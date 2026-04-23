Встреча с Мадяром состоится, как только появится возможность, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с победителем выборов в Венгрии Петером Мадьяром.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Я публично поздравил Петера Мадяра с победой. Я действительно хочу, чтобы у нас были хорошие соседские отношения. Поддерживаю народ Венгрии. И очень хочу, чтобы между венгерским народом и украинцами были прекрасные, крепкие, добрые, взаимовыгодные отношения.

И будем все для этого делать. Я уверен, что как только появится возможность, мы встретимся с новым премьер-министром Венгрии. Сейчас идет переход власти. После этого наши дипломаты найдут формат, как нам пообщаться, встретиться, и как жить правильно, по-соседски", - сказал он.

"Думаю, что отношения должны быть хорошими, такими, которые уважают друг друга, но которые защищают интересы каждой из сторон", - подытожил Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

