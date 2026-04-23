Зустріч із Мадяром відбудеться, щойно буде можливість, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися із переможцем виборів в Угорщині Петером Мадяром.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я привітав Петра Мадяра публічно з перемогою. Я дійсно бажаю, щоб в нас було добре сусідство. Підтримую народ Угорщини. І дуже хоч, щоб були прекрасні відносини, сильні, добрі, взаємовигідні між угорським народом та українцями.

І будемо все для цього робити. Я впевнений, що як тільки буде можливість, ми зустрінемось з новим прем'єр-міністром Угорщини. Зараз йде перехід влади. Після цього наші дипломати знайдуть формат, як нам поспілкуватися, зустрітися, і як жити правильно, по сусідськи", - сказав він.

"Думаю, що відносини повинні бути хорошими, такими, що поважають одне одного, але які захищають інтереси кожної із сторін2, - підсумував Зеленський.

Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

