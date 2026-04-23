Орбан програв вибори в Угорщині через втручання України, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан програв парламентські вибори нібито через втручання України.

Звинувачення уряду Орбана 

Поразку Віктора Орбана на виборах у Будапешті пов’язують із втручанням України, заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

"Тисі" повірили більше людей, ніж партії "Фідес", багатьом сподобалася пропозиція "Тиси", тож партія, яка перемогла на виборах, сформує уряд, а це "Тиса", - сказав Сійярто.

"Фідес" протягом усієї передвиборчої кампанії стверджував, що уряд в Угорщині "сформує або Віктор Орбан, або Зеленський". Сійярто в інтерв'ю сказав, що на парламентських виборах був отриманий результат, який відповідає волі Зеленського, а українці однозначно були зацікавлені в поразці "Фідес".

"Безсумнівно, і я продовжую наполягати на тому, що у цьому виборчому процесі відбулося дуже жорстке, скоординоване втручання з боку іноземних розвідувальних служб. Також абсолютно очевидно, що зовнішні актори, в тому числі й українські, мали серйозні інтереси щодо результатів угорських виборів

Очевидно, що ці зовнішні гравці: президент Зеленський, український уряд, а також брюссельські інституції, не були зацікавлені в тому, щоб ми залишались при владі.Однозначно вони були зацікавлені у зміні уряду, однозначно були зацікавлені у нашій виборчій поразці, і я досі вважаю, що у цей виборчий процес вони справді грубо втрутилися", - каже він.

Дипломат додав, що молиться, аби Угорщина не була втягнута в російсько-українську війну, і боїться загального світового курсу на "епоху війни".

Сійярто також стверджує, що Росія не випадково не бомбила області України з угорським населенням — цьому могли сприяти "нормальні" угорсько-російські відносини.

Вибори в Угорщині

  • 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
  • Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
  • Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
  • Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.

Ти вже всі документи щодо співпраці з кацапами спалив?
Ванга на мінімалках.😂
23.04.2026 21:34 Відповісти
Йой! Невже у світі з'явилася нова наддержава, яка тільки поглядом найвеличнішого лідера племені впливає на вибори в інших країнах світу? Тоді усіляким Фвіо-Трампам-Дзипінам-аятолам вже треба готувати свої могили (в політиці чи в житті - кожний най вирішує сам: демократія ж!)

Ну як ще постібатись і протролити цю московщину?
23.04.2026 21:37 Відповісти
Угорщина таки колонія України, виявляється )))
23.04.2026 21:33 Відповісти
Орган програв вибори в Угорщині через втручання здорового глузду, - сійярто
23.04.2026 21:59 Відповісти
Їбанько
23.04.2026 21:35 Відповісти
Так реклама така, на кожному розі і підворітні - портрет Зеленського. Більше чим орбану...
23.04.2026 21:36 Відповісти
знав що все залежить від України а смоктав пуцину
23.04.2026 21:37 Відповісти
Йой! Невже у світі з'явилася нова наддержава, яка тільки поглядом найвеличнішого лідера племені впливає на вибори в інших країнах світу? Тоді усіляким Фвіо-Трампам-Дзипінам-аятолам вже треба готувати свої могили (в політиці чи в житті - кожний най вирішує сам: демократія ж!)

Ну як ще постібатись і протролити цю московщину?
23.04.2026 21:37 Відповісти
Цей дурік так і не порозумнішав ,яка Україна впливава країна на чолі з клоуном ,не те що США з всякими венсами та трампами.
23.04.2026 21:40 Відповісти
Так, це ми. Світовий сінедріон та повєлєваєм міром.
23.04.2026 21:41 Відповісти
точно й досі тостується з орбаном! з горя! )) далі буде, -Україна австро-угорську імпєрію розвалила! а закінчить плачем під -"птічку жалко!"
23.04.2026 21:44 Відповісти
Покидьку,це твій шеф приплів Україну до своєї виборчої кампанії))
23.04.2026 21:46 Відповісти
Довбойоби, ви з Орбаном програли вибори через втручання ще двох довбо#обів - Діджея і Доніка.
23.04.2026 21:47 Відповісти
Тільки повернувся з Угорщини де 1000 разів проголосував за Мадяра і набив пику 100 москалям. До ******* руки не дійшли, вони в бункері Орбана.
23.04.2026 21:51 Відповісти
А ще ЗЕ в штани орбану насрав...
23.04.2026 21:57 Відповісти
Про "нашу трубу шатал" тему чомусь не розкрив...))
23.04.2026 22:13 Відповісти
- Хто всрався?
- невістка.
- так її ж нема вдома.
- а он її пальто висить...
23.04.2026 22:00 Відповісти
Господи, отаке одоробало було міністром закордонних справ в европейській державі…
23.04.2026 22:03 Відповісти
Яка ж він нікчема
23.04.2026 22:04 Відповісти
А на цензорі всепропадли скиглить шо все не так.Ми палимо порти ядерній державі,змінюємо уряди у ЄС,вчимо Бундесвер,продаємо технології арабам і скоро захопим всесвіт.
23.04.2026 22:05 Відповісти
Опять прием таблеток пропустил...Та шо ж таке
23.04.2026 22:11 Відповісти
Воно не так, але я все одно пишаюсь...
23.04.2026 22:13 Відповісти
 
 