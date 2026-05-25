Путін може втягнути Європу в переговори заради послаблення санкцій, - Цахкна

Російський диктатор Володимир Путін може намагатися втягнути Європу у переговори щодо війни проти України, аби виграти для себе час та послабити санкційний тиск ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми Ukraina stuudio на ERR заявив прем'єр-міністр Естонії Маргус Цахкна.

Він зазначив, що США більше не відіграють провідної ролі у переговорах щодо війни в Україні, чим може скористатися Кремль.

"По суті, у колишньому вигляді переговори завершилися. Тепер усі розуміють, що бажання Путіна полягає в тому, щоб втягнути Європу в переговори", – сказав Цахкна.

Путін прагне змінити формат переговорів

Він наголосив, що перемовини з РФ, які тривали понад рік, були просто розмовами, які дали можливість Путіну виграти час. Тепер де диктатор РФ намагається втягнути країни Європи в переговори.

"Ідея якраз і полягає в тому, щоб втягнути Європу в роль посередника. Ми бачимо, що європейські санкції зробили свою справу. Мені подобається, як українці називають їх далекобійними та глибинними санкціями, що означає, що удари дійсно працюють. Тепер Путіну необхідно виграти час", – вважає естонський міністр.

Він додав, що Москва прагне надати Європі роль посередника, щоб послабити готовність ЄС до подальшого посилення санкцій проти Росії.

"Якби Європа взяла на себе роль посередника, то ми б уже не говорили про наступний пакет санкцій, який зараз готуємо. Там є одна дуже болюча річ, якої Путін боїться: повна заборона морських послуг на території всього Європейського Союзу та цілий ряд інших санкцій", – сказав Цахкна.

Естонія закликає ЄС посилювати санкції проти Росії

Водночас він підкреслив, що метою Європи не має бути "нейтральне посередництво" між Україною та Росією. За словами Цахкни, ЄС повинен продовжувати тиск на Кремль і домагатися такого формату переговорів, який відповідатиме інтересам європейської безпеки та України.

"Роль посередника означає нейтральну позицію для пошуку компромісу між Україною та Росією. Це абсолютно не є нашою метою. Наша мета – сформулювати і, якщо колись відбудуться якісь переговори, відстоювати те, як буде виглядати європейська архітектура безпеки", – розповів міністр.

