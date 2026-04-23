Орбан проиграл выборы в Венгрии из-за вмешательства Украины, - Сийярто
Министр иностранных дел ВенгрииПетер Сийярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы якобы из-за вмешательства Украины.
Об этом он сказал в интервью Telex, сообщает Цензор.НЕТ.
Обвинения правительства Орбана
Поражение Виктора Орбана на выборах в Будапеште связывают с вмешательством Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Тиси" поверили больше людей, чем партии "Фидес", многим понравилось предложение "Тиси", поэтому партия, победившая на выборах, сформирует правительство, а это "Тиса", — сказал Сийярто,
"Фидес" на протяжении всей предвыборной кампании утверждал, что правительство в Венгрии "сформирует либо Виктор Орбан, либо Зеленский". Сийярто в интервью сказал, что "несомненно, на парламентских выборах был получен результат, который соответствует воле Зеленского, а украинцы однозначно были заинтересованы в поражении "Фидес".
Дипломат добавил, что молится, чтобы Венгрия не была втянута в российско-украинскую войну, и боится общего мирового курса на "эпоху войны".
Сийярто также утверждает, что Россия не случайно не бомбила области Украины с венгерским населением — этому могли способствовать "нормальные" венгерско-российские отношения.
Выборы в Венгрии
- 18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
- Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
- Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
- Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.
Ванга на мінімалках.😂
Ну як ще постібатись і протролити цю московщину?
=====================
А ще ЗЕ в штани орбану насрав...
- невістка.
- так її ж нема вдома.
- а он її пальто висить...