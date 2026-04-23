Я никогда не служил российским интересам, — глава МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который покидает свой пост в мае, заявил, что он "никогда не служил российским интересам", а лишь поддерживал прагматичные отношения с Москвой.

Об этом он сказал в интервью Telex.

О России

Сийярто спросили, можно ли считать его деятельность государственной изменой.

"Мне это лично больно. 11 лет я работал над нормальными, прагматичными отношениями с Россией", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандал в МИД Венгрии: у Мадяра говорят, что Сийярто снова уничтожает документы

Глава МИД Венгрии утверждает, что его страна "выиграла" от более дешевой энергии РФ.

Также дипломат заявил, что его обижает, когда его называют пророссийским, потому что он "никогда не служил российским интересам": "Обвинять кого-то в предательстве – это очень серьезное дело".

О войне в Украине

Сийярто спросили, получит ли он повестку на войну после того, как партия "Тиса" выиграла выборы. О том, что оппозиция втянет Венгрию в войну, во время предвыборной гонки неоднократно говорила правящая партия "Фидес" и сам премьер-министр Виктор Орбан.

"Я думаю, что уже нет, потому что я не был военным и не верю, что если сейчас, в 48 лет, кто-то посмотрит на меня, то сочтет меня годным для того, чтобы я пошел воевать на любой фронт", — ответил венгерский глава МИД и добавил, что надеется, что новое правительство сможет предотвратить вступление Венгрии в войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия и РФ подписали 12-пунктный план расширения сотрудничества, — Politico

  • Напомним, ранее в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

Топ комментарии
+6
він просто був крісою! при міші орбану! ))
показать весь комментарий
23.04.2026 18:47 Ответить
+6
поэтому стучал Лаврову прямо из туалета европарламента
показать весь комментарий
23.04.2026 18:48 Ответить
+5
Перед трибуналом розкажеш,**** кацапська.
показать весь комментарий
23.04.2026 18:48 Ответить
Це все через прагматизм. Тобто за бабло.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:15 Ответить
Всі мости з кацапами вже спалені - мною в кабінеті - немає в вас доводів
показать весь комментарий
23.04.2026 18:49 Ответить
підар ти і мудило брехливе. сподіваюся, що тебе грохнуть...
показать весь комментарий
23.04.2026 18:49 Ответить
О, дядьку, буквально поряд є країна, де мобілізують в 60. В 48, ти ще в штурмовика можеш!
показать весь комментарий
23.04.2026 18:50 Ответить
Ага, а коли лошаді кацапській про засідання доповідав, то кому служив?
показать весь комментарий
23.04.2026 18:51 Ответить
"Я ніколи не служив російським інтересам.Просто російські інтереси співпали з моїми інтересами.Вони називали це "совпадєнієм" - сказав Сіярто...
показать весь комментарий
23.04.2026 18:54 Ответить
Невинная я, він сам прийшов....
показать весь комментарий
23.04.2026 18:56 Ответить
Ну ось, сфінктер не втримав...
показать весь комментарий
23.04.2026 18:59 Ответить
Віслюк главконя мзс лаптєландії.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:00 Ответить
Сіярто обсіярто...
показать весь комментарий
23.04.2026 19:03 Ответить
Петер Сійярто: " Я вже другий тиждень...... не служив російським інтересам", бо Ху..ло мене не помічає, а Лавров на кудись посилає. Я слухняний, візьміть в добрі руки...
показать весь комментарий
23.04.2026 19:05 Ответить
Такий же слизький як і наші ЗЕбуіновські гадючки, які зараз стверджують що вони не за зеленського голосували а проти Порошенко....
показать весь комментарий
23.04.2026 19:05 Ответить
А хто споричається? Проститутки завжди служать виключно своїм, прагматичним інтересам, за гроші клієнта.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:06 Ответить
Я не я,і машина не моя.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:10 Ответить
"Я думаю, що вже ні, бо я не був військовим і не вірю, що якщо зараз, у 48 років, хтось подивиться на мене, то вважатиме мене придатним для того, щоб я ішов воювати на будь-який фронт"

Тут мае бути фото кошевого. Я не пiду)
показать весь комментарий
23.04.2026 19:14 Ответить
Чикатило теж казав, що ніколи не скоював злочинів.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:19 Ответить
так звана українська бвляда, списуйте слова цієї особини, ними й будете відбріхуватися
показать весь комментарий
23.04.2026 19:21 Ответить
Не віноватая я!
показать весь комментарий
23.04.2026 19:22 Ответить
 
 