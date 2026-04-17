Сибіга про вибори в Угорщині: Після років провокацій з боку режиму Орбана Україна отримала шанс пришвидшити шлях до ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував результати парламентських виборів в Угорщині, висловивши сподівання, що провал режиму Віктора Орбана пришвидшить шлях України до Європейського Союзу.

Про це Сибіга заявив у межах Анталійського дипломатичного форуму під час публічної дискусії ADF Talks, передає Цензор.НЕТ.

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Провал антиукраїнської риторики

"Після років провокацій з боку режиму Орбана ми отримали шанс пришвидшити наш європейський шлях, офіційно відкрити 6 кластерів, розблокувати кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів та посилити 20-й пакет санкцій проти РФ", - зазначив міністр.

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Крім того, Сибіга зауважив, що провал антиукраїнської риторики під час виборів в Угорщині став сигналом для подібних політичних сил в інших країнах, що така риторика не працює.

Україна готова до контактів

За словами глави МЗС, Україна передала угорським партнерам сигнал про готовність до контактів на найвищому рівні.

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Вибори в Угорщині