ЕС о предложении Мерца о "ассоциированном членстве" Украины: Призываем продолжить дискуссию на уровне Европейского совета
В ответ на предложение канцлера Германии Фридриха Мерцао предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
Об этом сообщил спикер Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Проходят дискуссии
Так, по словам пресс-секретаря, ЕС "действительно получил письмо от канцлера Мерца".
"Мы приветствуем то, что эта дискуссия происходит между государствами-членами. И мы призываем продолжать эту дискуссию на уровне Европейского совета", – заявил он.
Расширение ЕС
Спикер Еврокомиссии отметил, что это свидетельствует о том, что государства-члены "также решительно настроены как можно быстрее воплотить расширение в жизнь".
"Становится все более очевидным, что расширение является геостратегической инвестицией в наше процветание, мир и безопасность. А вступление Украины в Европейский Союз также фундаментально связано с безопасностью нашего Союза", – отметил он.
Также он подчеркнул важность того, чтобы довести до конца процесс расширения ЕС "со всеми странами-кандидатами, которые уже много лет работают над вступлением".
"Любые инновационные решения также должны основываться на принципе заслуг. Глядя в будущее, мы должны убедиться, что наш подход к расширению соответствует поставленным целям", - добавил спикер.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц якобы предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
