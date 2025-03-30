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Новости Визит Нетаньяху в Венгрию Ордер МУС на арест Нетаньяху
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Несмотря на ордер МУС: Нетаньяху посетит Венгрию и встретится с Орбаном

Нетаньяху посетит Венгрию и встретится с Орбаном

В среду, 2 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Венгрию и пробудет там до утра воскресенья.

Об этом пишет Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан пригласил Нетаньяху посетить Венгрию, заявив, что он гарантирует, что ордер на арест израильского премьера, выданный МУС, не будет выполнен.

"Нетаньяху встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в ноябре отклонил решение МУС добиваться ареста Нетаньяху за вероятные военные преступления в Газе и пригласил его посетить страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Читайте также: Трамп подписал указ о санкциях против МУС из-за преследования Нетаньяху

Автор: 

Венгрия (1936) Нетаньяху Биньямин (181) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+27
А що поганого Ізраїлю зробили Бандера і Шухевич? Особливо в контексті чиїм союзником були мадяри..
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30.03.2025 16:42
+14
Ну що ж ,всі крапки над і розставлені Ізраїль бере участь в москалькому шабаші,я в цьому і не сумнівався .Вони і на Трампа моляться .Вчора слухав програму з їзраєлю- Трамп просто супер
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30.03.2025 16:48
+14
Я вам задаю? Що поганого євреям зробив Бандера який сидів в німецькому концтаборі?
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30.03.2025 16:53
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Так от чому Ізраїль не підтримує Україну.
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30.03.2025 16:33 Ответить
Нiт. Через те що тут шануються Бандера i Шухевич
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30.03.2025 16:36 Ответить
А що поганого Ізраїлю зробили Бандера і Шухевич? Особливо в контексті чиїм союзником були мадяри..
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30.03.2025 16:42 Ответить
9 березня 2021:

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон відреагував на рішення Тернопільської міської ради, яка присвоїла місцевому стадіону ім'я Романа Шухевича - головнокомандувача Української повстанської армії в 1943-1950 роках.

«Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення», - зазначив Ліон у твітері.
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30.03.2025 16:44 Ответить
Ти не відповіло на питання - що поганого Бандера зробив Ізраїлю?
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30.03.2025 16:49 Ответить
А ти не знав? Я думала всi знають. Вони воювали на боцi гiтлера. А гiтлер... ну був проти юдеiв
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30.03.2025 16:55 Ответить
До чого тут я? Я просто пояснюю чому у нас з Iзраiлем напруженi вiдносини
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30.03.2025 17:03 Ответить
а мадяри перші розпочали витягувати євреїв із їхніх домівок в Кам'янці-Подільському і вести на масові розстріли. Моя бабуся не від дурнів і сволот це почула, як от ви про Бандеру, а на власні очі бачила, чіплялася руками за своїх сусідів-євреїв і просила залишити хоч дітей. Вона до самої смерті боялася мадярів і лякала нас ними
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30.03.2025 17:28 Ответить
Бандера воював на боці Гітлера?
Ти з Ізраїлю пишеш чи просто тупа?)
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30.03.2025 17:37 Ответить
А докази їх участі на боці Гітлера є? А ось мад'яри як раз воювали за Німеччину.
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30.03.2025 18:08 Ответить
А Угорщина на якому боці воювала?
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30.03.2025 18:43 Ответить
боюся запитати, а на чиєму боці воювала угорщина?
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30.03.2025 18:50 Ответить
А докладніше можна?
Хто воював на боці Гітлера?
5 липня 1941 року німецька влада заарештувала Степана Бандеру, призначивши домашній арешт. Потім, з 15 вересня 1941 року, його ув'язнили в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1 Берлінській тюрмі. З початку 1942 року до серпня 1944 року Бандера перебував у концтаборі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD Заксенгаузен, у бункері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83 «Целленбау».
У такий спосіб С.Бандера воював на боці Гітлера?
Що до Шухевича.
Під час офіційного візиту 13-15 листопада 2007 року Президента України Віктора Ющенка до Ізраїлю відбувся, діалог з керівником громадської ради меморіалу «Яд-Вашем» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%84 Томі Лапідом, в якому він стверджував, що меморіал має збірку документів про злочини батальйону «Нахтігаль» при погромі 1941 у Львові під час входження німецьких військ і, відповідно, про командувача Романа Шухевича, якому саме нещодавно було присвоєне звання Героя України. Президент наголосив, що досі немає жодного факту, який би засвідчував, що хоч одна українська визвольна організація діяла у каральних операціях.
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30.03.2025 19:06 Ответить
а мадяри не воювали..і словаки не воювали ( ми не про окремих лідерів а про націю), і союз до 41 го не воював проти.тільки за. і совок душив-душив той ізраїль. якийсь стокгольмський синдром...
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30.03.2025 21:09 Ответить
Причому це ?Яке відношення має до візиту до Орбана,який по суті провідує фашистські наративи,відвідав Іран в дні коли вішали демонстрантів,який в захваті від московського фюрера.
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30.03.2025 16:56 Ответить
А я засуджую, що євреї розіп'яли Хріста. І просрали Купол Скелі і що? Оголосити Хрестовий похід?
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30.03.2025 17:23 Ответить
одни евреи распяли другого еврея две тысячи лет тому назад а сейчас ты все собрал в кучу и всех евреев осуждаешь у тебя что там хлебушек в голове))))
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30.03.2025 18:14 Ответить
ты ко всем вагинам затычка, или только к Светкиной? Или в Британии принято совать свои пять пенни в чужой разговор?
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30.03.2025 18:35 Ответить
а по делу что то можешь высрать?
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30.03.2025 21:19 Ответить
И никаких сомнений - очередное руцькое дерьмо. Дебильное, хамовитое и убогое. Чей Крым, расскажешь?
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30.03.2025 21:24 Ответить
родина Шухевича переховувала євреїв, але євреї ненавидять Шухевича...
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30.03.2025 17:24 Ответить
А що посол Ізраїлю є фахівцем у галузі вивчання нацистських злочинів у західній Європі ?!
Але усі ці "фахівці" мовлять загальними фразами . Участь у "Нахтігаль" й підпорядкування "Абверу" . Але ж у Німетчині , у Голівуді героїзують тих же самих високопосадовців з Абверу через їх участь у спробі вбивства гітлера . Тобто - нема жодної конкретики й жодного адресного звинувачення .

