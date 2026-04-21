Венгрия будет вынуждена арестовать Нетаньяху по ордеру МКС, если он приедет, - Мадяр

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его страна будет вынуждена исполнить ордер Международного криминального суда на арест Биньямина Нетаньяху в случае его въезда на территорию Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Мадяра приводит издание Politico.

Напомним, МКС выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Страны-члены МКС в основном обязаны задерживать лиц, в отношении которых выданы такие ордера.

Однако при премьерстве Виктора Орбана Венгрия отказалась арестовать израильского лидера, когда он посетил Будапешт в апреле 2025 года. Перед встречей Орбан объявил о выходе Венгрии из МКС и гарантировал Нетаньяху иммунитет.

Однако Мадьяр объявил, что приостановит выход из МКС до 2 июня, то есть через год после того, как Венгрия подала официальное уведомление о выходе генеральному секретарю ООН.

Венгрия останется членом МКС

На вопрос журналистов, что это будет означать для запланированного визита Нетаньяху этой осенью, Мадьяр ответил: "Я четко дал это понять и премьер-министру Израиля… правительство "Тисы" твердо намерено остановить это (выход Венгрии. – Ред.) и обеспечить, чтобы Венгрия осталась членом МКС".

"Если страна является членом МКС и лицо, разыскиваемое МКС, въезжает на нашу территорию, то это лицо необходимо взять под стражу", – сказал Мадяр.

