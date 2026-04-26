Олигархи Орбана готовят бегство из Венгрии, - Мадяр

В Венгрии обострилась политическая дискуссия вокруг возможного вывода капиталов лицами, близкими к бывшему премьер-министру Виктору Орбану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил будущий премьер Венгрии Петер Мадяр.

По его словам, речь идет о масштабном перемещении активов за границу и выезде отдельных представителей бизнес-элиты.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вывод миллиардов и продажа активов

Мадяр утверждает, что лица, приближенные к действующей власти, переводят значительные средства в Объединенные Арабские Эмираты, США и Уругвай. Он заявил, что речь идет о десятках миллиардов в различных валютах.

Также, по его словам, налоговые органы уже заблокировали несколько крупных транзакций, которые связывают с людьми из окружения министра Антала Рогана. Причиной называют подозрения в отмывании средств.

Отдельно политик сообщил о срочной продаже медиаактивов, в частности - телеканала TV2, по ценам ниже рыночных. Он призвал потенциальных инвесторов воздержаться от таких сделок.

Отъезд олигархов и политические заявления

По словам Мадяра, часть влиятельных бизнес-семей уже покинула территорию Венгрии. В частности, он упомянул об отъезде семьи самого богатого человека страны Лоринца Месароша в Дубай.

"Призываю Генерального прокурора и полицию задерживать лиц, наносящих ущерб интересам венгерского народа, и не позволять им покидать страну", - заявил Петер Мадяр.

Он также утверждает, что некоторые чиновники срочно вывозят семьи и усиливают охрану для возможного выезда за границу.

Ранее мы сообщали, что 25 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отказе от депутатского мандата после поражения его политической силы на парламентских выборах.

