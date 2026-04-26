РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6845 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
4 030 28

Олигархи Орбана готовят бегство из Венгрии, - Мадяр

В Венгрии обострилась политическая дискуссия вокруг возможного вывода капиталов лицами, близкими к бывшему премьер-министру Виктору Орбану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил будущий премьер Венгрии Петер Мадяр.

По его словам, речь идет о масштабном перемещении активов за границу и выезде отдельных представителей бизнес-элиты.

Вывод миллиардов и продажа активов

Мадяр утверждает, что лица, приближенные к действующей власти, переводят значительные средства в Объединенные Арабские Эмираты, США и Уругвай. Он заявил, что речь идет о десятках миллиардов в различных валютах.

Также, по его словам, налоговые органы уже заблокировали несколько крупных транзакций, которые связывают с людьми из окружения министра Антала Рогана. Причиной называют подозрения в отмывании средств.

Отдельно политик сообщил о срочной продаже медиаактивов, в частности - телеканала TV2, по ценам ниже рыночных. Он призвал потенциальных инвесторов воздержаться от таких сделок.

Отъезд олигархов и политические заявления

По словам Мадяра, часть влиятельных бизнес-семей уже покинула территорию Венгрии. В частности, он упомянул об отъезде семьи самого богатого человека страны Лоринца Месароша в Дубай.

"Призываю Генерального прокурора и полицию задерживать лиц, наносящих ущерб интересам венгерского народа, и не позволять им покидать страну", - заявил Петер Мадяр.

Он также утверждает, что некоторые чиновники срочно вывозят семьи и усиливают охрану для возможного выезда за границу.

Автор: 

Венгрия (2552) побег (372) Орбан Виктор (833) Мадяр Петер (53)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Типова картина. Згадайте "камази" з "Межигір'я".
26.04.2026 22:32 Ответить
26.04.2026 22:32 Ответить
+15
Те саме чекає ішака і його злочинну банду (будуть намагатись драпати наввипередки). От, чи вдасться!
26.04.2026 22:33 Ответить
26.04.2026 22:33 Ответить
+11
Ну як завжди, пацюки тікають з тонучого корабля...
26.04.2026 22:32 Ответить
26.04.2026 22:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перехідний період - суцільна "сіра зона"
показать весь комментарий
26.04.2026 22:27 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
тю! хіба ви не знаєте хто насправді в усьому винен?
показать весь комментарий
26.04.2026 23:00 Ответить
Самі прибіжать на перегонки, звісно, якщо зробити Лукьнівський СІЗО єдиним безпечним для них місцем.
показать весь комментарий
26.04.2026 23:02 Ответить
Де гроші "Ощадбанку"?
показать весь комментарий
26.04.2026 22:34 Ответить
... уже вивезли!
показать весь комментарий
26.04.2026 22:39 Ответить
Те саме буде і в Украхні, але у більших масштабах і з більшою панікою. Коли стане зрозуміло, що Зєлєнскій залишається без влади.
показать весь комментарий
26.04.2026 22:38 Ответить
Навряд чи будуть революційн зміни, та й наближених не так і багато , частина вже втікла, а вся ця інша, багаточисленна дрібніша шобла добре служила всім, від кучми до зелі, пережила два Майдани, пристосується.
показать весь комментарий
26.04.2026 23:44 Ответить
Це політична демагогія, яка дезінформує суспільство. "Олігархи Орбана" давно і повністю готові до будь якого розвитку подій. Їх втрати будуть мінімальними, а звинувачення непідтвердженими документально. У них був час, було натхнення і вони ніколи не діяли так жадібно і нахабно як це роблять зєлєнскій зі своєю шоблою міндічєй-рєзніков(их)...
показать весь комментарий
26.04.2026 22:41 Ответить
Орбан, перелогінся
показать весь комментарий
26.04.2026 23:39 Ответить
в Україну? за долю офісу?
показать весь комментарий
26.04.2026 22:42 Ответить
Він заявив, що йдеться про десятки мільярдів у різних валютах.

Ось і знайшлися всі ті "дотації", які виділяв ЄС... Але Орбан і компанія, для них були своїми. Їх коррупцію, вони не дуже помічали, щоб не псувати "репутацію" ЄС.
показать весь комментарий
26.04.2026 22:44 Ответить
То тримай)))А то буде демократично як з українськими : камазами,літаками,таксі,поїздом повтікали.
показать весь комментарий
26.04.2026 22:45 Ответить
Из Украины тоже будет побег,но я надеюсь,что выедут не все,особенно клоун
показать весь комментарий
26.04.2026 22:47 Ответить
Поясніть про які саме "гроші Обрана" йде мова.
показать весь комментарий
27.04.2026 00:32 Ответить
ну правильно, все по класиці. А кошти Ощадбанка буде віддавати вже новий уряд із своїх, бо ті вже в аргентинах.
показать весь комментарий
26.04.2026 22:56 Ответить
Ну типо шлемоносцам сдаешь квартиру за 2 копейки, а как решил например детям ее отдать чтобы в городе учились так шлемоносцы сразу обидятся что не им отдал, и выдерут всю проводку, бомжей и нариков туда заселят и забетонируют унитаз. Так было при Айнене Ромаловых когда трастовый фонд закрылся.
показать весь комментарий
27.04.2026 05:32 Ответить
А что будет на расии,когда патина отравят или убьют?
показать весь комментарий
26.04.2026 23:16 Ответить
З олігархами Зеленського буде те ж саме.
показать весь комментарий
26.04.2026 23:20 Ответить
Угорщина націоналізувала монастир українських отців-василіан у місті Марія-Повч.
Монастир передали Угорській Греко-Католицькій Церкві.Дерело:https://zaxid.net/blogger/ivanna_yakimchuk_u53708/ Іванна Якимчук
26 квітня 2026https://zaxid.net/news/
показать весь комментарий
26.04.2026 23:27 Ответить
********** крысюки бегут с корабля. Видать снова зеленский виноват. А ртом ляпали своим, а лозунги-то какие были...
показать весь комментарий
26.04.2026 23:38 Ответить
а ти там для чого? для мебелі? недороблений товариш
показать весь комментарий
27.04.2026 01:56 Ответить
А ви думали шо зеленский просто так, за ради військових та України не вилазить з Близького Сходу - ні. Розпихує награбоване - по прикладу ось цих щюрів. Бо сам щюр.
показать весь комментарий
27.04.2026 03:59 Ответить
 
 