3 651 28

Олігархи Орбана готують втечу з Угорщини, - Мадяр

В Угорщині загострилася політична дискусія навколо можливого виведення капіталів наближеними до колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана особами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр.

За його словами, йдеться про масштабне переміщення активів за кордон та виїзд окремих представників бізнес-еліт.

Виведення мільярдів і продаж активів

Мадяр стверджує, що особи, наближені до чинної влади, переказують значні кошти до Об’єднаних Арабських Еміратів, США та Уругваю. Він заявив, що йдеться про десятки мільярдів у різних валютах.

Також, за його словами, податкові органи вже заблокували кілька великих транзакцій, які пов’язують із людьми з оточення міністра Антала Рогана. Причиною називають підозри у відмиванні коштів.

Окремо політик повідомив про терміновий продаж медіаактивів, зокрема телеканалу TV2, за цінами, нижчими за ринкові. Він закликав потенційних інвесторів утриматися від таких угод.

Виїзд олігархів і політичні заяви

За словами Мадяра, частина впливових бізнес-родин уже залишила територію Угорщини. Зокрема, він згадав про виїзд родини найбагатшої людини країни Лоринца Месароша до Дубая.

"Закликаю Генерального прокурора та поліцію затримувати осіб, які шкодять інтересам угорського народу, і не дозволяти їм залишати країну", — заявив Петер Мадяр.

Він також стверджує, що деякі посадовці терміново вивозять сім’ї та посилюють охорону для можливого виїзду за кордон.

Типова картина. Згадайте "камази" з "Межигір'я".
26.04.2026 22:32 Відповісти
Те саме чекає ішака і його злочинну банду (будуть намагатись драпати наввипередки). От, чи вдасться!
26.04.2026 22:33 Відповісти
Ну як завжди, пацюки тікають з тонучого корабля...
26.04.2026 22:32 Відповісти
Перехідний період - суцільна "сіра зона"
26.04.2026 22:27 Відповісти
26.04.2026 22:32 Відповісти
26.04.2026 22:32 Відповісти
26.04.2026 22:33 Відповісти
тю! хіба ви не знаєте хто насправді в усьому винен?
26.04.2026 23:00 Відповісти
Самі прибіжать на перегонки, звісно, якщо зробити Лукьнівський СІЗО єдиним безпечним для них місцем.
26.04.2026 23:02 Відповісти
Де гроші "Ощадбанку"?
26.04.2026 22:34 Відповісти
... уже вивезли!
26.04.2026 22:39 Відповісти
Те саме буде і в Украхні, але у більших масштабах і з більшою панікою. Коли стане зрозуміло, що Зєлєнскій залишається без влади.
26.04.2026 22:38 Відповісти
Навряд чи будуть революційн зміни, та й наближених не так і багато , частина вже втікла, а вся ця інша, багаточисленна дрібніша шобла добре служила всім, від кучми до зелі, пережила два Майдани, пристосується.
26.04.2026 23:44 Відповісти
Це політична демагогія, яка дезінформує суспільство. "Олігархи Орбана" давно і повністю готові до будь якого розвитку подій. Їх втрати будуть мінімальними, а звинувачення непідтвердженими документально. У них був час, було натхнення і вони ніколи не діяли так жадібно і нахабно як це роблять зєлєнскій зі своєю шоблою міндічєй-рєзніков(их)...
26.04.2026 22:41 Відповісти
Орбан, перелогінся
26.04.2026 23:39 Відповісти
в Україну? за долю офісу?
26.04.2026 22:42 Відповісти
Він заявив, що йдеться про десятки мільярдів у різних валютах.

Ось і знайшлися всі ті "дотації", які виділяв ЄС... Але Орбан і компанія, для них були своїми. Їх коррупцію, вони не дуже помічали, щоб не псувати "репутацію" ЄС.
26.04.2026 22:44 Відповісти
То тримай)))А то буде демократично як з українськими : камазами,літаками,таксі,поїздом повтікали.
26.04.2026 22:45 Відповісти
Из Украины тоже будет побег,но я надеюсь,что выедут не все,особенно клоун
26.04.2026 22:47 Відповісти
Поясніть про які саме "гроші Обрана" йде мова.
27.04.2026 00:32 Відповісти
ну правильно, все по класиці. А кошти Ощадбанка буде віддавати вже новий уряд із своїх, бо ті вже в аргентинах.
26.04.2026 22:56 Відповісти
Ну типо шлемоносцам сдаешь квартиру за 2 копейки, а как решил например детям ее отдать чтобы в городе учились так шлемоносцы сразу обидятся что не им отдал, и выдерут всю проводку, бомжей и нариков туда заселят и забетонируют унитаз. Так было при Айнене Ромаловых когда трастовый фонд закрылся.
27.04.2026 05:32 Відповісти
А что будет на расии,когда патина отравят или убьют?
26.04.2026 23:16 Відповісти
З олігархами Зеленського буде те ж саме.
26.04.2026 23:20 Відповісти
Угорщина націоналізувала монастир українських отців-василіан у місті Марія-Повч.
Монастир передали Угорській Греко-Католицькій Церкві.Дерело:https://zaxid.net/blogger/ivanna_yakimchuk_u53708/ Іванна Якимчук
26 квітня 2026https://zaxid.net/news/
26.04.2026 23:27 Відповісти
********** крысюки бегут с корабля. Видать снова зеленский виноват. А ртом ляпали своим, а лозунги-то какие были...
26.04.2026 23:38 Відповісти
а ти там для чого? для мебелі? недороблений товариш
27.04.2026 01:56 Відповісти
А ви думали шо зеленский просто так, за ради військових та України не вилазить з Близького Сходу - ні. Розпихує награбоване - по прикладу ось цих щюрів. Бо сам щюр.
27.04.2026 03:59 Відповісти
 
 