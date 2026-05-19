Жодної напруги між Україною та ЄС у питанні членства немає, - Жовква

Коли Україна стане членом ЄС

Інформація про нібито напругу між Україною та Євросоюзом у питанні швидкого членства не відповідає дійсності.

Про це повідомив заступник голови офісу президента Ігор Жовква під час інтерв'ю "Інтерфакс Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Контакти Зеленського з топпосадовцями ЄС

За його словами, президент Володимир Зеленський щодня контактує з європейськими топпосадовцями.

Так само проходять і перемовини на інших рівнях.

"Є чіткий процес, який сьогодні розвивається з тією швидкістю, яку можуть дозволити собі наші партнери…Ми абсолютно повністю виконали всі ті умови, які нам потрібні до наступного етапу. А наступний етап - це відкриття кластерів", - зауважив Жовква.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща та Франція хочуть відкласти відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Жодної напруги між Україною та ЄС у питанні членства немає,🤣🤣як і самої перспективи членства 🤣🤣🤣
19.05.2026 12:56 Відповісти
Кучно блдь заяви пішли.
19.05.2026 12:59 Відповісти
За його словами, президент Володимир Зеленський щодня контактує з європейськими топпосадовцями,саме тому Україні і українському народу від спілкування "зеленого бідоносця" нічого не світить від слова "взагалі"
19.05.2026 14:05 Відповісти
Краще не напружуватись, бо членству буде важко входити.
19.05.2026 14:11 Відповісти
Контактувати можна по різному , в основному зеленського посилають в мапуту або в науру .
19.05.2026 14:36 Відповісти
 
 