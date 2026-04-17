Сибига о выборах в Венгрии: После лет провокаций со стороны режима Орбана Украина получила шанс ускорить путь в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии, выразив надежду, что крах режима Виктора Орбана ускорит путь Украины в Европейский Союз.

Об этом Сибига заявил в рамках Анталийского дипломатического форума во время публичной дискуссии ADF Talks, передает Цензор.НЕТ.

Провал антиукраинской риторики

"После многих лет провокаций со стороны режима Орбана мы получили шанс ускорить наш европейский путь, официально открыть 6 кластеров, разблокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов и усилить 20-й пакет санкций против РФ", - отметил министр.

Кроме того, Сибига отметил, что провал антиукраинской риторики во время выборов в Венгрии стал сигналом для подобных политических сил в других странах, что такая риторика не работает.

Украина готова к контактам

По словам главы МИД, Украина передала венгерским партнерам сигнал о готовности к контактам на высшем уровне.

