Я никогда не служил российским интересам, — глава МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который покидает свой пост в мае, заявил, что он "никогда не служил российским интересам", а лишь поддерживал прагматичные отношения с Москвой.

Об этом он сказал в интервью Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

О России

Сийярто спросили, можно ли считать его деятельность государственной изменой.

"Мне это лично больно. 11 лет я работал над нормальными, прагматичными отношениями с Россией", – заявил он.

Глава МИД Венгрии утверждает, что его страна "выиграла" от более дешевой энергии РФ.

Также дипломат заявил, что его обижает, когда его называют пророссийским, потому что он "никогда не служил российским интересам": "Обвинять кого-то в предательстве – это очень серьезное дело".

О войне в Украине

Сийярто спросили, получит ли он повестку на войну после того, как партия "Тиса" выиграла выборы. О том, что оппозиция втянет Венгрию в войну, во время предвыборной гонки неоднократно говорила правящая партия "Фидес" и сам премьер-министр Виктор Орбан.

"Я думаю, что уже нет, потому что я не был военным и не верю, что если сейчас, в 48 лет, кто-то посмотрит на меня, то сочтет меня годным для того, чтобы я пошел воевать на любой фронт", — ответил венгерский глава МИД и добавил, что надеется, что новое правительство сможет предотвратить вступление Венгрии в войну.

