РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13709 посетителей онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Венгрии Выборы в Венгрии
2 660 27

Орбан проиграл выборы в Венгрии из-за вмешательства Украины, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел ВенгрииПетер Сийярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы якобы из-за вмешательства Украины.

Об этом он сказал в интервью Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

Обвинения правительства Орбана 

Поражение Виктора Орбана на выборах в Будапеште связывают с вмешательством Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Тиси" поверили больше людей, чем партии "Фидес", многим понравилось предложение "Тиси", поэтому партия, победившая на выборах, сформирует правительство, а это "Тиса", — сказал Сийярто,

"Фидес" на протяжении всей предвыборной кампании утверждал, что правительство в Венгрии "сформирует либо Виктор Орбан, либо Зеленский". Сийярто в интервью сказал, что "несомненно, на парламентских выборах был получен результат, который соответствует воле Зеленского, а украинцы однозначно были заинтересованы в поражении "Фидес".

Дипломат добавил, что молится, чтобы Венгрия не была втянута в российско-украинскую войну, и боится общего мирового курса на "эпоху войны".

Сийярто также утверждает, что Россия не случайно не бомбила области Украины с венгерским населением — этому могли способствовать "нормальные" венгерско-российские отношения.

Выборы в Венгрии

  • 18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
  • Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
  • Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
  • Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.

Автор: 

Венгрия (2547) выборы (24133) Сийярто Петер (460) Орбан Виктор (829)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Ти вже всі документи щодо співпраці з кацапами спалив?
Ванга на мінімалках.😂
показать весь комментарий
23.04.2026 21:34 Ответить
+5
Довбойоби, ви з Орбаном програли вибори через втручання ще двох довбо#обів - Діджея і Доніка.
показать весь комментарий
23.04.2026 21:47 Ответить
+4
Йой! Невже у світі з'явилася нова наддержава, яка тільки поглядом найвеличнішого лідера племені впливає на вибори в інших країнах світу? Тоді усіляким Фвіо-Трампам-Дзипінам-аятолам вже треба готувати свої могили (в політиці чи в житті - кожний най вирішує сам: демократія ж!)

Ну як ще постібатись і протролити цю московщину?
показать весь комментарий
23.04.2026 21:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угорщина таки колонія України, виявляється )))
показать весь комментарий
23.04.2026 21:33 Ответить
Орган програв вибори в Угорщині через втручання здорового глузду, - сійярто
показать весь комментарий
23.04.2026 21:59 Ответить
Їбанько
показать весь комментарий
23.04.2026 21:35 Ответить
Так реклама така, на кожному розі і підворітні - портрет Зеленського. Більше чим орбану...
показать весь комментарий
23.04.2026 21:36 Ответить
знав що все залежить від України а смоктав пуцину
показать весь комментарий
23.04.2026 21:37 Ответить
Цей дурік так і не порозумнішав ,яка Україна впливава країна на чолі з клоуном ,не те що США з всякими венсами та трампами.
показать весь комментарий
23.04.2026 21:40 Ответить
Так, це ми. Світовий сінедріон та повєлєваєм міром.
показать весь комментарий
23.04.2026 21:41 Ответить
Ілюмінати високого градусу
показать весь комментарий
23.04.2026 22:17 Ответить
точно й досі тостується з орбаном! з горя! )) далі буде, -Україна австро-угорську імпєрію розвалила! а закінчить плачем під -"птічку жалко!"
показать весь комментарий
23.04.2026 21:44 Ответить
Покидьку,це твій шеф приплів Україну до своєї виборчої кампанії))
показать весь комментарий
23.04.2026 21:46 Ответить
Тільки повернувся з Угорщини де 1000 разів проголосував за Мадяра і набив пику 100 москалям. До ******* руки не дійшли, вони в бункері Орбана.
показать весь комментарий
23.04.2026 21:51 Ответить
=====================
А ще ЗЕ в штани орбану насрав...
показать весь комментарий
23.04.2026 21:57 Ответить
Про "нашу трубу шатал" тему чомусь не розкрив...))
показать весь комментарий
23.04.2026 22:13 Ответить
- Хто всрався?
- невістка.
- так її ж нема вдома.
- а он її пальто висить...
показать весь комментарий
23.04.2026 22:00 Ответить
Господи, отаке одоробало було міністром закордонних справ в европейській державі…
показать весь комментарий
23.04.2026 22:03 Ответить
Яка ж він нікчема
показать весь комментарий
23.04.2026 22:04 Ответить
А на цензорі всепропадли скиглить шо все не так.Ми палимо порти ядерній державі,змінюємо уряди у ЄС,вчимо Бундесвер,продаємо технології арабам і скоро захопим всесвіт.
показать весь комментарий
23.04.2026 22:05 Ответить
Опять прием таблеток пропустил...Та шо ж таке
показать весь комментарий
23.04.2026 22:11 Ответить
Воно не так, але я все одно пишаюсь...
показать весь комментарий
23.04.2026 22:13 Ответить
Це Україна розвішала по всій Угорщині плакати Зєлі як пугало перед виборами? Це Україна говорила по телефону з Лавровим? Це українські політтехнологи приїжджали з-за порєбрика?
показать весь комментарий
23.04.2026 22:16 Ответить
сіярто , чмо недоробленне ... треба вміти визнавати свої помилкі ,ти з орбаном задовбали саміх Угорців ,своїми вихилясами до московії , їм виявилось , совок не потрібен, угорці не стадо ,яких можно у стойло загнати , українці вчитися у них !!!...
показать весь комментарий
23.04.2026 22:17 Ответить
"Ти кто такой? Давай до свидания"
показать весь комментарий
23.04.2026 22:18 Ответить
Венс ещё до поездки в Венгрию понимал что у его страны нет шансов помочь Орбану так как в венгерские выборы вмешалась сама Украина.
показать весь комментарий
23.04.2026 22:18 Ответить
Это он на суде пусть расскажет
показать весь комментарий
23.04.2026 22:19 Ответить
 
 