Звинувачення проти лідерів УПАб є такими ж політизованними як рішення судді сексуального збоченця й ісламіста -- карім хана . Різниця лише в тому, що хана як й шарікова хтось на цю посаду призначив . Але офіційно це рішення суду . А проти Шухевича й інших лідерів УПАб жодного суду не було .
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30.03.2025 21:41 Ответить
Я вам задаю? Що поганого євреям зробив Бандера який сидів в німецькому концтаборі?
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30.03.2025 16:53 Ответить
Проблема не в Шухевичі і Бандері.Діло в тому що Ізраїль ставиться крайнє негативно коли в якійсь країні приходять до влади праві.Памятаєте що робилось коли в Український парламент прийшла партія Свобода.І це при тому що всі партії ізраїльського кнеситу правого націоналістичного спрямування.Вони прекрасно знають що саме праві партії працюють в інтересах корінного народу.А їм вигідно щоб етнічна меншість по країнах мала більшість у владі.І Менора на різдво це не просто Менора-це знак того що в цій країні єврейська меншість має вплив і владу.
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30.03.2025 19:25 Ответить
Так правіше Орбана і Трампа вже нема.Причому тут це.
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30.03.2025 20:03 Ответить
Ну це передбачувано
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30.03.2025 16:35 Ответить
Євреї згадали, що тисячу років тому випасали в Палестині овечок і кіз. Вирішили повернутись і вже майже зачистили всю територію для своєї держави. Аналогічно мадяри повинні повернутися до рідних посовищ, біля Уральських гір. Україна та Захід допоможуть зачистили територію.
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30.03.2025 16:39 Ответить
Взагалі-то, євреї ті землі викупили.
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30.03.2025 18:09 Ответить
мадяри дуже не ******* коли починають аналізувати їх мову, походження, та відповідь на прості питання
як, ***** ви ********** сюди з індії та чому ви ***** ще досі тут?
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30.03.2025 16:54 Ответить
з боліт вони при3,14zлись, а не з Індії.
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30.03.2025 21:00 Ответить
У нього інший "ордер", від Трампа. Кого там ще гіпнотизує американська "справедливість"?
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30.03.2025 16:41 Ответить
Цікаво, через яку країну він туди потрапить, хто його не видасть?
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30.03.2025 16:41 Ответить
Ну що ж ,всі крапки над і розставлені Ізраїль бере участь в москалькому шабаші,я в цьому і не сумнівався .Вони і на Трампа моляться .Вчора слухав програму з їзраєлю- Трамп просто супер
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30.03.2025 16:48 Ответить
вони на 100% залежать від сша. Без америки їм гаплик.
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30.03.2025 18:53 Ответить
"і це не дивно". бо США активно підтримують Ізраіль. нещодавно так вжарили хусітам в Ємені, які на Ізраіль бочку катять, що тім мало місця було. І зброєю допомогают..
І в Трампа зять єврей.
але, між іншим, прості ізраільтяни дуже матюкаються, що їхня послиця буде приймати участь у "пабедобєсіі" в москві - бо там же ж будуть і "друзі" москалів з хамасу та хезболли, та й з Ірану, з яким у Ізраіля теж не скучно..
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30.03.2025 19:11 Ответить
ізі шото мутять
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30.03.2025 16:49 Ответить
