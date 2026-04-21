Венгрия будет вынуждена арестовать Нетаньяху по ордеру МКС, если он приедет, - Мадяр

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его страна будет вынуждена исполнить ордер Международного криминального суда на арест Биньямина Нетаньяху в случае его въезда на территорию Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Мадяра приводит издание Politico.

Напомним, МКС выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Страны-члены МКС в основном обязаны задерживать лиц, в отношении которых выданы такие ордера.

Однако при премьерстве Виктора Орбана Венгрия отказалась арестовать израильского лидера, когда он посетил Будапешт в апреле 2025 года. Перед встречей Орбан объявил о выходе Венгрии из МКС и гарантировал Нетаньяху иммунитет.

Однако Мадьяр объявил, что приостановит выход из МКС до 2 июня, то есть через год после того, как Венгрия подала официальное уведомление о выходе генеральному секретарю ООН.

Венгрия останется членом МКС

На вопрос журналистов, что это будет означать для запланированного визита Нетаньяху этой осенью, Мадьяр ответил: "Я четко дал это понять и премьер-министру Израиля… правительство "Тисы" твердо намерено остановить это (выход Венгрии. – Ред.) и обеспечить, чтобы Венгрия осталась членом МКС".

"Если страна является членом МКС и лицо, разыскиваемое МКС, въезжает на нашу территорию, то это лицо необходимо взять под стражу", – сказал Мадяр.

  • Отметим, что Венгрия подписала Римский статут Международного криминального суда и ратифицировала его.
  • То есть Будапешт формально одобрил устав, но не изменил свое законодательство для его имплементации.
  • Венгрия не исполнила ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и заявляла, что не сделала бы этого и в отношении Путина.

А путіна вони теж готові заарештувати? Бо на нього теж є ордер!
Нетаньяху давно нужно было арестовать, бо гнида оно уникальная...
Щось забагато на себе бере цей Мадяр ще не встигнувши зайняти посаду.
Можна подумать, Нетаньягу не їв ніколи консервованого перцю, з томатами... Він таке й в Ізраїлі скуштувать може...
Трамп теж сказав шо старшого МКСніка Хана теж можна ловити і запроторювати до цугундеру - хто кого
А путін приїде в Угорщину?🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
Ху'ло это другоє. Ху'йлу він зніме штани і вилиже всю його обісрану сраку, бо за знижки на нафту і газ ти хоч дітей на людях їж, а тебе будуть любити і благословляти
Є з кого брати приклад!
Він ще вчителям Угорщини пообіцяє по 4000 $ зарплатні...
В Україні це стаття за антисемітизм.
Нелох думає за своїх
пацанва зєльоная
Мадяр в Україні за такий антисемітизм отримавби 8 тюрми.
А чому про ***** не згадав?
"На запитання журналістів, що це означатиме для запланованого візиту Нетаньягу цієї осені, Мадяр відповів "
Тому що у них "Дружба" !
Нафтопровід....
Ви для початку свого власного Орбана хоча б заарештуйте, обдрістанці мудярські )))
