Графік Зеленського на червень ще не сформований: зустріч із Мадяром не узгоджена, - Литвин
Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що робочий графік Володимира Зеленського на червень наразі не сформований.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Деталі
Він також зазначив, що питання проведення двосторонніх зустрічей вирішуються безпосередньо між сторонами, коментуючи можливість контакту з лідером партії "Тиса" Петером Мадяром.
"Президент ще не узгоджував графік на червень, і ясно що двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах", - сказав Литвин журналістам у середу.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті.
нах*й, це може бути приємно, для декого, а от висіти догори дригом, саме те.
а, от у міши ткача, купа цікавої інфи.
оце, сусід гогіашвілі, чи як його там, пришвартувався.....
Причём там, где он сейчас и за упоминание чего всуе теперь полагается 8 лет лагерей.