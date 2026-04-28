Петер Мадяр предлагает встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости возобновления отношений между Будапештом и Киевом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в соцсетях. Политик также предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово.
По словам Мадяра, он провел переговоры с мэром города Берегово на Закарпатье Золтаном Бабяком. Основной темой стала ситуация венгерского меньшинства в Украине и возможные шаги по улучшению двусторонних отношений.
Предложение о встрече с Зеленским
Мадяр инициирует проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня. Он предложил провести ее именно в Берегово, назвав это символическим шагом для обеих сторон.
"Мы согласны с тем, что в интересах венгров Закарпатья – перезапустить отношения между Венгрией и Украиной. На этой основе я инициирую встречу с президентом Украины", – отметил политик.
Он выразил надежду, что диалог поможет начать новый этап сотрудничества между странами.
Позиция относительно прав нацменьшинств
Политик подчеркнул, что вопрос прав венгерского меньшинства требует дополнительного урегулирования. В частности, он считает недостаточными компромиссы, которые Украина предложила в 2025 году в отношении сферы образования.
Мадяр подчеркнул, что венгры на Закарпатье должны иметь более широкие возможности для использования родного языка, в частности в образовании и официальных процедурах.
Он также заявил, что решение этих вопросов может стать основой для улучшения украинско-венгерских отношений и дальнейшего сотрудничества.
Что предшествовало?
- Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победуи получила конституционное большинство.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Є столиці - Ми до Будапешту вони до Києва. Якщо що - є Ужгород там є офіційне консульство.
А Берегово тут яким боком? Типу "спірне" чи шо? Чого вся МОДЯРИ лізуть за свої межі блін
в обмін за беззастережну підтримку України по вступу в ЄС та НАТО.
цих закарпатських мадярів можна продати, дорого.
.
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.