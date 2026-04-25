Орбан покидає угорський парламент і ймовірно розглядає виїзд до США, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відмову від депутатського мандата після поразки його політичної сили на парламентських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Sweden Herald.

Водночас Орбан зазначив, що може продовжити керувати партією "Фідес", якщо отримає підтримку на внутрішньопартійному з’їзді.

Відмова від мандата і політичні зміни

Орбан пояснив своє рішення тим, що мандат, отриманий як лідера списку "Фідес", має партійний характер, тому він вирішив його повернути.

"Оскільки мандат, який я здобув як головний кандидат у списку Фідес, насправді є парламентським мандатом від Фідес, я вирішив його повернути. Нині я потрібен не у парламенті, а в реорганізації національного табору", – заявив Орбан.

Також повідомляється, що вибори керівництва партії можуть бути перенесені на червень.

Чутки про можливий виїзд до США

На тлі політичних змін з’явилася інформація про можливі плани Орбана щодо виїзду за кордон. Журналіст-розслідувач Саболч Пані каже, що політик може розглядати США як потенційний притулок у разі загострення ситуації в Угорщині.

"Віктор Орбан сьогодні оголосив, що не займе місце в парламенті, не прийме мандат – тобто не матиме й імунітету. Все це збігається з інформацією, що Орбан планує поїздку в США на літо, і що Сполучені Штати можуть стати для нього притулком, якщо ситуація загостриться", – написав журналіст.

Відомо, що Орбан підтримує політичні зв’язки з президентом США Дональдом Трампом, який раніше висловлював йому підтримку перед виборами.

До слова, днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан програв парламентські вибори нібито через втручання України.

