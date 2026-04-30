Мадяр хоче кроків України щодо угорської меншини, перш ніж розблокувати рух Києва до ЄС, - Bloomberg

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр, який невдовзі стане прем’єр-міністром Угорщини, вважає, що Україна має надати більше прав угорській меншині перед початком переговорів про вступ до ЄС.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Умова Мадяра

Питання порушили під час зустрічі Мадяра з президентом Євроради Антоніу Коштою в Брюсселі.

Ці вимоги здебільшого повторюють перелік із 11 пунктів, які у 2024 році передав Києву тодішній прем’єр Віктор Орбан. Вони стосуються мовних, культурних, адміністративних прав і можливостей здобувати освіту угорською.

Хоча пункти не були публічними, "Європейська правда" з посиланням на отриманий текст вимог писала, що йдеться про ширше використання угорської мови в освіті, публічному та політичному житті та спрощення доступу до навчання угорською.

Також в умовах були пункти про скасування частини мовних обмежень і умов для реалізації цих прав (зокрема щодо мінімальної частки населення) та створення представництва етнічних угорців у Верховній Раді з правом виступати угорською.

Розчарування щодо Мадяра в ЄС

Жорстка позиція Мадяра, ймовірно, розчарує чиновників у Києві та Брюсселі, які сподівалися, що відхід Орбана додасть імпульсу заявці України на членство, особливо коли йдеться про офіційне відкриття переговорів щодо кількох політичних документів, де країна виконала необхідні критерії.

Орбан блокував цей процес, стверджуючи, що права угорської діаспори в Україні потребують посилення. Київ заявив, що готовий виконати окреслені умови, і неодноразово заявляв, що права угорської меншини в країні захищені.

ЄС чинить тиск на Мадяра, щоб той відмовився від заперечень уряду, що йде у відставку, проти офіційного початку переговорів про членство України, додали співрозмовники.