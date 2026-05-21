ЕС о предложении Мерца о "ассоциированном членстве" Украины: Призываем продолжить дискуссию на уровне Европейского совета

В ответ на предложение канцлера Германии Фридриха Мерцао предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.

Об этом сообщил спикер Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Проходят дискуссии

Так, по словам пресс-секретаря, ЕС "действительно получил письмо от канцлера Мерца".

"Мы приветствуем то, что эта дискуссия происходит между государствами-членами. И мы призываем продолжать эту дискуссию на уровне Европейского совета", – заявил он.

Расширение ЕС

Спикер Еврокомиссии отметил, что это свидетельствует о том, что государства-члены "также решительно настроены как можно быстрее воплотить расширение в жизнь".

"Становится все более очевидным, что расширение является геостратегической инвестицией в наше процветание, мир и безопасность. А вступление Украины в Европейский Союз также фундаментально связано с безопасностью нашего Союза", – отметил он.

Также он подчеркнул важность того, чтобы довести до конца процесс расширения ЕС "со всеми странами-кандидатами, которые уже много лет работают над вступлением".

"Любые инновационные решения также должны основываться на принципе заслуг. Глядя в будущее, мы должны убедиться, что наш подход к расширению соответствует поставленным целям", - добавил спикер.