Израиль принципиально придерживается нейтралитета по отношению к Украине. И нам так же надо, но у нас вписываются против Хамаса, с чего оно влезать? Посол Бродский в Киеве правда бубнил что-то про Бандеру, но всем пофиг. Как и на то, что в Израиле вполне себе есть улицы такого себе Самуила Исааковича Шварцбурда.
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30.03.2025 16:52 Ответить
Про нейтралітет розкажи своїй машці.
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30.03.2025 16:55 Ответить
что именно рассказать? что таки да, или что таки нет? машка - это Захарова?
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30.03.2025 16:57 Ответить
***! Більшість дронів на расеї - ізраільська розробка та випускаються на ізраільському обладнані. Щодня до 30 вантажних бортів завозять з ізраілю на расі. комплектуючі та електроніку.
При нейтралітет ізраїлю - тринди своїй мані!
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30.03.2025 17:02 Ответить
Один тільки "Форпост" - це в минулому ізраїльський "Серчер", продали ліцензію на вільному ринку в 2010 році. Після захоплення Криму усі контакти по лінії БПЛА перервалися.
Про 30 бортів з електронікою та комплектуючими щодня, це дуже сильна заява. Ви, напевно, Ізраїль із Китаєм чи зі США переплутали, та й не думаю, що вся китайська та американська електронна промисловість разом змогла б виготовити продукції на 30 вантажних літаків на день. Електронні плати вони маленькі-маленькі, тоненькі-тоненькі...
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30.03.2025 17:15 Ответить
Не тринди!
Орлан, Ланцет, Зала!
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30.03.2025 17:18 Ответить
Є така штука - промисловий шпигунство і за продукцію, яку ізраїльська авіапромисловість продає на вільному ринку відповідальність несе не Ізраїль, а країна покупець. Росія десь купила (як варіант, вкрала) та змогла скопіювати. Будь-які технічні розробки, а військові особливо, мають властивість розповзатися і розповсюджуватися
За вибухову речовину ви теж претензії висуваєте до Швеції, де Альфред Нобель винайшов динаміт?
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30.03.2025 17:25 Ответить
ну реально ти триндишь. мабуть з москви ти. про зала та форпост все так, але це було до війни. я кажу про офіційний нейтралітет, що не так? на раіссі сказали разжигать?
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30.03.2025 18:44 Ответить
він каже не про оф. нейтралітет. А за факт. підтримку росії
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30.03.2025 18:54 Ответить
Це мозги в тебе маленькі-маленькі.
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30.03.2025 17:20 Ответить
а израильтяне крайне недовольны, что Украина вписывается за палестинцев. и в ООН вечно голосует против Израиля.
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30.03.2025 19:09 Ответить
Отак раптом і путлєр вилізе із труби урєнгой-помари-Ужгород....
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30.03.2025 16:55 Ответить
З цими ордерами якісь непонятки - Трамп сказав шо непогано було б Хана зловити
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30.03.2025 17:00 Ответить
Всі ці МКСи,ООНи,НАТИ ,просто непотрібні шмати об яку шити,мад'яр і трампон витирають свої брудні лапи.
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30.03.2025 17:02 Ответить
********** одягне георгієвську стрічку, по такому приводу...!?
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30.03.2025 19:59 Ответить
 
 