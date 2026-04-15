Скандал у МЗС Угорщини: У Мадяра кажуть, що Сійярто знову знищує документи

Можлива майбутня очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила про неприпустимість знищення документів у відомстві напередодні зміни влади.

Про це йдеться у її дописі у Facebook, на який посилається Цензор.НЕТ.

За її словами, до неї надходять сигнали про знищення матеріалів, пов’язаних із санкційною політикою та іншими документами міністерства.

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Заяви про знищення документів у МЗС Угорщини

Джерела "Європейської правди" при цьому стверджують, що у понеділок, коли Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах, оголосив про знищення документів у МЗС, до опозиції надійшла також інформація, що Сійярто у МЗС супроводжував росіянин, невідомий персоналу міністерства.

Мета його присутності у період знищення документів достеменно невідома, але є припущення, також пов'язані із "зачисткою" міністерства перед відставкою проросійського міністра.

Аніта Орбан назвала такі дії чинного керівництва міністерства неприпустимими.

"Це неприпустимо. Ми настійно закликаємо міністра Петера Сійярто та його колег негайно припинити знищення будь-яких документів. Крім того, не слід видаляти дані та документи з жодної електронної системи обліку. Той, хто діє всупереч цьому або просить про співпрацю в цьому, вчиняє протиправні дії", – заявила вона.

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Що передувало?

Нагадаємо, що днями у медіа з’явилися аудіозаписи та стенограми розмов міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі дискусій у ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

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