Никакой напряженности между Украиной и ЕС в вопросе членства нет, - Жовква
Информация о якобы напряженности между Украиной и Евросоюзом в вопросе скорейшего вступления не соответствует действительности.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Контакты Зеленского с топ-чиновниками ЕС
По его словам, президент Владимир Зеленский ежедневно контактирует с европейскими топ-чиновниками.
Также проходят переговоры и на других уровнях.
"Есть четкий процесс, который сегодня развивается с той скоростью, которую могут себе позволить наши партнеры... Мы полностью выполнили все те условия, которые нам нужны для следующего этапа. А следующий этап - это открытие кластеров", - отметил Жовква.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщали, что Польша и Франция хотят отложить открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.
