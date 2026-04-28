Петер Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті
Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про необхідність перезапуску відносин між Будапештом і Києвом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві у соцмережах. Політик також запропонував провести зустріч із президентом України Володимир Зеленський у Берегові.
За словами Мадяра, він провів переговори з мером міста Берегове на Закарпатті Золтаном Баб’яком. Основною темою стала ситуація угорської меншини в Україні та можливі кроки для покращення двосторонніх відносин.
Пропозиція зустрічі із Зеленським
Мадяр ініціює проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня. Він запропонував провести її саме у Берегові, назвавши це символічним кроком для обох сторін.
"Ми погоджуємося у тому, що в інтересах угорців Закарпаття – перезапустити відносини між Угорщиною та Україною. На цій основі я ініціюю зустріч із президентом України", – зазначив політик.
Він висловив сподівання, що діалог допоможе розпочати новий етап співпраці між країнами.
Позиція щодо прав нацменшин
Політик наголосив, що питання прав угорської меншини потребує додаткового врегулювання. Зокрема, він вважає недостатніми компроміси, які Україна запропонувала у 2025 році щодо освітньої сфери.
Мадяр підкреслив, що угорці на Закарпатті повинні мати ширші можливості для використання рідної мови, зокрема в освіті та офіційних процедурах.
Він також заявив, що вирішення цих питань може стати основою для покращення українсько-угорських відносин та подальшої співпраці.
Що передувало?
- Нагадаємо, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса" здобула перемогу та отримала конституційну більшість.
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
Є столиці - Ми до Будапешту вони до Києва. Якщо що - є Ужгород там є офіційне консульство.
А Берегово тут яким боком? Типу "спірне" чи шо? Чого вся МОДЯРИ лізуть за свої межі блін
в обмін за беззастережну підтримку України по вступу в ЄС та НАТО.
цих закарпатських мадярів можна продати, дорого.
.
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.