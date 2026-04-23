Орбан програв вибори в Угорщині через втручання України, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан програв парламентські вибори нібито через втручання України.

Про це він сказав у інтерв’ю Telex, інформує Цензор.НЕТ.

Звинувачення уряду Орбана

"Тисі" повірили більше людей, ніж партії "Фідес", багатьом сподобалася пропозиція "Тиси", тож партія, яка перемогла на виборах, сформує уряд, а це "Тиса", - сказав Сійярто.

"Фідес" протягом усієї передвиборчої кампанії стверджував, що уряд в Угорщині "сформує або Віктор Орбан, або Зеленський". Сійярто в інтерв'ю сказав, що на парламентських виборах був отриманий результат, який відповідає волі Зеленського, а українці однозначно були зацікавлені в поразці "Фідес".

"Безсумнівно, і я продовжую наполягати на тому, що у цьому виборчому процесі відбулося дуже жорстке, скоординоване втручання з боку іноземних розвідувальних служб. Також абсолютно очевидно, що зовнішні актори, в тому числі й українські, мали серйозні інтереси щодо результатів угорських виборів

Очевидно, що ці зовнішні гравці: президент Зеленський, український уряд, а також брюссельські інституції, не були зацікавлені в тому, щоб ми залишались при владі.Однозначно вони були зацікавлені у зміні уряду, однозначно були зацікавлені у нашій виборчій поразці, і я досі вважаю, що у цей виборчий процес вони справді грубо втрутилися", - каже він.

Дипломат додав, що молиться, аби Угорщина не була втягнута в російсько-українську війну, і боїться загального світового курсу на "епоху війни".

Сійярто також стверджує, що Росія не випадково не бомбила області України з угорським населенням — цьому могли сприяти "нормальні" угорсько-російські відносини.

