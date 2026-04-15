Скандал в МИД Венгрии: У Мадяра говорят, что Сийярто снова уничтожает документы

Возможная будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о недопустимости уничтожения документов в ведомстве накануне смены власти.

Об этом говорится в ее посте в Facebook, на который ссылается Цензор.НЕТ.

По ее словам, к ней поступают сигналы об уничтожении материалов, связанных с санкционной политикой, и других документов министерства.

Заявления об уничтожении документов в МИД Венгрии

Источники "Европейской правды" при этом утверждают, что в понедельник, когда Петер Мадяр, лидер партии "Тиса", победившей на выборах, объявил об уничтожении документов в МИД, к оппозиции поступила также информация, что Сийярто в МИД сопровождал россиянин, неизвестный персоналу министерства.

Цель его присутствия в период уничтожения документов точно неизвестна, но есть предположения, также связанные с "зачисткой" министерства перед отставкой пророссийского министра.

Анита Орбан назвала такие действия действующего руководства министерства недопустимыми.

"Это недопустимо. Мы настоятельно призываем министра Петера Сийярто и его коллег немедленно остановить уничтожение любых документов. Кроме того, не следует удалять данные и документы из какой-либо электронной системы учета. Тот, кто действует вопреки этому или просит о содействии в этом, совершает противоправные действия", - заявила она.

Что предшествовало?

Напомним, что на днях в СМИ появились аудиозаписи и стенограммы разговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне дискуссий в ЕС относительно санкционной политики против России.

