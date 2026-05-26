Украина более чем готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в ЕС, - МИД Хорватии

В Хорватии считают, что Украина готова к открытию кластера "Основы" в переговорах о вступлении в ЕС.

Об этом заявила государственный секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Андрея Метелко-Згомбич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

"Хорватия, безусловно, входит в число тех государств, которые всегда будут требовать постоянного и усиленного давления на Россию, чтобы каким-то образом убедить ее, что сесть за стол переговоров и достичь мирного урегулирования войны соответствует и ее интересам", - отметила она.

Метелко-Згомбич подтвердила, что Хорватия поддерживает Украину, "в частности, когда речь идет о процессе вступления".

По словам чиновницы, Украина "более чем готова" к открытию первого кластера (Основы) переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы действительно ожидаем, что это произойдет в июне, и мы искренне верим, что сейчас именно то время, когда ни одно государство-член ЕС не будет иметь дополнительных возражений против этого", – подытожила госсекретарь.

Что предшествовало?

