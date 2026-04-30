Мадяр хоче кроків України щодо угорської меншини, перш ніж розблокувати рух Києва до ЄС, - Bloomberg

Петер Мадяр

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр, який невдовзі стане прем’єр-міністром Угорщини, вважає, що Україна має надати більше прав угорській меншині перед початком переговорів про вступ до ЄС.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Умова Мадяра

Питання порушили під час зустрічі Мадяра з президентом Євроради Антоніу Коштою в Брюсселі.

Ці вимоги здебільшого повторюють перелік із 11 пунктів, які у 2024 році передав Києву тодішній прем’єр Віктор Орбан. Вони стосуються мовних, культурних, адміністративних прав і можливостей здобувати освіту угорською.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графік Зеленського на червень ще не сформований: зустріч із Мадяром не узгоджена, - Литвин

  • Хоча пункти не були публічними, "Європейська правда" з посиланням на отриманий текст вимог писала, що йдеться про ширше використання угорської мови в освіті, публічному та політичному житті та спрощення доступу до навчання угорською.

Також в умовах були пункти про скасування частини мовних обмежень і умов для реалізації цих прав (зокрема щодо мінімальної частки населення) та створення представництва етнічних угорців у Верховній Раді з правом виступати угорською.

Розчарування щодо Мадяра в ЄС

Жорстка позиція Мадяра, ймовірно, розчарує чиновників у Києві та Брюсселі, які сподівалися, що відхід Орбана додасть імпульсу заявці України на членство, особливо коли йдеться про офіційне відкриття переговорів щодо кількох політичних документів, де країна виконала необхідні критерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петер Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті

Орбан блокував цей процес, стверджуючи, що права угорської діаспори в Україні потребують посилення. Київ заявив, що готовий виконати окреслені умови, і неодноразово заявляв, що права угорської меншини в країні захищені.

ЄС чинить тиск на Мадяра, щоб той відмовився від заперечень уряду, що йде у відставку, проти офіційного початку переговорів про членство України, додали співрозмовники.

+32
Другий Орбан тільки ніщий , поки що
30.04.2026 16:19 Відповісти
+29
ЯК ВОНИ ЗАКОЛЕБАЛИ!!!!!!!

