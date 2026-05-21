Председатель Европарламента Мецола выступила против замены членства Украины "ассоциированными" форматами

Председатель Европарламента Роберта Метзола заявила, что ЕС должен реагировать на темпы реформ в Украине с такой же скоростью и не использовать промежуточные модели интеграции для отсрочки членства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила на конференции по безопасности GLOBSEC в Праге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Если бы кто-то сказал нам, что страна, находящаяся в состоянии войны, потому что на нее напали, сможет так впечатляюще наверстать объем законодательной и технической работы, на который другим странам требуется десять лет! Поэтому мы не можем отвернуться, не ответив на эту скорость такой же скоростью", — отметила Мецола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо раскритиковал идею Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС

По ее словам, Европейский Союз должен не только признавать прогресс Украины, но и принимать практические решения, которые дадут странам-кандидатам ощущение, что их усилия не были напрасными.

"Моя ответственность — сказать, что да, расширение основано на заслугах, никто этого не ставит под сомнение, шаг за шагом. Но давайте откроем первые кластеры. Сделаем шаг, необходимый для этих стран и их населения, чтобы они могли сказать: "Мы не делали все это зря", — призвала президент ЕП.

Мецола также предостерегла от ситуации, когда дискуссия о различных форматах или промежуточных моделях интеграции фактически превращается в способ надолго оставить страны-кандидаты вне ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр хочет шагов Украины в отношении венгерского меньшинства, прежде чем разблокировать движение Киева в ЕС, — Bloomberg

Она признала, что возможны различные промежуточные этапы — в частности, присоединение к отдельным сферам сотрудничества, таким как единый рынок, таможенный союз, зона роуминга, программы обмена Erasmus или Horizon. В то же время, по ее словам, это не может заменить политическое решение о будущем членстве Украины.

"Нам нужно просто сделать то, что мы должны сделать, посмотреть, какие есть возможности, и не использовать оправдания различными моделями для того, чтобы навсегда "припарковать" страны, потому что это еще один риск, с которым мы сталкиваемся. Но это не должно происходить ценой фундаментального решения, которое было принято — Украина присоединится к ЕС. Я не буду называть даты, это не в компетенции Европарламента, но я хотела четко подчеркнуть это", — подчеркнула Мецола.

Читайте: Польша и Франция хотят отложить открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, — СМИ

Она также напомнила, что после начала полномасштабного вторжения России Европейский парламент подавляющим большинством поддержал перспективу членства Украины и Молдовы в ЕС, а впоследствии такую же позицию подтвердили главы государств и правительств Евросоюза.

Что предшествовало?