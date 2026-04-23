Новини Співпраця Угорщини та РФ
Я ніколи не служив російським інтересам, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров та МЗС Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини, який залишає посаду у травні, Петер Сійярто заявив, що він "ніколи не служив російським інтересам", а лише підтримував прагматичні відносини з Москвою.

Про це він сказав у інтерв’ю Telex, інформує Цензор.НЕТ.

Про Росію

У Сійярто запитали, чи можна вважати його діяльність державною зрадою.

"Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією", – заявив він.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що його країна "виграла" від дешевшої енергії РФ.

Також дипломат заявив, що його ображає, коли його називають проросійським, бо він "ніколи не служив російським інтересам": "Звинувачувати когось у зраді – це дуже серйозна справа".

Про війну в Україні

Сійярто спитали, чи отримає він повістку на війну після того, як партія "Тиса" виграла вибори. Про те, що опозиція втягне Угорщину у війну, під час передвиборчих перегонів неодноразово говорила урядова партія "Фідес" та сам прем’єр-міністр Віктор Орбан.

"Я думаю, що вже ні, бо я не був військовим і не вірю, що якщо зараз, у 48 років, хтось подивиться на мене, то вважатиме мене придатним для того, щоб я ішов воювати на будь-який фронт", - відповів угорський глава МЗС і додав, що сподівається, що новий уряд зможе запобігти вступу Угорщини у війну.

  • Нагадаємо, раніше у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

поэтому стучал Лаврову прямо из туалета европарламента
23.04.2026 18:48 Відповісти
він просто був крісою! при міші орбану! ))
23.04.2026 18:47 Відповісти
Перед трибуналом розкажеш,**** кацапська.
23.04.2026 18:48 Відповісти
Це все через прагматизм. Тобто за бабло.
23.04.2026 19:15 Відповісти
Всі мости з кацапами вже спалені - мною в кабінеті - немає в вас доводів
23.04.2026 18:49 Відповісти
підар ти і мудило брехливе. сподіваюся, що тебе грохнуть...
23.04.2026 18:49 Відповісти
О, дядьку, буквально поряд є країна, де мобілізують в 60. В 48, ти ще в штурмовика можеш!
23.04.2026 18:50 Відповісти
Ага, а коли лошаді кацапській про засідання доповідав, то кому служив?
23.04.2026 18:51 Відповісти
"Я ніколи не служив російським інтересам.Просто російські інтереси співпали з моїми інтересами.Вони називали це "совпадєнієм" - сказав Сіярто...
23.04.2026 18:54 Відповісти
Невинная я, він сам прийшов....
23.04.2026 18:56 Відповісти
Ну ось, сфінктер не втримав...
23.04.2026 18:59 Відповісти
Віслюк главконя мзс лаптєландії.
23.04.2026 19:00 Відповісти
Сіярто обсіярто...
23.04.2026 19:03 Відповісти
Петер Сійярто: " Я вже другий тиждень...... не служив російським інтересам", бо Ху..ло мене не помічає, а Лавров на кудись посилає. Я слухняний, візьміть в добрі руки...
23.04.2026 19:05 Відповісти
Такий же слизький як і наші ЗЕбуіновські гадючки, які зараз стверджують що вони не за зеленського голосували а проти Порошенко....
23.04.2026 19:05 Відповісти
А хто споричається? Проститутки завжди служать виключно своїм, прагматичним інтересам, за гроші клієнта.
23.04.2026 19:06 Відповісти
Я не я,і машина не моя.
23.04.2026 19:10 Відповісти
"Я думаю, що вже ні, бо я не був військовим і не вірю, що якщо зараз, у 48 років, хтось подивиться на мене, то вважатиме мене придатним для того, щоб я ішов воювати на будь-який фронт"

Тут мае бути фото кошевого. Я не пiду)
23.04.2026 19:14 Відповісти
Чикатило теж казав, що ніколи не скоював злочинів.
23.04.2026 19:19 Відповісти
так звана українська бвляда, списуйте слова цієї особини, ними й будете відбріхуватися
23.04.2026 19:21 Відповісти
Не віноватая я!
23.04.2026 19:22 Відповісти
А санкції підорасці усмановій хто знімав на прохання лаврова?
А зливати всі секрети росіянам?
А документи МЗС хто знищував на минулому тижні?
А блокувати кредит Україні, в який цей підор не вклався ні євроцентом?

Але звісно віримо, це все прагматизм) тут взагалі немає російських інтересів, статистичне співпадіння
23.04.2026 19:30 Відповісти
Віримо,ну дуже віримо!
23.04.2026 20:01 Відповісти
. . . . що й відповідало російським інтересам 😏
23.04.2026 20:01 Відповісти
"Звинувачувати когось у зраді - це дуже серйозна справа". Але виглядає досить смішною справою, в порівнянні із самою зрадою
23.04.2026 20:07 Відповісти
всі вони такі, коли спіймали на гарячому: "я не такая, я жду трамвая"
23.04.2026 20:08 Відповісти
Дергай без оглядки соси- ярто в маю--- пока всем покую-ю!
23.04.2026 20:09 Відповісти
"Глава МЗС Угорщини стверджує, що його країна "виграла" від дешевшої енергії РФ" --- цікаво де можна руками пощупати той "успіх", враховуючи те що Угорщина виходила із соцтабору найбільш розвинутою економікою, а закінчує 20-річне правління Орбана на передостанніх місцях в ЄС, поступаючись вже навіть Румунії, не кажучи вже про Польщу
23.04.2026 20:16 Відповісти
Брешеш!
23.04.2026 20:28 Відповісти
 
 