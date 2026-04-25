Орбан покидає угорський парламент і ймовірно розглядає виїзд до США, – ЗМІ

Орбан складає мандат

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відмову від депутатського мандата після поразки його політичної сили на парламентських виборах.

Водночас Орбан зазначив, що може продовжити керувати партією "Фідес", якщо отримає підтримку на внутрішньопартійному з’їзді.

Відмова від мандата і політичні зміни

Орбан пояснив своє рішення тим, що мандат, отриманий як лідера списку "Фідес", має партійний характер, тому він вирішив його повернути.

"Оскільки мандат, який я здобув як головний кандидат у списку Фідес, насправді є парламентським мандатом від Фідес, я вирішив його повернути. Нині я потрібен не у парламенті, а в реорганізації національного табору", – заявив Орбан.

Також повідомляється, що вибори керівництва партії можуть бути перенесені на червень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про вибори в Угорщині: Після років провокацій з боку режиму Орбана Україна отримала шанс пришвидшити шлях до ЄС

Чутки про можливий виїзд до США

На тлі політичних змін з’явилася інформація про можливі плани Орбана щодо виїзду за кордон. Журналіст-розслідувач Саболч Пані каже, що політик може розглядати США як потенційний притулок у разі загострення ситуації в Угорщині.

"Віктор Орбан сьогодні оголосив, що не займе місце в парламенті, не прийме мандат – тобто не матиме й імунітету. Все це збігається з інформацією, що Орбан планує поїздку в США на літо, і що Сполучені Штати можуть стати для нього притулком, якщо ситуація загостриться", – написав журналіст.

Відомо, що Орбан підтримує політичні зв’язки з президентом США Дональдом Трампом, який раніше висловлював йому підтримку перед виборами.

  • До слова, днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан програв парламентські вибори нібито через втручання України.

Також читайте: Кос очікує "нового поштовху" для вступу України до ЄС після поразки Орбана на виборах

Не дурний. Нахрєна йому та рубльовка...
25.04.2026 20:57 Відповісти
А я думав Вітю Ростовського поїде провідати.
25.04.2026 20:58 Відповісти
Потрібно поспішати, а то скоро цього казнокрада посадять.
25.04.2026 20:58 Відповісти
орбан розв'язує руки Мадьяру , бо як залишиться ,на нього криміналу вагон є...
25.04.2026 20:58 Відповісти
А шо не до колишнього українського Ростова шо на том Дону?
25.04.2026 20:59 Відповісти
Растов нє рєзінавий.
25.04.2026 21:00 Відповісти
Куплю собі костюм з отлівом і до США - радником до Трампа - якшо він мене впізнає
25.04.2026 21:02 Відповісти
Дочка ше перед виборами вкурила до США - чуйка
25.04.2026 21:08 Відповісти
Так, а чого не до дружбана-*****? Поїхавби там в мАЦкву, ростов, чи в якісь ***** чи Мухосранськ...
25.04.2026 21:03 Відповісти
Як втратив крісло, то одразу став байдужим до інтересів збуту російського газпрому ?))
25.04.2026 21:10 Відповісти
Трамп не видасть друга. Але дід трамп не вічний.
Краще б вже в ростов.
25.04.2026 21:04 Відповісти
25.04.2026 21:06 Відповісти
Куратор дав завдання білому дому прихистити агента, в якого було влито багато грошів
25.04.2026 21:08 Відповісти
За Урал. На батьківщину.
25.04.2026 21:11 Відповісти
Як кому, а мені той орбан - це клон комуняки петі симоненка....
25.04.2026 21:11 Відповісти
Буде собі вчитись гри в гольф.
25.04.2026 21:12 Відповісти
 
 