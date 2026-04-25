Орбан покидает венгерский парламент и, вероятно, рассматривает возможность выезда в США, – СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отказе от депутатского мандата после поражения его политической силы на парламентских выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Sweden Herald.
В то же время Орбан отметил, что может продолжить руководить партией "Фидес", если получит поддержку на внутрипартийном съезде.
Отказ от мандата и политические изменения
Орбан объяснил свое решение тем, что мандат, полученный как лидер списка "Фидес", носит партийный характер, поэтому он решил его вернуть.
"Поскольку мандат, который я получил как главный кандидат в списке Фидес, на самом деле является парламентским мандатом от Фидес, я решил его вернуть. Сейчас я нужен не в парламенте, а в реорганизации национального лагеря", — заявил Орбан.
Также сообщается, что выборы руководства партии могут быть перенесены на июнь.
Слухи о возможном выезде в США
На фоне политических перемен появилась информация о возможных планах Орбана по выезду за границу. Журналист-расследователь Саболч Пани говорит, что политик может рассматривать США как потенциальное убежище в случае обострения ситуации в Венгрии.
"Виктор Орбан сегодня объявил, что не займет место в парламенте, не примет мандат – то есть не будет иметь и иммунитета. Все это совпадает с информацией, что Орбан планирует поездку в США на лето, и что Соединенные Штаты могут стать для него убежищем, если ситуация обострится", – написал журналист.
Известно, что Орбан поддерживает политические связи с президентом США Дональдом Трампом, который ранее выражал ему поддержку перед выборами.
- К слову, на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы якобы из-за вмешательства Украины.
