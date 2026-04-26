Олігархи Орбана готують втечу з Угорщини, - Мадяр
В Угорщині загострилася політична дискусія навколо можливого виведення капіталів наближеними до колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана особами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр.
За його словами, йдеться про масштабне переміщення активів за кордон та виїзд окремих представників бізнес-еліт.
Виведення мільярдів і продаж активів
Мадяр стверджує, що особи, наближені до чинної влади, переказують значні кошти до Об’єднаних Арабських Еміратів, США та Уругваю. Він заявив, що йдеться про десятки мільярдів у різних валютах.
Також, за його словами, податкові органи вже заблокували кілька великих транзакцій, які пов’язують із людьми з оточення міністра Антала Рогана. Причиною називають підозри у відмиванні коштів.
Окремо політик повідомив про терміновий продаж медіаактивів, зокрема телеканалу TV2, за цінами, нижчими за ринкові. Він закликав потенційних інвесторів утриматися від таких угод.
Виїзд олігархів і політичні заяви
За словами Мадяра, частина впливових бізнес-родин уже залишила територію Угорщини. Зокрема, він згадав про виїзд родини найбагатшої людини країни Лоринца Месароша до Дубая.
"Закликаю Генерального прокурора та поліцію затримувати осіб, які шкодять інтересам угорського народу, і не дозволяти їм залишати країну", — заявив Петер Мадяр.
Він також стверджує, що деякі посадовці терміново вивозять сім’ї та посилюють охорону для можливого виїзду за кордон.
- Раніше ми повідомляли, що 25 квітня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відмову від депутатського мандата після поразки його політичної сили на парламентських виборах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось і знайшлися всі ті "дотації", які виділяв ЄС... Але Орбан і компанія, для них були своїми. Їх коррупцію, вони не дуже помічали, щоб не псувати "репутацію" ЄС.
26 квітня 2026