ЯКІ КРОКИ? Угорську державною чи шо? Що їм не так? Якщо що я сам з Ужгорода і напроти мене гімназія де угорська мова
30.04.2026 16:21 Відповісти
+27
Мадяри були підарами і під час Другої Світової війни,коли воювали за фашистів!
30.04.2026 16:22 Відповісти
а більше це скільки і більше ніж у кого ? 🤓 👀
30.04.2026 16:18 Відповісти
мені цікаво - що дійсно ще там лишилися якісь угорці? Я чогось думав, що вони вже із паспортами у більшості давно повиїзджали в ЄС.
30.04.2026 17:08 Відповісти
Треба створити міжрайонне тцк ( СП) з повістками саме до угорськомовних.
Якщо дістають угорс. паспорт - штраф за порушення правил обліку і т.д.
Або утвердити військовий час + мобілізація всього приватного транспорту у іноземців на користь СОУ 👍🏻♥️♥️♥️♥️
30.04.2026 21:28 Відповісти
Який штраф? В Україні існує закон про подвійне громадянство.
30.04.2026 22:23 Відповісти
Чим угорька меншина відрізняється від інших меншин? Які привілеї повинна мати українська меншина в Штатах, наприклад?
30.04.2026 20:47 Відповісти
Це все резузультат піару Зеленьського на " прискоренй вступ до ЄС УС27-мому"
Тепер всі будуть шантажувати Україну, щоб висосати як найбільше, а потів включеця реальний юридичний механізм- де країну під час гарячої фази війни, з кордонанами, що рухаються щодень, НІХТО І НІКУДИ ПРИЙМАТИ НЕ БУДЕ. Ніхто у ЄС не буде придумувати незрозумілих механізмів, узгоджувати це із всіма членами.
Це морква для віслюка.
Переше- перестати піаритися на " прискореному вступу".
Це роз'яже руки і всіх Орбанів і Фіціо з Мадярами можна посилати за фіолетовий ліс.
Друге- зайнятися обороною країни. Перестати красти на вьому. Організувати нормальну мобілізацію. Знестити 2 міліона із 3- х заброньованих, перестати витрачати кошти на Є бачки. Зформувати коаліційний уряд.
Третє- нічого нк зміниця. Клоуни не старіють
30.04.2026 16:31 Відповісти
Я б сказала невідгодований
30.04.2026 16:46 Відповісти
Вони кажуть, що вищу освіту угорською в Україні не можна отримати - типу, це неправильно. Цікаво, чи можна отримати вищу освіту не угорською в Угорщині.
30.04.2026 16:31 Відповісти
закарпаття це другий даунбас, поки напівсплячий.
30.04.2026 16:54 Відповісти
На Закарпатті угорці складають не більше 20% - це замало. Та й Угорщина - не кацапляндія - вона дуже слабка.
І так, якби Україна впала б у 2022 - угорці захопили б Закарпаття, і там про жодні права українців не йшлося б взагалі. Угорці - шовіністи ті ще.
30.04.2026 16:59 Відповісти
та я ж не про війну, ще цього не вистачає а про менталітет народонаселенія по той бік карпат.
30.04.2026 17:02 Відповісти
Менталітет там паскудний, тут 100%. Не просто так зайди - мадяри все місцеве населення примусили перейти на свою мадярську мову.
30.04.2026 17:25 Відповісти
менше 10%
30.04.2026 17:02 Відповісти
Англiйською можно медiчну освiту одержати у 4х унiверсiтетах Угорщiни. Але це все.
30.04.2026 23:35 Відповісти
Вони готують міцну 5-ту колону і потім па пажеланіям трудящіхся прищеплять Закарпаття до Угорщини. Ну, такі у них мрії.
30.04.2026 16:45 Відповісти
І знову за рибу гроші
30.04.2026 16:21 Відповісти
Ну шо за сволота? Адже голова угорської ячейки на Закарпатті сказав прямо що все Ок. Треба викликати угорського посла та висловлювати протест через ворожу політику Угорщини. Скільки це можна терпіти?
30.04.2026 16:22 Відповісти
А що не зрозуміло? Мадяри мріють про Закарпаття!
30.04.2026 16:24 Відповісти
Жаль, а с виду был приличный мужчина.
30.04.2026 16:22 Відповісти
Навальний 2.0
30.04.2026 18:58 Відповісти
Угорщина диктує Україні вимоги, а Україна щось аналогічне вимагає від Угорщини?
30.04.2026 16:23 Відповісти
вимагає. Повернути гроші Ощаду.
30.04.2026 16:25 Відповісти
починається! орбан чи мадяр одне й теж лайно!
30.04.2026 16:24 Відповісти
Яких їм прав не вистачає?
30.04.2026 16:24 Відповісти
Прав не знати української взагалі.
30.04.2026 16:32 Відповісти
Я думаю, дело не в правах. Это банальная политика и шантаж. Очень жаль конечно, что нормальных отношений не получится. Но требования Венгрии - это не забота об этнических венграх западной Украины. Если бы вопрос был в заботе, то Венгрия бы развивала программы реинтеграции в венгерское общество, финансировало бесплатные курсы венгерского для украинских венгров и возможность бесплатного обучения. И клала болт на недовольство этим украинской власти. Но власти Венгрии хотят быть белыми и пушистыми за счёт и вопреки интересам другого государства.
30.04.2026 19:14 Відповісти
Там не потрібні курси угорського для українських мадярів. Їм потрібні курси української, примусові. Бо вони нею не бажають з неугорцями спілкуватись.
30.04.2026 20:07 Відповісти
Вот именно про такое мнение, на которое могло бы класть правительство Венгрии, я и написал.
30.04.2026 20:19 Відповісти
Ще один параноїк. Я ви вже всіх заї.али
30.04.2026 16:26 Відповісти
В Румунії угорці в Парламенті з трибуни гутарять мадярською? - чого домахався до України?
30.04.2026 16:27 Відповісти
Міжнароднв політика Фідеса та Тіси в принципі - схожа, чи однакова в окремих аспектах. Але, принаймі існує одна принципова відмінність: Мадяр, на відміну від Орбана не виконуватиме ЦУ від *****. Принаймі, на перших порах не виконуватиме. Бо всім нам відома здатність підлеглих ***** корумпувати та агентувати зарубіжних політиків аж до трумпа...
30.04.2026 16:28 Відповісти
Тут я би був не таким впевненим. Цей Мадяр тільки пару років як в опозиції до свого колишнього босса. Невдоволення Орбаном у угорського населення росло вже давно. Тому московські кукловоди могли це передбачити та запобігти підсунувши опозиційно настроеним масам нове обличчя, яке просто замасковане старе. На виборах вони поклали яйця в обидві свої корзини.
30.04.2026 17:07 Відповісти
може бути й таке...
30.04.2026 17:58 Відповісти
КРОКИ:
Автономія,
свій парламент,
угорський "язік" регіАнальний,
референдум на бюлетнях/аркушах А4,
зельониє чєлавєчькі для защіти мадярогаварящіх
і т.д.

