УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11752 відвідувача онлайн
Новини Відносини України та Угорщини
4 666 33

Петер Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті

Мадяр про зустріч з Зеленським

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про необхідність перезапуску відносин між Будапештом і Києвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві у соцмережах. Політик також запропонував провести зустріч із президентом України Володимир Зеленський у Берегові.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Мадяра, він провів переговори з мером міста Берегове на Закарпатті Золтаном Баб’яком. Основною темою стала ситуація угорської меншини в Україні та можливі кроки для покращення двосторонніх відносин.

Пропозиція зустрічі із Зеленським

Мадяр ініціює проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня. Він запропонував провести її саме у Берегові, назвавши це символічним кроком для обох сторін.

"Ми погоджуємося у тому, що в інтересах угорців Закарпаття – перезапустити відносини між Угорщиною та Україною. На цій основі я ініціюю зустріч із президентом України", – зазначив політик.

Він висловив сподівання, що діалог допоможе розпочати новий етап співпраці між країнами.

Позиція щодо прав нацменшин

Політик наголосив, що питання прав угорської меншини потребує додаткового врегулювання. Зокрема, він вважає недостатніми компроміси, які Україна запропонувала у 2025 році щодо освітньої сфери.

Мадяр підкреслив, що угорці на Закарпатті повинні мати ширші можливості для використання рідної мови, зокрема в освіті та офіційних процедурах.

Він також заявив, що вирішення цих питань може стати основою для покращення українсько-угорських відносин та подальшої співпраці.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса" здобула перемогу та отримала конституційну більшість.
  • Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

Автор: 

Зеленський Володимир (27594) Закарпатська область (2214) Берегівський район (5) Берегове (2) Мадяр Петер (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
28.04.2026 19:17 Відповісти
+22
показати весь коментар
28.04.2026 19:26 Відповісти
+9
показати весь коментар
28.04.2026 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ШО ЗА ЕРЕСЬ!!!!

Є столиці - Ми до Будапешту вони до Києва. Якщо що - є Ужгород там є офіційне консульство.

А Берегово тут яким боком? Типу "спірне" чи шо? Чого вся МОДЯРИ лізуть за свої межі блін
показати весь коментар
28.04.2026 19:17 Відповісти
В усякому разі пропонувати він може тільки місця зустрічі на своїй території. Щось пропонувати по цей бік кордону - то справа української сторони.
показати весь коментар
28.04.2026 21:22 Відповісти
можна й погодитись.
в обмін за беззастережну підтримку України по вступу в ЄС та НАТО.

цих закарпатських мадярів можна продати, дорого.

.
показати весь коментар
28.04.2026 21:23 Відповісти
Два бусіка з золотом і Зеля приїде в цей цигансько-мадярский анклав.
показати весь коментар
28.04.2026 19:18 Відповісти
За словами Мадяра, він провів переговори з мером міста Берегове на Закарпатті Золтаном Баб'яком. -Це що за маджярське втручання у внутрішні справи України.??/
показати весь коментар
28.04.2026 19:26 Відповісти
"Ми погоджуємося у тому, що в інтересах угорців Закарпаття - перезапустити відносини між Угорщиною та Україною". Джерело: https://censor.net/ua/n4000436. Довольно тонко сказано. Про интерес венгров из Венгрии ни слова.
показати весь коментар
28.04.2026 19:27 Відповісти
якщо сситься ближче то нехай зустрічає в угорській столиці
показати весь коментар
28.04.2026 19:32 Відповісти
Угорці можуть мати ширші можливості в Угорщині! В Україні вони можуть мати рівні,з іншими,можливості!
показати весь коментар
28.04.2026 19:46 Відповісти
.. от якби зелене це сказало Мадяру....!!! Але ж воно нагундосить маячні...а того і диви нашкодить по повній!
показати весь коментар
28.04.2026 20:29 Відповісти
в межах нацменшини!!!
показати весь коментар
28.04.2026 20:44 Відповісти
з іншими нацменшинами. У всіх громадян України права рівні - Стаття 24 КУ

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
показати весь коментар
28.04.2026 22:56 Відповісти
Цьому новому прем'єру треба їхати в Київ, подивитися на результати війни, також і по області поїздити, а то що не угорець то всі зустрічі на Закарпатті!!! Сцикуни!!!
показати весь коментар
28.04.2026 19:49 Відповісти
Можешь и сам приехать!)
показати весь коментар
28.04.2026 20:10 Відповісти
Ти бот монголоїдний, тому нічого нормального в твоїй тупій голові намає!!!
показати весь коментар
29.04.2026 12:25 Відповісти
На нейтральной территории?
показати весь коментар
28.04.2026 19:51 Відповісти
Мадяр щось не з цього починає((Хто його просить лізти в Берегове??(((
показати весь коментар
28.04.2026 20:02 Відповісти
Я бы принимал только в Киеве. А то с этими меньшинствами они будут носиться до талого. Специальным органам давно пора провести чистки и железной рукой навести порядок в этом княжестве отдельном . Иначе будет бамбас 2.0
показати весь коментар
28.04.2026 20:04 Відповісти
Это наш дурачок по всему миру ползает, а Мадьяру, для того чтобы напихать х@@в зелёному обсосу не обязательно ехать в Киев!
показати весь коментар
28.04.2026 20:14 Відповісти
Думаю, Славік, це ти у своєї матусі дурачком виріс, а діючому Президенту України сьогодні увесь цивілізований Світ аплодує стоячи🤗
показати весь коментар
28.04.2026 21:02 Відповісти
Найвеличнішому лідору всіх часів та народів слід ласкаво призначити десятихвилинну аудієнцію цьому угорському байстрюку в своїй жОПі в Києві, а якщо відмовиться - скинути його телефон та адресу ЗСУ!
показати весь коментар
28.04.2026 20:10 Відповісти
ще на вибір є Корюківка в Чернігівській області
показати весь коментар
28.04.2026 20:15 Відповісти
краще в Жашкові на крайняк в Жмеринці, а Берегів єто не сєрьйозно
показати весь коментар
28.04.2026 20:35 Відповісти
Це він типу натякає, що не визнає Київ столицею України, чи просто сцикотно? Може ще десь у кущах на кордоні зустрітися?
показати весь коментар
28.04.2026 20:58 Відповісти
Київ. Тільки Київ
показати весь коментар
28.04.2026 21:18 Відповісти
А може у Констахі чи Краміку ???
показати весь коментар
28.04.2026 21:26 Відповісти
Ішак, як завжди, вже готовий.
показати весь коментар
28.04.2026 21:56 Відповісти
Мадяр вже вважає Берегівську громаду, яку Зельоні на вимогу Орбана створили покромсавши другі громади, своєю територією? Там все на мадярській, і влада на це очі закрила.
показати весь коментар
28.04.2026 22:21 Відповісти
Вітя Орбан нікуди не зник, він просто омолодився.
показати весь коментар
28.04.2026 23:15 Відповісти
каждый венгерский демократ палится на украинском вопросе (с)
показати весь коментар
29.04.2026 02:06 Відповісти
 
 