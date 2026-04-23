Орбан програв вибори в Угорщині через втручання України, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан програв парламентські вибори нібито через втручання України.
Про це він сказав у інтерв’ю Telex, інформує Цензор.НЕТ.
Звинувачення уряду Орбана
Поразку Віктора Орбана на виборах у Будапешті пов’язують із втручанням України, заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто.
"Тисі" повірили більше людей, ніж партії "Фідес", багатьом сподобалася пропозиція "Тиси", тож партія, яка перемогла на виборах, сформує уряд, а це "Тиса", - сказав Сійярто.
"Фідес" протягом усієї передвиборчої кампанії стверджував, що уряд в Угорщині "сформує або Віктор Орбан, або Зеленський". Сійярто в інтерв'ю сказав, що на парламентських виборах був отриманий результат, який відповідає волі Зеленського, а українці однозначно були зацікавлені в поразці "Фідес".
"Безсумнівно, і я продовжую наполягати на тому, що у цьому виборчому процесі відбулося дуже жорстке, скоординоване втручання з боку іноземних розвідувальних служб. Також абсолютно очевидно, що зовнішні актори, в тому числі й українські, мали серйозні інтереси щодо результатів угорських виборів
Очевидно, що ці зовнішні гравці: президент Зеленський, український уряд, а також брюссельські інституції, не були зацікавлені в тому, щоб ми залишались при владі.Однозначно вони були зацікавлені у зміні уряду, однозначно були зацікавлені у нашій виборчій поразці, і я досі вважаю, що у цей виборчий процес вони справді грубо втрутилися", - каже він.
Дипломат додав, що молиться, аби Угорщина не була втягнута в російсько-українську війну, і боїться загального світового курсу на "епоху війни".
Сійярто також стверджує, що Росія не випадково не бомбила області України з угорським населенням — цьому могли сприяти "нормальні" угорсько-російські відносини.
Вибори в Угорщині
- 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
- Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
- Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
- Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.
Ванга на мінімалках.😂
Ну як ще постібатись і протролити цю московщину?
