РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8418 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии Заявление Орбана
3 187 32

Орбан покидает венгерский парламент и, вероятно, рассматривает возможность выезда в США, – СМИ

Орбан складывает полномочия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отказе от депутатского мандата после поражения его политической силы на парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Sweden Herald.

В то же время Орбан отметил, что может продолжить руководить партией "Фидес", если получит поддержку на внутрипартийном съезде.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отказ от мандата и политические изменения

Орбан объяснил свое решение тем, что мандат, полученный как лидер списка "Фидес", носит партийный характер, поэтому он решил его вернуть.

"Поскольку мандат, который я получил как главный кандидат в списке Фидес, на самом деле является парламентским мандатом от Фидес, я решил его вернуть. Сейчас я нужен не в парламенте, а в реорганизации национального лагеря", — заявил Орбан.

Также сообщается, что выборы руководства партии могут быть перенесены на июнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о выборах в Венгрии: После лет провокаций со стороны режима Орбана Украина получила шанс ускорить путь в ЕС

Слухи о возможном выезде в США

На фоне политических перемен появилась информация о возможных планах Орбана по выезду за границу. Журналист-расследователь Саболч Пани говорит, что политик может рассматривать США как потенциальное убежище в случае обострения ситуации в Венгрии.

"Виктор Орбан сегодня объявил, что не займет место в парламенте, не примет мандат – то есть не будет иметь и иммунитета. Все это совпадает с информацией, что Орбан планирует поездку в США на лето, и что Соединенные Штаты могут стать для него убежищем, если ситуация обострится", – написал журналист.

Известно, что Орбан поддерживает политические связи с президентом США Дональдом Трампом, который ранее выражал ему поддержку перед выборами.

  • К слову, на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы якобы из-за вмешательства Украины.

Читайте также: Кос ожидает "нового импульса" для вступления Украины в ЕС после поражения Орбана на выборах

Автор: 

Венгрия (2551) выборы (24135) Орбан Виктор (831)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не дурний. Нахрєна йому та рубльовка...
показать весь комментарий
25.04.2026 20:57 Ответить
с диджеем будет танцевать по Модерн токинг
показать весь комментарий
25.04.2026 22:18 Ответить
А я думав Вітю Ростовського поїде провідати.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:58 Ответить
Потрібно поспішати, а то скоро цього казнокрада посадять.
показать весь комментарий
25.04.2026 20:58 Ответить
орбан розв'язує руки Мадьяру , бо як залишиться ,на нього криміналу вагон є...
показать весь комментарий
25.04.2026 20:58 Ответить
А шо не до колишнього українського Ростова шо на том Дону?
показать весь комментарий
25.04.2026 20:59 Ответить
Растов нє рєзінавий.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:00 Ответить
Ну чому обов'язково в Ростов...У
Сполучених Штатах є досить багато населених пунктів з назвою Moscow (Москва). Цікаво, що більшість із них - це невеликі міста, селища або навіть «міста-привиди».
Ось найвідоміші з них:
Москоу, штат Айдахо (Moscow, Idaho): Це найбільше місто з такою назвою в США. Воно є центром округу Лата і відоме тим, що тут розташований Університет Айдахо. Його населення становить понад 25 000 осіб.
Москоу, штат Пенсільванія (Moscow, Pennsylvania): Невелике містечко (боро) в окрузі Лекаванна.
Москоу, штат Теннессі (Moscow, Tennessee): Маленьке місто в окрузі Файєтт.
Москоу, штат Канзас (Moscow, Kansas): Невелике поселення в окрузі Стівенс.
Загалом у США налічується понад 20 населених пунктів із такою назвою в різних штатах (наприклад, в Огайо, Вермонті, Техасі, Айові та інших).

Чому така назва?
У більшості випадків назви давали переселенці. Дехто називав поселення на честь столиці тогочасної Російської імперії, а в деяких випадках, як-от в Айдахо, назва була обрана просто тому, що вона звучала солідно, або через певні місцеві легенди, що не завжди мали прямий зв'язок з оригінальним містом.
До речі, американці вимовляють цю назву інакше - зазвичай це звучить як «Мос-коу» (з наголосом на перший склад та закінченням, що схоже на слово cow - корова).
показать весь комментарий
25.04.2026 21:22 Ответить
Куплю собі костюм з отлівом і до США - радником до Трампа - якшо він мене впізнає
показать весь комментарий
25.04.2026 21:02 Ответить
Дочка ше перед виборами вкурила до США - чуйка
показать весь комментарий
25.04.2026 21:08 Ответить
Так, а чого не до дружбана-*****? Поїхавби там в мАЦкву, ростов, чи в якісь ***** чи Мухосранськ...
показать весь комментарий
25.04.2026 21:03 Ответить
Як втратив крісло, то одразу став байдужим до інтересів збуту російського газпрому ?))
показать весь комментарий
25.04.2026 21:10 Ответить
Трамп не видасть друга. Але дід трамп не вічний.
Краще б вже в ростов.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:04 Ответить
Так і #уйло не вічне
показать весь комментарий
25.04.2026 21:37 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2026 21:06 Ответить
Куратор дав завдання білому дому прихистити агента, в якого було влито багато грошів
показать весь комментарий
25.04.2026 21:08 Ответить
За Урал. На батьківщину.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:11 Ответить
"...гаварят, ані с паволжья..." (с)
показать весь комментарий
25.04.2026 21:36 Ответить
Як кому, а мені той орбан - це клон комуняки петі симоненка....
показать весь комментарий
25.04.2026 21:11 Ответить
Буде собі вчитись гри в гольф.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:12 Ответить
Вітьок, Трамп не буде правити вічно. Єхай нахай зразу до *****, щоб другий раз на витрачати час на переїзд.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:17 Ответить
А він, розумніший ніж здається...
показать весь комментарий
25.04.2026 21:18 Ответить
Давай на росію і забирай все лайно, що топило за росію. На заході таким місця не має бути.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:19 Ответить
та то понти для кроликів колотив, ніхто в здавому розумі на їбучий холод - голод московії не поіде крім крайніх дебілоїдів ...
показать весь комментарий
25.04.2026 21:26 Ответить
в сша зараз своє хйло та свій ростов. сподіваюсь, не надовго
показать весь комментарий
25.04.2026 21:19 Ответить
А скільки сорочок на собі порвав,коли піклувався про Угорщину та її народ
показать весь комментарий
25.04.2026 21:29 Ответить
Є чутки про можливий виїзд до Закарпаття
показать весь комментарий
25.04.2026 21:33 Ответить
В мери Берегова буде балотуватися?
показать весь комментарий
25.04.2026 22:03 Ответить
Вітя, Трамп не вічний, туди-сюди і нема
показать весь комментарий
25.04.2026 21:47 Ответить
Чомусь усі прихильники "рускава міра" бажають зустріти старість в цивілізованих розвинутих країнах. Парадокс.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:49 Ответить
Справжній патріот Угорщини.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:51 Ответить
Не випускать з країни! Орбан пов'язаний з корупцією.
показать весь комментарий
25.04.2026 22:01 Ответить
 
 