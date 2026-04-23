Я ніколи не служив російським інтересам, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини, який залишає посаду у травні, Петер Сійярто заявив, що він "ніколи не служив російським інтересам", а лише підтримував прагматичні відносини з Москвою.

Про це він сказав у інтерв’ю Telex, інформує Цензор.НЕТ.

У Сійярто запитали, чи можна вважати його діяльність державною зрадою.

"Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією", – заявив він.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що його країна "виграла" від дешевшої енергії РФ.

Також дипломат заявив, що його ображає, коли його називають проросійським, бо він "ніколи не служив російським інтересам": "Звинувачувати когось у зраді – це дуже серйозна справа".

Сійярто спитали, чи отримає він повістку на війну після того, як партія "Тиса" виграла вибори. Про те, що опозиція втягне Угорщину у війну, під час передвиборчих перегонів неодноразово говорила урядова партія "Фідес" та сам прем’єр-міністр Віктор Орбан.

"Я думаю, що вже ні, бо я не був військовим і не вірю, що якщо зараз, у 48 років, хтось подивиться на мене, то вважатиме мене придатним для того, щоб я ішов воювати на будь-який фронт", - відповів угорський глава МЗС і додав, що сподівається, що новий уряд зможе запобігти вступу Угорщини у війну.

