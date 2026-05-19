Никакой напряженности между Украиной и ЕС в вопросе членства нет, - Жовква

Информация о якобы напряженности между Украиной и Евросоюзом в вопросе скорейшего вступления не соответствует действительности.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Контакты Зеленского с топ-чиновниками ЕС

По его словам, президент Владимир Зеленский ежедневно контактирует с европейскими топ-чиновниками.

Также проходят переговоры и на других уровнях.

"Есть четкий процесс, который сегодня развивается с той скоростью, которую могут себе позволить наши партнеры... Мы полностью выполнили все те условия, которые нам нужны для следующего этапа. А следующий этап - это открытие кластеров", - отметил Жовква.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что Польша и Франция хотят отложить открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

