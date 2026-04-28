Петер Мадяр предлагает встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости возобновления отношений между Будапештом и Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в соцсетях. Политик также предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово.

По словам Мадяра, он провел переговоры с мэром города Берегово на Закарпатье Золтаном Бабяком. Основной темой стала ситуация венгерского меньшинства в Украине и возможные шаги по улучшению двусторонних отношений.

Предложение о встрече с Зеленским

Мадяр инициирует проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня. Он предложил провести ее именно в Берегово, назвав это символическим шагом для обеих сторон.

"Мы согласны с тем, что в интересах венгров Закарпатья – перезапустить отношения между Венгрией и Украиной. На этой основе я инициирую встречу с президентом Украины", – отметил политик.

Он выразил надежду, что диалог поможет начать новый этап сотрудничества между странами.

Позиция относительно прав нацменьшинств

Политик подчеркнул, что вопрос прав венгерского меньшинства требует дополнительного урегулирования. В частности, он считает недостаточными компромиссы, которые Украина предложила в 2025 году в отношении сферы образования.

Мадяр подчеркнул, что венгры на Закарпатье должны иметь более широкие возможности для использования родного языка, в частности в образовании и официальных процедурах.

Он также заявил, что решение этих вопросов может стать основой для улучшения украинско-венгерских отношений и дальнейшего сотрудничества.

