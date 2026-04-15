Скандал в МИД Венгрии: У Мадяра говорят, что Сийярто снова уничтожает документы

Сийярто обвиняют в уничтожении важных документов

Возможная будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о недопустимости уничтожения документов в ведомстве накануне смены власти.

По ее словам, к ней поступают сигналы об уничтожении материалов, связанных с санкционной политикой, и других документов министерства.

Заявления об уничтожении документов в МИД Венгрии

Источники "Европейской правды" при этом утверждают, что в понедельник, когда Петер Мадяр, лидер партии "Тиса", победившей на выборах, объявил об уничтожении документов в МИД, к оппозиции поступила также информация, что Сийярто в МИД сопровождал россиянин, неизвестный персоналу министерства.

Цель его присутствия в период уничтожения документов точно неизвестна, но есть предположения, также связанные с "зачисткой" министерства перед отставкой пророссийского министра.

Анита Орбан назвала такие действия действующего руководства министерства недопустимыми.

"Это недопустимо. Мы настоятельно призываем министра Петера Сийярто и его коллег немедленно остановить уничтожение любых документов. Кроме того, не следует удалять данные и документы из какой-либо электронной системы учета. Тот, кто действует вопреки этому или просит о содействии в этом, совершает противоправные действия", - заявила она.

Что предшествовало?

Напомним, что на днях в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

+12
а як сіярто чубчик здіймав перед ЄС , а хвіст прижимав перед московією , страшно стало жити ?!!! ...
15.04.2026 00:15 Ответить
+12
"Схороніться би мнє"©
15.04.2026 00:17 Ответить
+12
Как они все одинаковы - раздувают ноздри, а по натуре жалкие сцикуны. Наши дятлы тоже после бегства Яныка все палили и уничтожали.
15.04.2026 00:22 Ответить
а як сіярто чубчик здіймав перед ЄС , а хвіст прижимав перед московією , страшно стало жити ?!!! ...
15.04.2026 00:15 Ответить
Переписку с Лавровым срочно уничтожает.
15.04.2026 00:15 Ответить
любовную )
15.04.2026 08:14 Ответить
Надіюсь Аніта Орбан не рідня бувшому орбану.
15.04.2026 00:16 Ответить
Схоже, що ніт. Не родичка.

https://kyiv24.news/news/ugorska-opozycziya-obrala-kandydaturu-golovy-mzs-dyplomatka-anita-orban-mozhe-zminyty-kurs-******* Дипломатка Аніта Орбан може змінити курс країни.
15.04.2026 01:26 Ответить
Орбанів багато навіть у нас. "У Середні віки було досить популярне чоловіче ім'я Орбан (німецького походження, що означає "затятий воїн"), від якого і пішло пізніше прізвище. Є ще одна версія походження, пов'язана з Румунією. За нею прізвище походить від румунського слова, яке можна перекласти як "вовк".
15.04.2026 02:10 Ответить
orban(рум) - сирота
lup -вовк
15.04.2026 02:30 Ответить
"Схороніться би мнє"©
15.04.2026 00:17 Ответить
Как они все одинаковы - раздувают ноздри, а по натуре жалкие сцикуны. Наши дятлы тоже после бегства Яныка все палили и уничтожали.
15.04.2026 00:22 Ответить
ДБР у 2022 на початку вторгнення РФ героїчно палило документи.
Засранці у будь-якій незрозумілій ситуації знищують сліди своєї діяльності.
15.04.2026 00:30 Ответить
Думаю його с Новичком познайомлять
15.04.2026 00:28 Ответить
Так по идее теперь и Орбана с Сиряйтой грохнуть не мешало бы. Ну по правилам, что кошерно все было )
15.04.2026 00:33 Ответить
Краще посадити! Там, мабуть, на три пожиттєвих за державну зраду знайдеться.
15.04.2026 08:38 Ответить
Вот как раз чтоб не посадили и надо грохнуть. А то потом им вешаться в камере придется. К чему весь этот гемор?)
15.04.2026 08:54 Ответить
та там не стєнограми - там стєнокілограми компромату
15.04.2026 00:43 Ответить
Угорці не допустять, щоб агент ****** сіярту, спалив будівлю МЗС!!
15.04.2026 00:43 Ответить
Та хай вже спалить повністю все їхнє МЗС, тоді точно сліди затре 😂
15.04.2026 00:55 Ответить
Рускік хаза! 🔪🐷
15.04.2026 00:59 Ответить
А вже як у нас буде все палати, коли влада зміниться на українську... Тільки б не разом з будівлями.
15.04.2026 01:30 Ответить
Вже була українська. Майже дві. І не найгірші для України. І що? Хтось оцінив? Чи навпаки - навибирали?
15.04.2026 08:41 Ответить
Ви тепер уявляєте як будуть палати документи в Офісі "Прєзідєнта" України Зєлєнского? Загарва над Києвом стоятиме! Збирайте "досьє" вже сьогодні!
15.04.2026 02:07 Ответить
Невідомий кацап - це сирёжа курченко !
Ділився досвідом, як палив документи у 2014 році, а потім спокійно дриснув на москву...
15.04.2026 05:58 Ответить
а ви думаєте в ЗЕскотів буде по іншому коли прийде час
15.04.2026 08:10 Ответить
Не поможет. Зебоба по всему миру понаподписывал столько что придется все европейские мзс до кучи с Брюсселем палить)
15.04.2026 08:56 Ответить
В Угорщині мати прізвище Орбан це значить не мати ніякого.
15.04.2026 08:21 Ответить
 
 