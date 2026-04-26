Олігархи Орбана готують втечу з Угорщини, - Мадяр

В Угорщині загострилася політична дискусія навколо можливого виведення капіталів наближеними до колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана особами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр.

За його словами, йдеться про масштабне переміщення активів за кордон та виїзд окремих представників бізнес-еліт.

Виведення мільярдів і продаж активів

Мадяр стверджує, що особи, наближені до чинної влади, переказують значні кошти до Об’єднаних Арабських Еміратів, США та Уругваю. Він заявив, що йдеться про десятки мільярдів у різних валютах.

Також, за його словами, податкові органи вже заблокували кілька великих транзакцій, які пов’язують із людьми з оточення міністра Антала Рогана. Причиною називають підозри у відмиванні коштів.

Окремо політик повідомив про терміновий продаж медіаактивів, зокрема телеканалу TV2, за цінами, нижчими за ринкові. Він закликав потенційних інвесторів утриматися від таких угод.

Читайте також: Я ніколи не служив російським інтересам, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Виїзд олігархів і політичні заяви

За словами Мадяра, частина впливових бізнес-родин уже залишила територію Угорщини. Зокрема, він згадав про виїзд родини найбагатшої людини країни Лоринца Месароша до Дубая.

"Закликаю Генерального прокурора та поліцію затримувати осіб, які шкодять інтересам угорського народу, і не дозволяти їм залишати країну", — заявив Петер Мадяр.

Він також стверджує, що деякі посадовці терміново вивозять сім’ї та посилюють охорону для можливого виїзду за кордон.

Раніше ми повідомляли, що 25 квітня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відмову від депутатського мандата після поразки його політичної сили на парламентських виборах.

Також читайте: Зустріч із Мадяром відбудеться, щойно буде можливість, - Зеленський