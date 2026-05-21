ЄС щодо пропозиції Мерца про "асоційоване членство" України: Закликаємо продовжувати дискусію на рівні Європейської ради

У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.

Про це сказав речник Єврокомісії.

Відбуваються дискусії

Так, за словами речника, ЄС "дійсно отримав лист від канцлера Мерца".

"Ми вітаємо те, що ця дискусія відбувається між державами-членами. І ми закликаємо продовжувати цю дискусію на рівні Європейської ради", – заявив він.

Розширення ЄС

Речник Єврокомісії зауважив, що це свідчить про те, що держави-члени "також рішуче налаштовані якнайшвидше втілити розширення в життя".

"Стає дедалі очевиднішим, що розширення є геостратегічною інвестицією в наше процвітання, мир та безпеку. А вступ України до Європейського Союзу також фундаментально пов’язаний із безпекою нашого Союзу", – зазначив він.

Також він наголосив на важливості того, щоб довели до кінця процес розширення ЄС "з усіма країнами-кандидатами, які вже багато років працюють над вступом".

"Будь-які інноваційні рішення також мають ґрунтуватися на принципі заслуг. Дивлячись у майбутнє, ми маємо переконатися, що наш підхід до розширення відповідає поставленим цілям", – додав речник.

