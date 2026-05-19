Жодної напруги між Україною та ЄС у питанні членства немає, - Жовква

Інформація про нібито напругу між Україною та Євросоюзом у питанні швидкого членства не відповідає дійсності.

Про це повідомив заступник голови офісу президента Ігор Жовква під час інтерв'ю "Інтерфакс Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Контакти Зеленського з топпосадовцями ЄС

За його словами, президент Володимир Зеленський щодня контактує з європейськими топпосадовцями.

Так само проходять і перемовини на інших рівнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно просунути вперед процес вступу України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер, - Кошта

"Є чіткий процес, який сьогодні розвивається з тією швидкістю, яку можуть дозволити собі наші партнери…Ми абсолютно повністю виконали всі ті умови, які нам потрібні до наступного етапу. А наступний етап - це відкриття кластерів", - зауважив Жовква.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща та Франція хочуть відкласти відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Коштою: Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів упродовж травня-червня. ВIДЕО