Графік Зеленського на червень ще не сформований: зустріч із Мадяром не узгоджена, - Литвин

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що робочий графік Володимира Зеленського на червень наразі не сформований.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що питання проведення двосторонніх зустрічей вирішуються безпосередньо між сторонами, коментуючи можливість контакту з лідером партії "Тиса" Петером Мадяром.

"Президент ще не узгоджував графік на червень, і ясно що двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах", - сказав Литвин журналістам у середу.

Раніше повідомлялося, що Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті.

