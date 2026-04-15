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Новини Вибори в Угорщині
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Скандал у МЗС Угорщини: У Мадяра кажуть, що Сійярто знову знищує документи

Сійярто звинувачують у знищенні важливих документів

Можлива майбутня очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила про неприпустимість знищення документів у відомстві напередодні зміни влади.

Про це йдеться у її дописі у Facebook, на який посилається Цензор.НЕТ.

За її словами, до неї надходять сигнали про знищення матеріалів, пов’язаних із санкційною політикою та іншими документами міністерства.

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Заяви про знищення документів у МЗС Угорщини

Джерела "Європейської правди" при цьому стверджують, що у понеділок, коли Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах, оголосив про знищення документів у МЗС, до опозиції надійшла також інформація, що Сійярто у МЗС супроводжував росіянин, невідомий персоналу міністерства.

Мета його присутності у період знищення документів достеменно невідома, але є припущення, також пов'язані із "зачисткою" міністерства перед відставкою проросійського міністра.

Аніта Орбан назвала такі дії чинного керівництва міністерства неприпустимими.

"Це неприпустимо. Ми настійно закликаємо міністра Петера Сійярто та його колег негайно припинити знищення будь-яких документів. Крім того, не слід видаляти дані та документи з жодної електронної системи обліку. Той, хто діє всупереч цьому або просить про співпрацю в цьому, вчиняє протиправні дії", – заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн і Мадяр обговорили розмороження коштів ЄС в обмін на реформи в Угорщині

Що передувало?

Нагадаємо, що днями у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

Читайте: Венс про агітацію за Орбана: Він "чудовий хлопець" і єдиний голос на захист американських інтересів в Європі

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Угорщина (3050) вибори (6804) Сійярто Петер (507)
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Топ коментарі
+22
Как они все одинаковы - раздувают ноздри, а по натуре жалкие сцикуны. Наши дятлы тоже после бегства Яныка все палили и уничтожали.
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15.04.2026 00:22 Відповісти
+19
а як сіярто чубчик здіймав перед ЄС , а хвіст прижимав перед московією , страшно стало жити ?!!! ...
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15.04.2026 00:15 Відповісти
+19
ДБР у 2022 на початку вторгнення РФ героїчно палило документи.
Засранці у будь-якій незрозумілій ситуації знищують сліди своєї діяльності.
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15.04.2026 00:30 Відповісти

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