"........ТАК ЦЕ ВЖЕ БУЛО" хлопці.
30.04.2026 16:29 Відповісти
1990 рік Кримську Область перетворили на "ПіС-уар", сепаратне непідконтрольне щось ...
1991 те саме, тільки при формальному проголошенні повного суверенітету України як держави .
2014.….....
30.04.2026 21:20 Відповісти
Не Кримську, а Донецьку та Луганьську, и не перетворили, а намагались, и не у 1990, а у 2004му.
30.04.2026 23:40 Відповісти
всі мадяри одне і те саме орбаньйо
30.04.2026 16:30 Відповісти
При Зе кожен, хто зазіхав на все українське отримає своє- Московська церква храми і захист, поляки все, що їм потрібно про ''Волинь'', мадяри нав'язують все угорське на частину України, а пуйло Запорізьку АЕС, Азовське море і великі території. Не залииться не задоволеним і оточення Зе - в них відкритий доступ до всіх ресурсів, особливо казни.
30.04.2026 16:31 Відповісти
Чому ми вислуховуємо всілякі претензіі і постійно виправдовуємось і щось доказуємо?З мадьярами потрібно грати так,щоб вони щось просили...Ось наприклад переселяти біженців в Закарпаття,давати їм там землю...навіть будинки тих які чкурнули в Угорщину маючи угорські паспорти.Хай почухаються...
30.04.2026 16:33 Відповісти
Слушна річ !!!
Треба робити все як ці колишні імперії робили!! Заодно прилякнути їх пацифікацією
30.04.2026 21:13 Відповісти
А?! Я доки що жодного виправдання не бачiв. I впевнений, що i не побачу. Бiжiнцiв переселяти та давати землю у Закарпаттi можно, тiльки треба пам'ятати, у Закарпаттi мешкують 110 тисяч мадярiв та 1 мiллiон 200 тисяч українцiв. То ж кому тi бiжiнцi впадуть на голову?
30.04.2026 23:46 Відповісти
створення представництва етнічних угорців у Верховній Раді з правом виступати угорською
А ось це вже - зайве, і взагалі - проти Конституції, де державною мовою визначається тільки українська, яку угорці-депутати і мають використовувати в роботі.
30.04.2026 16:35 Відповісти
А хто буде давати справку що то є етнічний угорець ??
Будь хто зможе заявити - то тітушки, а справжнім угорцям *****-ти не видали )))
30.04.2026 21:11 Відповісти
Треба поставити питання про українців в мадярщині із такими самими вимогами, українців в мадярщині не менше ніж мадярів в Україні.
30.04.2026 16:36 Відповісти
Ви ще за Корюківку -1943 відповідати будете, ******...
30.04.2026 16:37 Відповісти
Більшість з українців асимілювались і ті українці тепер називають себе мадярами.
30.04.2026 16:39 Відповісти
Мадяра на відміну від Орбана можна переконати що ці вимоги туфта.
30.04.2026 16:39 Відповісти
Схоже тільки наш Мадяр його зможе переконати.
30.04.2026 17:09 Відповісти
Ще не добралося до влади, а вже *****
30.04.2026 16:39 Відповісти
Він ******* народився.
30.04.2026 16:56 Відповісти
Треба зробити радикальний крок, вишвирнути українських мадярів в мадярщину, або хоча б тих в яких мадярський паспорт, або заявити про такий намір і тоді почнеться свинячий вереск в іншу сторону.
30.04.2026 16:43 Відповісти
Операція "Вісла" "Тиса"?
30.04.2026 17:37 Відповісти
Можна й так назвати, але краще назвати операція "Мадяр".
30.04.2026 18:10 Відповісти
И що це дасть Українi? Що дасть Українi свинячий вереск та лють Європейського Союза? З Лахти пишите, камарад?
30.04.2026 23:51 Відповісти
З Лос-Анжелеса пишу. Ти що, не похмелився?
01.05.2026 03:07 Відповісти
В мене тепер 14:10 по обіді. Шукай де та "лахта" знаходиться.
01.05.2026 03:10 Відповісти
