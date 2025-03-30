Несмотря на ордер МУС: Нетаньяху посетит Венгрию и встретится с Орбаном

В среду, 2 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Венгрию и пробудет там до утра воскресенья.

Об этом пишет Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан пригласил Нетаньяху посетить Венгрию, заявив, что он гарантирует, что ордер на арест израильского премьера, выданный МУС, не будет выполнен.

"Нетаньяху встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в ноябре отклонил решение МУС добиваться ареста Нетаньяху за вероятные военные преступления в Газе и пригласил его посетить страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.

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