Орбан покидает венгерский парламент и, вероятно, рассматривает возможность выезда в США, – СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отказе от депутатского мандата после поражения его политической силы на парламентских выборах.

В то же время Орбан отметил, что может продолжить руководить партией "Фидес", если получит поддержку на внутрипартийном съезде.

Отказ от мандата и политические изменения

Орбан объяснил свое решение тем, что мандат, полученный как лидер списка "Фидес", носит партийный характер, поэтому он решил его вернуть.

"Поскольку мандат, который я получил как главный кандидат в списке Фидес, на самом деле является парламентским мандатом от Фидес, я решил его вернуть. Сейчас я нужен не в парламенте, а в реорганизации национального лагеря", — заявил Орбан.

Также сообщается, что выборы руководства партии могут быть перенесены на июнь.

Слухи о возможном выезде в США

На фоне политических перемен появилась информация о возможных планах Орбана по выезду за границу. Журналист-расследователь Саболч Пани говорит, что политик может рассматривать США как потенциальное убежище в случае обострения ситуации в Венгрии.

"Виктор Орбан сегодня объявил, что не займет место в парламенте, не примет мандат – то есть не будет иметь и иммунитета. Все это совпадает с информацией, что Орбан планирует поездку в США на лето, и что Соединенные Штаты могут стать для него убежищем, если ситуация обострится", – написал журналист.

Известно, что Орбан поддерживает политические связи с президентом США Дональдом Трампом, который ранее выражал ему поддержку перед выборами.

К слову, на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы якобы из-за вмешательства Украины.

