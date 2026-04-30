Мадяр хоче кроків України щодо угорської меншини, перш ніж розблокувати рух Києва до ЄС, - Bloomberg
Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр, який невдовзі стане прем’єр-міністром Угорщини, вважає, що Україна має надати більше прав угорській меншині перед початком переговорів про вступ до ЄС.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Умова Мадяра
Питання порушили під час зустрічі Мадяра з президентом Євроради Антоніу Коштою в Брюсселі.
Ці вимоги здебільшого повторюють перелік із 11 пунктів, які у 2024 році передав Києву тодішній прем’єр Віктор Орбан. Вони стосуються мовних, культурних, адміністративних прав і можливостей здобувати освіту угорською.
- Хоча пункти не були публічними, "Європейська правда" з посиланням на отриманий текст вимог писала, що йдеться про ширше використання угорської мови в освіті, публічному та політичному житті та спрощення доступу до навчання угорською.
Також в умовах були пункти про скасування частини мовних обмежень і умов для реалізації цих прав (зокрема щодо мінімальної частки населення) та створення представництва етнічних угорців у Верховній Раді з правом виступати угорською.
Розчарування щодо Мадяра в ЄС
Жорстка позиція Мадяра, ймовірно, розчарує чиновників у Києві та Брюсселі, які сподівалися, що відхід Орбана додасть імпульсу заявці України на членство, особливо коли йдеться про офіційне відкриття переговорів щодо кількох політичних документів, де країна виконала необхідні критерії.
Орбан блокував цей процес, стверджуючи, що права угорської діаспори в Україні потребують посилення. Київ заявив, що готовий виконати окреслені умови, і неодноразово заявляв, що права угорської меншини в країні захищені.
ЄС чинить тиск на Мадяра, щоб той відмовився від заперечень уряду, що йде у відставку, проти офіційного початку переговорів про членство України, додали співрозмовники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо дістають угорс. паспорт - штраф за порушення правил обліку і т.д.
Або утвердити військовий час + мобілізація всього приватного транспорту у іноземців на користь СОУ 👍🏻♥️♥️♥️♥️
Тепер всі будуть шантажувати Україну, щоб висосати як найбільше, а потів включеця реальний юридичний механізм- де країну під час гарячої фази війни, з кордонанами, що рухаються щодень, НІХТО І НІКУДИ ПРИЙМАТИ НЕ БУДЕ. Ніхто у ЄС не буде придумувати незрозумілих механізмів, узгоджувати це із всіма членами.
Це морква для віслюка.
Переше- перестати піаритися на " прискореному вступу".
Це роз'яже руки і всіх Орбанів і Фіціо з Мадярами можна посилати за фіолетовий ліс.
Друге- зайнятися обороною країни. Перестати красти на вьому. Організувати нормальну мобілізацію. Знестити 2 міліона із 3- х заброньованих, перестати витрачати кошти на Є бачки. Зформувати коаліційний уряд.
Третє- нічого нк зміниця. Клоуни не старіють
ЯКІ КРОКИ? Угорську державною чи шо? Що їм не так? Якщо що я сам з Ужгорода і напроти мене гімназія де угорська мова
І так, якби Україна впала б у 2022 - угорці захопили б Закарпаття, і там про жодні права українців не йшлося б взагалі. Угорці - шовіністи ті ще.
Автономія,
свій парламент,
угорський "язік" регіАнальний,
референдум на бюлетнях/аркушах А4,
зельониє чєлавєчькі для защіти мадярогаварящіх
і т.д.
"........ТАК ЦЕ ВЖЕ БУЛО" хлопці.
1991 те саме, тільки при формальному проголошенні повного суверенітету України як держави .
2014.….....
Треба робити все як ці колишні імперії робили!! Заодно прилякнути їх пацифікацією
А ось це вже - зайве, і взагалі - проти Конституції, де державною мовою визначається тільки українська, яку угорці-депутати і мають використовувати в роботі.
Будь хто зможе заявити - то тітушки, а справжнім угорцям *****-ти не видали )))
"Вісла""Тиса"?
хочуть щоб діти вчилися угорською мовою? не проблема.
хай пишуть заяву голові адміністрації региону, їм виділять землю, хай будують школу, платять вчителям, платять за комунальні послуги. то є всі видатки на побудову і експлуатацію закладу освіти повинна нести Угорщина.
якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина вчилася у такій школі подають заявку в мін освіти і хай навчаються.
Але якщо дитина яка навчалася в такій школі хоче поступати в українські навчальні заклади нехай здає ЗНО на загальних основах.
поки хтось б'ється за ідею-свободу чи тимчасово у складному становищі, "добрі сусіди" не забаряться обнести неприбраний вчасно сад чи поглушити усю рибу у чужому ставку...
поки не вибачитесь за все нахур!
поки не приведете політику до норми нахур!!
так вони що вдома що на вулиці, що в держустановах користуються угорською!!!
Це ШО за зейня така? Тобто що й інші етноси заставляти "ширше використовувати в публічному та політичному житті"??