Скандал в МИД Венгрии: У Мадяра говорят, что Сийярто снова уничтожает документы
Возможная будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о недопустимости уничтожения документов в ведомстве накануне смены власти.
Об этом говорится в ее посте в Facebook, на который ссылается Цензор.НЕТ.
По ее словам, к ней поступают сигналы об уничтожении материалов, связанных с санкционной политикой, и других документов министерства.
Заявления об уничтожении документов в МИД Венгрии
Источники "Европейской правды" при этом утверждают, что в понедельник, когда Петер Мадяр, лидер партии "Тиса", победившей на выборах, объявил об уничтожении документов в МИД, к оппозиции поступила также информация, что Сийярто в МИД сопровождал россиянин, неизвестный персоналу министерства.
Цель его присутствия в период уничтожения документов точно неизвестна, но есть предположения, также связанные с "зачисткой" министерства перед отставкой пророссийского министра.
Анита Орбан назвала такие действия действующего руководства министерства недопустимыми.
"Это недопустимо. Мы настоятельно призываем министра Петера Сийярто и его коллег немедленно остановить уничтожение любых документов. Кроме того, не следует удалять данные и документы из какой-либо электронной системы учета. Тот, кто действует вопреки этому или просит о содействии в этом, совершает противоправные действия", - заявила она.
Что предшествовало?
Напомним, что на днях в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.
https://kyiv24.news/news/ugorska-opozycziya-obrala-kandydaturu-golovy-mzs-dyplomatka-anita-orban-mozhe-zminyty-kurs-******* Дипломатка Аніта Орбан може змінити курс країни.
Засранці у будь-якій незрозумілій ситуації знищують сліди своєї діяльності.
Ділився досвідом, як палив документи у 2014 році, а потім спокійно дриснув на москву...