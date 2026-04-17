Новости Антиукраинские заявления в Венгрии Выборы в Венгрии
Сибига о выборах в Венгрии: После лет провокаций со стороны режима Орбана Украина получила шанс ускорить путь в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии, выразив надежду, что крах режима Виктора Орбана ускорит путь Украины в Европейский Союз.

Об этом Сибига заявил в рамках Анталийского дипломатического форума во время публичной дискуссии ADF Talks, передает Цензор.НЕТ.

Провал антиукраинской риторики

"После многих лет провокаций со стороны режима Орбана мы получили шанс ускорить наш европейский путь, официально открыть 6 кластеров, разблокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов и усилить 20-й пакет санкций против РФ", - отметил министр.

Читайте также: Кос ожидает "нового импульса" для вступления Украины в ЕС после поражения Орбана на выборах

Кроме того, Сибига отметил, что провал антиукраинской риторики во время выборов в Венгрии стал сигналом для подобных политических сил в других странах, что такая риторика не работает.

Украина готова к контактам

По словам главы МИД, Украина передала венгерским партнерам сигнал о готовности к контактам на высшем уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция ожидает, что новая власть Венгрии снимет вето на помощь Украине, - Барро

Спочатку треба пришвидшити шлях до знищення корупції та менше розтрачувати бюджетні гроші на піар-компанії.
17.04.2026 14:25 Ответить
З вашою зешоблою - ніколи!!!
17.04.2026 14:37 Ответить
Що Сибіга, що Орбан - обидва креатини для України
17.04.2026 14:42 Ответить
Якщо Зеленскій виконає вимоги для вступу в ЄС, то цим підпише собі пропуск на нари. І собі, і всім тим, кого тепер так завзято прикриває.
17.04.2026 14:44 Ответить
 
 