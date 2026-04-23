Орбан проиграл выборы в Венгрии из-за вмешательства Украины, - Сийярто

Министр иностранных дел ВенгрииПетер Сийярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы якобы из-за вмешательства Украины.

Об этом он сказал в интервью Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

Обвинения правительства Орбана

"Тиси" поверили больше людей, чем партии "Фидес", многим понравилось предложение "Тиси", поэтому партия, победившая на выборах, сформирует правительство, а это "Тиса", — сказал Сийярто,

"Фидес" на протяжении всей предвыборной кампании утверждал, что правительство в Венгрии "сформирует либо Виктор Орбан, либо Зеленский". Сийярто в интервью сказал, что "несомненно, на парламентских выборах был получен результат, который соответствует воле Зеленского, а украинцы однозначно были заинтересованы в поражении "Фидес".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я никогда не служил российским интересам, — глава МИД Венгрии Сийярто

Дипломат добавил, что молится, чтобы Венгрия не была втянута в российско-украинскую войну, и боится общего мирового курса на "эпоху войны".

Сийярто также утверждает, что Россия не случайно не бомбила области Украины с венгерским населением — этому могли способствовать "нормальные" венгерско-российские отношения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова возобновить "Дружбу" уже завтра, если Венгрия разблокирует кредит в 90 млрд, — Орбан

