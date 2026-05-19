Никакой напряженности между Украиной и ЕС в вопросе членства нет, - Жовква

Когда Украина станет членом ЕС

Информация о якобы напряженности между Украиной и Евросоюзом в вопросе скорейшего вступления не соответствует действительности.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Контакты Зеленского с топ-чиновниками ЕС

По его словам, президент Владимир Зеленский ежедневно контактирует с европейскими топ-чиновниками.

Также проходят переговоры и на других уровнях.

"Есть четкий процесс, который сегодня развивается с той скоростью, которую могут себе позволить наши партнеры... Мы полностью выполнили все те условия, которые нам нужны для следующего этапа. А следующий этап - это открытие кластеров", - отметил Жовква.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что Польша и Франция хотят отложить открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

Жодної напруги між Україною та ЄС у питанні членства немає,🤣🤣як і самої перспективи членства 🤣🤣🤣
19.05.2026 12:56 Ответить
Кучно блдь заяви пішли.
19.05.2026 12:59 Ответить
За його словами, президент Володимир Зеленський щодня контактує з європейськими топпосадовцями,саме тому Україні і українському народу від спілкування "зеленого бідоносця" нічого не світить від слова "взагалі"
19.05.2026 14:05 Ответить
Краще не напружуватись, бо членству буде важко входити.
19.05.2026 14:11 Ответить
Контактувати можна по різному , в основному зеленського посилають в мапуту або в науру .
19.05.2026 14:36 Ответить
 
 