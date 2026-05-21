ЄС щодо пропозиції Мерца про "асоційоване членство" України: Закликаємо продовжувати дискусію на рівні Європейської ради
У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
Про це сказав речник Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Відбуваються дискусії
Так, за словами речника, ЄС "дійсно отримав лист від канцлера Мерца".
"Ми вітаємо те, що ця дискусія відбувається між державами-членами. І ми закликаємо продовжувати цю дискусію на рівні Європейської ради", – заявив він.
Розширення ЄС
Речник Єврокомісії зауважив, що це свідчить про те, що держави-члени "також рішуче налаштовані якнайшвидше втілити розширення в життя".
"Стає дедалі очевиднішим, що розширення є геостратегічною інвестицією в наше процвітання, мир та безпеку. А вступ України до Європейського Союзу також фундаментально пов’язаний із безпекою нашого Союзу", – зазначив він.
Також він наголосив на важливості того, щоб довели до кінця процес розширення ЄС "з усіма країнами-кандидатами, які вже багато років працюють над вступом".
"Будь-які інноваційні рішення також мають ґрунтуватися на принципі заслуг. Дивлячись у майбутнє, ми маємо переконатися, що наш підхід до розширення відповідає поставленим цілям", – додав речник.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
Цiкаво, коли саме украiнцi зрозумiють порядок справ?)