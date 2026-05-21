Президентка Європарламенту Мецола виступила проти заміни членства України "асоційованими" форматами

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС має відповідати на темпи реформ України такою ж швидкістю та не використовувати проміжні моделі інтеграції для відкладення членства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила на конференції з безпеки GLOBSEC у Празі.

"Якби хтось сказав нам, що країна, яка перебуває у стані війни, бо на неї напали, зможе так вражаюче надолужити обсяг законодавчої й технічної роботи, на який іншим країнам потрібно десять років! Тож ми не можемо відвернутися, не відповівши на цю швидкість такою ж швидкістю", - зауважила Мецола.

За її словами, Європейський Союз має не лише визнавати прогрес України, а й ухвалювати практичні рішення, які дадуть країнам-кандидатам відчуття, що їхні зусилля не були марними.

Моя відповідальність - сказати, що так, розширення ґрунтується на заслугах, ніхто цього не ставить під сумнів, крок за кроком. Але  відкриймо перші кластери. Зробімо крок, необхідний для цих країн і їхнього населення, щоб вони могли сказати: ми не робили все це даремно", - закликала президентка ЄП.

Мецола також застерегла від ситуації, коли дискусія про різні формати або проміжні моделі інтеграції фактично перетворюється на спосіб надовго залишити країни-кандидати поза ЄС.

Вона визнала, що можливі різні проміжні етапи - зокрема приєднання до окремих сфер співпраці, таких як єдиний ринок, митний союз, роумінгова зона, програми обміну Erasmus чи Horizon. Водночас, за її словами, це не може замінити політичного рішення про майбутнє членство України.

"Нам потрібно просто зробити те, що ми маємо зробити, подивитися, які є можливості, і не використовувати виправдання різними моделями для того, щоб назавжди "припаркувати" країни, бо це ще один ризик, із яким ми стикаємося. Але це не має відбуватися ціною фундаментального рішення, яке було ухвалене - Україна приєднається до ЄС. Я не називатиму дат, це не компетенція Європарламенту, але я хотіла чітко наголосити на цьому", - підкреслила Мецола.

Вона також нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський парламент великою більшістю підтримав перспективу членства України та Молдови в ЄС, а згодом таку саму позицію підтвердили глави держав і урядів Євросоюзу.

Швидкість реформ можна моментально прискорити заморозкою активів зе-мародерів в Європі. Але ж ви, слизняки, це навіть не розглядаєте.
21.05.2026 22:13 Відповісти
Задовбали, чесслово!... Трамп так той мріє всі країни зробити штатом США, а ЄС носом крутить. Якщо ЄС нас не хоче, нам потрібно розпочати переговори про об"єднання з США
і станемо 51 штатом США 👍 або з Об"єднаним Королівством Великої Британії і вибрати для України кращі умови, тіді і ЄС схаменеться, тоді вже ми можемо ставити умови
21.05.2026 22:17 Відповісти
А сколько лет Турция ждёт членство?
21.05.2026 22:36 Відповісти
В Турции и без ЕС зарплата в два разы выше чем в Украине.
21.05.2026 23:09 Відповісти
Короче на ЕС не навоевали. Навоевали только на первые кластеры.
21.05.2026 23:08 Відповісти
Ми повинні розбудовувати власну державу, а не кудись вступати, бо разом із членством ми отримаємо біженців з інших країн, геїв, розширення прав нацменшин типу мадярів, та ще купу не зрозуміло чого, воно нам треба?
21.05.2026 23:23 Відповісти
 
 