Не на часі, в Україні війна
30.04.2026 16:45 Відповісти
Ну і що, якраз під час і після воєн такі речі робляться.
30.04.2026 18:11 Відповісти
а якщо ми передумаємо йти в єс, то ту мадярську меншину можна хоч ногами?
30.04.2026 16:47 Відповісти
Один раз підставиш зад, все встануть в чергу.
30.04.2026 16:47 Відповісти
Абсолютно вірно!!!
30.04.2026 18:13 Відповісти
Тобі мер Берегово ж ясно сказав: «у нас проблем з угорцями немає». Чи шо це будо?
30.04.2026 16:48 Відповісти
Він правий. Якщо в нас є заборона антисемітизму то чому немає заборони антимадяризму? Довбні приймають закони не думаючи про наслідки.
30.04.2026 16:49 Відповісти
Може тому, що антисемiтизм - явище в свiтi присутне, а антiмадяризма нiякого не iснує?
30.04.2026 23:55 Відповісти
вже є.
01.05.2026 02:59 Відповісти
Заявити про намір вишвирнути мадярв до мадярщини, починаючи з тих в яких мадярський паспорт. тоді буде свинячий виг з іншої причини. Треба радикальн вірішувати подібні питання. Мадярів в мадярщину, кацапів в рашу, юдеїв в ізраїль і дальше по списку. Як тільки хто не задоволений, відправляти додому.
30.04.2026 16:52 Відповісти
я не бачу проблем
хочуть щоб діти вчилися угорською мовою? не проблема.
хай пишуть заяву голові адміністрації региону, їм виділять землю, хай будують школу, платять вчителям, платять за комунальні послуги. то є всі видатки на побудову і експлуатацію закладу освіти повинна нести Угорщина.
якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина вчилася у такій школі подають заявку в мін освіти і хай навчаються.
Але якщо дитина яка навчалася в такій школі хоче поступати в українські навчальні заклади нехай здає ЗНО на загальних основах.
30.04.2026 16:55 Відповісти
Або як мінімум фінансова автономність ДеФакто - всі гроші на дитячі виплати, декретні, ремонт шкіл і тощо тощо з місцевого бюджета, ??? Чи наповнюють його місцеві етнічні мад'яри ?? А якщо ні, знач живуть контрабандою... Логічно ж?)
30.04.2026 21:08 Відповісти
Урсула сказала Мадяру, повернемо всі дотації, якщо будеш прикривати нас як Орбан.
30.04.2026 17:00 Відповісти
Може й таке бути.....
30.04.2026 17:07 Відповісти
Чого його так нервувати? Зголошуватись на всі вимоги. А після вступу в ЄС депортувати мадяр на родіну.
30.04.2026 17:14 Відповісти
Так, завжди можна на все погоджуватись і все обіцяти, а потім відмовитись і для відмови можна знайти безліч причин
30.04.2026 17:48 Відповісти
Головне - вступити. А там витворяй що захочеш. Угорщина в приклад.
30.04.2026 17:53 Відповісти
Ну що диванні ура-патріоти отримали облизня , бо ви звикли ділити закордонних політиків на антиукраїнських і проукраїнських ,але ті політики є державниками ,які відстоюють державні інтереси своїх держав і чому це їхні державні інтереси повинні збігатись з нашими хотєлкамі , бо як казав вєлікій вождь всєх врємєн і народ янєлох боневтіковия - "я вам нічєго нє должен".
30.04.2026 17:17 Відповісти
"и создании представительства этнических венгров в Верховной Раде с правом выступать на венгерском языке" Взагали в Україні не одни мадяри з меньшин мешкають. Верховна Рада не формується за принципом національних меншин. Ця фраза якщо її не вигадав цензор пряме втручання у внутрішні справи України.
30.04.2026 17:17 Відповісти
Да надішліть їх до Угорщини і за одно поцікавтеся, скільки сотен тисяч українців асимілювала Угорщина з 1917 року.
