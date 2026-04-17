Сибіга про вибори в Угорщині: Після років провокацій з боку режиму Орбана Україна отримала шанс пришвидшити шлях до ЄС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував результати парламентських виборів в Угорщині, висловивши сподівання, що провал режиму Віктора Орбана пришвидшить шлях України до Європейського Союзу.
Про це Сибіга заявив у межах Анталійського дипломатичного форуму під час публічної дискусії ADF Talks, передає Цензор.НЕТ.
Провал антиукраїнської риторики
"Після років провокацій з боку режиму Орбана ми отримали шанс пришвидшити наш європейський шлях, офіційно відкрити 6 кластерів, розблокувати кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів та посилити 20-й пакет санкцій проти РФ", - зазначив міністр.
Крім того, Сибіга зауважив, що провал антиукраїнської риторики під час виборів в Угорщині став сигналом для подібних політичних сил в інших країнах, що така риторика не працює.
Україна готова до контактів
За словами глави МЗС, Україна передала угорським партнерам сигнал про готовність до контактів на найвищому рівні.
Вибори в Угорщині
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили.
- Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль