Зустріч із Мадяром відбудеться, щойно буде можливість, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися із переможцем виборів в Угорщині Петером Мадяром.

"Я привітав Петра Мадяра публічно з перемогою. Я дійсно бажаю, щоб в нас було добре сусідство. Підтримую народ Угорщини. І дуже хоч, щоб були прекрасні відносини, сильні, добрі, взаємовигідні між угорським народом та українцями.

І будемо все для цього робити. Я впевнений, що як тільки буде можливість, ми зустрінемось з новим прем'єр-міністром Угорщини. Зараз йде перехід влади. Після цього наші дипломати знайдуть формат, як нам поспілкуватися, зустрітися, і як жити правильно, по сусідськи", - сказав він.

"Думаю, що відносини повинні бути хорошими, такими, що поважають одне одного, але які захищають інтереси кожної із сторін2, - підсумував Зеленський.

Читайте: Трамп, Сі Цзіньпін, Моді та інші мають сказати Путіну, що він повинен зупинити війну, - Зеленський

Також читайте: Війну в Україні не можна відкладати "на пізніше", врегулювання має йти паралельно з іншими кризами, - Зеленський

Нема чого додати, підлизнув як треба.
23.04.2026 15:00 Відповісти
Коли відбудеться Звіт за сім років сидіння на посаді в Урядовому кварталі зеленського!?!? Які ЗДОБУТКИ отримала Україна, після його зустрічі на стадіоні з Порошенком!?!? КабМіндічі з єрмаком та ОЗУ, це окрема буде тема зустріч із Захисниками України зеленського!!
23.04.2026 15:01 Відповісти
Якщо буде кобенитись, даси його адресу ВСУ...
23.04.2026 15:23 Відповісти
головне підтримувати "дружбу" .на котрій куйло буде заробляти гроші для вбивства українців...
23.04.2026 15:36 Відповісти
 
 