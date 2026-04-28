3 895 31

Петер Мадяр предлагает встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье

Мадьяр о встрече с Зеленским

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости возобновления отношений между Будапештом и Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в соцсетях. Политик также предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово.

По словам Мадяра, он провел переговоры с мэром города Берегово на Закарпатье Золтаном Бабяком. Основной темой стала ситуация венгерского меньшинства в Украине и возможные шаги по улучшению двусторонних отношений.

Читайте: Олигархи Орбана готовят бегство из Венгрии, — Мадяр

Предложение о встрече с Зеленским

Мадяр инициирует проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня. Он предложил провести ее именно в Берегово, назвав это символическим шагом для обеих сторон.

"Мы согласны с тем, что в интересах венгров Закарпатья – перезапустить отношения между Венгрией и Украиной. На этой основе я инициирую встречу с президентом Украины", – отметил политик.

Он выразил надежду, что диалог поможет начать новый этап сотрудничества между странами.

Читайте также: Встреча с Мадьяром состоится, как только появится возможность, – Зеленский

Позиция относительно прав нацменьшинств

Политик подчеркнул, что вопрос прав венгерского меньшинства требует дополнительного урегулирования. В частности, он считает недостаточными компромиссы, которые Украина предложила в 2025 году в отношении сферы образования.

Мадяр подчеркнул, что венгры на Закарпатье должны иметь более широкие возможности для использования родного языка, в частности в образовании и официальных процедурах.

Он также заявил, что решение этих вопросов может стать основой для улучшения украинско-венгерских отношений и дальнейшего сотрудничества.

Читайте: Венгрия будет вынуждена арестовать Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет, — Мадяр

Что предшествовало?

  • Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победуи получила конституционное большинство.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Топ комментарии
+22
ШО ЗА ЕРЕСЬ!!!!

Є столиці - Ми до Будапешту вони до Києва. Якщо що - є Ужгород там є офіційне консульство.

А Берегово тут яким боком? Типу "спірне" чи шо? Чого вся МОДЯРИ лізуть за свої межі блін
показать весь комментарий
28.04.2026 19:17 Ответить
+20
За словами Мадяра, він провів переговори з мером міста Берегове на Закарпатті Золтаном Баб'яком. -Це що за маджярське втручання у внутрішні справи України.??/
показать весь комментарий
28.04.2026 19:26 Ответить
+7
Угорці можуть мати ширші можливості в Угорщині! В Україні вони можуть мати рівні,з іншими,можливості!
показать весь комментарий
28.04.2026 19:46 Ответить
В усякому разі пропонувати він може тільки місця зустрічі на своїй території. Щось пропонувати по цей бік кордону - то справа української сторони.
показать весь комментарий
28.04.2026 21:22 Ответить
можна й погодитись.
в обмін за беззастережну підтримку України по вступу в ЄС та НАТО.

цих закарпатських мадярів можна продати, дорого.

.
показать весь комментарий
28.04.2026 21:23 Ответить
Два бусіка з золотом і Зеля приїде в цей цигансько-мадярский анклав.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:18 Ответить
"Ми погоджуємося у тому, що в інтересах угорців Закарпаття - перезапустити відносини між Угорщиною та Україною". Джерело: https://censor.net/ua/n4000436. Довольно тонко сказано. Про интерес венгров из Венгрии ни слова.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:27 Ответить
якщо сситься ближче то нехай зустрічає в угорській столиці
показать весь комментарий
28.04.2026 19:32 Ответить
.. от якби зелене це сказало Мадяру....!!! Але ж воно нагундосить маячні...а того і диви нашкодить по повній!
показать весь комментарий
28.04.2026 20:29 Ответить
в межах нацменшини!!!
показать весь комментарий
28.04.2026 20:44 Ответить
з іншими нацменшинами. У всіх громадян України права рівні - Стаття 24 КУ

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
показать весь комментарий
28.04.2026 22:56 Ответить
Цьому новому прем'єру треба їхати в Київ, подивитися на результати війни, також і по області поїздити, а то що не угорець то всі зустрічі на Закарпатті!!! Сцикуни!!!
показать весь комментарий
28.04.2026 19:49 Ответить
Можешь и сам приехать!)
показать весь комментарий
28.04.2026 20:10 Ответить
На нейтральной территории?
показать весь комментарий
28.04.2026 19:51 Ответить
Мадяр щось не з цього починає((Хто його просить лізти в Берегове??(((
показать весь комментарий
28.04.2026 20:02 Ответить
Я бы принимал только в Киеве. А то с этими меньшинствами они будут носиться до талого. Специальным органам давно пора провести чистки и железной рукой навести порядок в этом княжестве отдельном . Иначе будет бамбас 2.0
показать весь комментарий
28.04.2026 20:04 Ответить
Это наш дурачок по всему миру ползает, а Мадьяру, для того чтобы напихать х@@в зелёному обсосу не обязательно ехать в Киев!
показать весь комментарий
28.04.2026 20:14 Ответить
Думаю, Славік, це ти у своєї матусі дурачком виріс, а діючому Президенту України сьогодні увесь цивілізований Світ аплодує стоячи🤗
показать весь комментарий
28.04.2026 21:02 Ответить
Найвеличнішому лідору всіх часів та народів слід ласкаво призначити десятихвилинну аудієнцію цьому угорському байстрюку в своїй жОПі в Києві, а якщо відмовиться - скинути його телефон та адресу ЗСУ!
показать весь комментарий
28.04.2026 20:10 Ответить
ще на вибір є Корюківка в Чернігівській області
показать весь комментарий
28.04.2026 20:15 Ответить
краще в Жашкові на крайняк в Жмеринці, а Берегів єто не сєрьйозно
показать весь комментарий
28.04.2026 20:35 Ответить
Це він типу натякає, що не визнає Київ столицею України, чи просто сцикотно? Може ще десь у кущах на кордоні зустрітися?
показать весь комментарий
28.04.2026 20:58 Ответить
Київ. Тільки Київ
показать весь комментарий
28.04.2026 21:18 Ответить
А може у Констахі чи Краміку ???
показать весь комментарий
28.04.2026 21:26 Ответить
Ішак, як завжди, вже готовий.
показать весь комментарий
28.04.2026 21:56 Ответить
Мадяр вже вважає Берегівську громаду, яку Зельоні на вимогу Орбана створили покромсавши другі громади, своєю територією? Там все на мадярській, і влада на це очі закрила.
показать весь комментарий
28.04.2026 22:21 Ответить
Вітя Орбан нікуди не зник, він просто омолодився.
показать весь комментарий
28.04.2026 23:15 Ответить
 
 