30.04.2026 17:18 Відповісти
яка б фамілія не була у мадяра, служивий буде він куйла,чи рабсії завжди...
30.04.2026 17:20 Відповісти
Біля 14 спроб Брюсселя включити патріарха кіріла до санкційних списків були заблоковані урядом Угорщини. Відхід від влади Віктора Орбана надає нову можливість застосувати до Кіріла каральні заходи за підтримку війни.
30.04.2026 17:50 Відповісти
меншини в сосії , всі до одного
30.04.2026 17:51 Відповісти
Звісно надати більше прав!! Запливати за буйки! Працювати під стрілою крану! Переходити на червоний сигнал світлофора!Вилазити на високострумні вежі! Мати першочергові ритуальні послуги (при похованні)!....
30.04.2026 17:57 Відповісти
Венгерская диаспора в Украине аж 0,02% от всего населения. Серьезный задел по сравнению с 10% в Словакии
30.04.2026 17:59 Відповісти
0,2 %*.
30.04.2026 18:02 Відповісти
На *** с большой буквы! Примьер все таки. Есть один гос. язык. Достаточно. Кто хочет учиться на своем, есть частные школы. Так работает в развитых странах. Шо до Швейцарии мультиязычность не работает совсем.
30.04.2026 18:01 Відповісти
мародери, вони скрізь однакові..
поки хтось б'ється за ідею-свободу чи тимчасово у складному становищі, "добрі сусіди" не забаряться обнести неприбраний вчасно сад чи поглушити усю рибу у чужому ставку...
30.04.2026 18:08 Відповісти
Чергове лайно із ліги сексуальних меншин
30.04.2026 18:17 Відповісти
Що ще Зельоні не зробили для мадярів Закарпаття? Нарізали з сусідніх районів населені пункти, які мадяри захотіли, і створили окремий анклав. Практично автономний. Там мадярські прапори, мадярські вивіски, мадярські школи, в яких українську ігнорують. Українською там, якщо не забажають, то і не обслужать. Мая твая нє панімать! Тепер що хочуть? Оголосити Автономну республіку?
30.04.2026 18:28 Відповісти
Орбан і Сійярто повертаються, зараз вони двоє в одном - Мадьорбан і Мадьярто.
30.04.2026 18:49 Відповісти
Пора ох1аших соседей ставит на место, иначе будут предьявы кидать пока не получат по морде крепко
30.04.2026 18:50 Відповісти
И снова чуда не случилось. Так бывает когда надеешься на волшебство а не адекватно оцениваешь реальность.
30.04.2026 19:01 Відповісти
УСІХ бажаючих угорців Закарпаття - в Угорщину-мать !!!
30.04.2026 19:10 Відповісти
***** нам той ЄС, шо мені з цього?! Я буду жити краще, стану заможніше як вони, буду меньше працювати і більше заробляти?! Ні, ні хУ я!!!
30.04.2026 19:46 Відповісти
Більше податків платити і Брюсель буде їх спрямовувати на пособіє Мабудє і Ахмєту
30.04.2026 21:03 Відповісти
Та поясніть вже Мадяру, що саме після вступу України в ЄС українські угорці матимуть такі самі права, як угорські угорці, а також чехи, словаки, французи, німці та всі інші громадяни членів Союзу (і українці в т.ч.), бо законодавство ЄС є універсальним.
30.04.2026 20:17 Відповісти
Поки йде війна нахур!

поки не вибачитесь за все нахур!

поки не приведете політику до норми нахур!!
30.04.2026 21:02 Відповісти
що йдеться про ширше використання угорської мови в освіті, публічному та політичному житті та спрощення доступу до навчання угорською Джерело:
так вони що вдома що на вулиці, що в держустановах користуються угорською!!!
Це ШО за зейня така? Тобто що й інші етноси заставляти "ширше використовувати в публічному та політичному житті"??
30.04.2026 21:31 Відповісти
 
 