними санкціями, що означає, що удари дійсно працюють. Тепер Путіну необхідно виграти час", – вважає естонський міністр.

Він додав, що Москва прагне надати Європі роль посередника, щоб послабити готовність ЄС до подальшого посилення санкцій проти Росії.

"Якби Європа взяла на себе роль посередника, то ми б уже не говорили про наступний пакет санкцій, який зараз готуємо. Там є одна дуже болюча річ, якої Путін боїться: повна заборона морських послуг на території всього Європейського Союзу та цілий ряд інших санкцій", – сказав Цахкна.

Естонія закликає ЄС посилювати санкції проти Росії

Водночас він підкреслив, що метою Європи не має бути "нейтральне посередництво" між Україною та Росією. За словами Цахкни, ЄС повинен продовжувати тиск на Кремль і домагатися такого формату переговорів, який відповідатиме інтересам європейської безпеки та України.

"Роль посередника означає нейтральну позицію для пошуку компромісу між Україною та Росією. Це абсолютно не є нашою метою. Наша мета – сформулювати і, якщо колись відбудуться якісь переговори, відстоювати те, як буде виглядати європейська архітектура безпеки", – розповів міністр.

Європа розумна, вона сама в переговори не втягнеться і простежить, щоб ніхто інший не втягнувся.
25.05.2026 12:17 Відповісти
Стара відома тактика! Він правий!...
І Європа, типу, щось робить буде для миру...
Це тактика на затягування, в треба придушення!...
25.05.2026 12:17 Відповісти
Європі треба, аби Путін завжди вірив, що може досягти більшого в Україні інакше https://tsn.ua/politika/prypynennia-vohniu-v-********-nese-ryzyky-dlia-nato-ochilnyk-miunkhenskoyi-konferentsiyi-3016964.html зросте загроза для НАТО.
25.05.2026 12:22 Відповісти
Українцям теж важливо в певні речі вірити, інакше зросте загроза для НАТО. Так що не забуваймо - поженуть на Берлін.
25.05.2026 12:34 Відповісти
Ага, напиши ще - війна триває бо Європі це вигідно.
25.05.2026 12:46 Відповісти
Та мені і писати не треба. Їм це не вигідно, але менш не вигідно, аніж якби вона закінчилась і росія почала відновлювати сили. Хтозна куди вона їх спрямує.
25.05.2026 13:12 Відповісти
які переговори, хай ху* ло свій військовий зброд виводить, до свого сараю і у ЄС повинен бути репараційний пакет ,які русня винні виплатити Україні ...
25.05.2026 12:50 Відповісти
Яка войовнича з Німеччини)) Ніяких компромісів з Путіним?
25.05.2026 13:34 Відповісти
Женщин с низкой социальной ответственностью, - проституток, - можна втягнути в переговори "О ЦЕНЕ услуги".

Путін створив керований вялотекучий, комерціалізований хаос і Кремль, у ансаблі з Китаєм, клікою Трампа, Schröder-изованою частиною Європи, - вміло тим хаосом управляє.
25.05.2026 12:50 Відповісти
Переговоры с ****** можно вести за репарации и контрибуции всем пострадавшим, после освобождения всех захваченных территорий Украины!!
25.05.2026 13:03 Відповісти
Переговоры с }{уйлом и любые договорённости с парашей не просто не стОят той бумаги, на которой они написаны. Они не стОят даже 1 куска использованной туалетной бумаги.
25.05.2026 13:22 Відповісти
 
 