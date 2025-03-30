Несмотря на ордер МУС: Нетаньяху посетит Венгрию и встретится с Орбаном
В среду, 2 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Венгрию и пробудет там до утра воскресенья.
Об этом пишет Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан пригласил Нетаньяху посетить Венгрию, заявив, что он гарантирует, что ордер на арест израильского премьера, выданный МУС, не будет выполнен.
"Нетаньяху встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в ноябре отклонил решение МУС добиваться ареста Нетаньяху за вероятные военные преступления в Газе и пригласил его посетить страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.
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Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон відреагував на рішення Тернопільської міської ради, яка присвоїла місцевому стадіону ім'я Романа Шухевича - головнокомандувача Української повстанської армії в 1943-1950 роках.
«Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення», - зазначив Ліон у твітері.
Ти з Ізраїлю пишеш чи просто тупа?)
Хто воював на боці Гітлера?
5 липня 1941 року німецька влада заарештувала Степана Бандеру, призначивши домашній арешт. Потім, з 15 вересня 1941 року, його ув'язнили в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1 Берлінській тюрмі. З початку 1942 року до серпня 1944 року Бандера перебував у концтаборі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD Заксенгаузен, у бункері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83 «Целленбау».
У такий спосіб С.Бандера воював на боці Гітлера?
Що до Шухевича.
Під час офіційного візиту 13-15 листопада 2007 року Президента України Віктора Ющенка до Ізраїлю відбувся, діалог з керівником громадської ради меморіалу «Яд-Вашем» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%84 Томі Лапідом, в якому він стверджував, що меморіал має збірку документів про злочини батальйону «Нахтігаль» при погромі 1941 у Львові під час входження німецьких військ і, відповідно, про командувача Романа Шухевича, якому саме нещодавно було присвоєне звання Героя України. Президент наголосив, що досі немає жодного факту, який би засвідчував, що хоч одна українська визвольна організація діяла у каральних операціях.
Але усі ці "фахівці" мовлять загальними фразами . Участь у "Нахтігаль" й підпорядкування "Абверу" . Але ж у Німетчині , у Голівуді героїзують тих же самих високопосадовців з Абверу через їх участь у спробі вбивства гітлера . Тобто - нема жодної конкретики й жодного адресного звинувачення .
Звинувачення проти лідерів УПАб є такими ж політизованними як рішення судді сексуального збоченця й ісламіста -- карім хана . Різниця лише в тому, що хана як й шарікова хтось на цю посаду призначив . Але офіційно це рішення суду . А проти Шухевича й інших лідерів УПАб жодного суду не було .
як, ***** ви ********** сюди з індії та чому ви ***** ще досі тут?
І в Трампа зять єврей.
але, між іншим, прості ізраільтяни дуже матюкаються, що їхня послиця буде приймати участь у "пабедобєсіі" в москві - бо там же ж будуть і "друзі" москалів з хамасу та хезболли, та й з Ірану, з яким у Ізраіля теж не скучно..
При нейтралітет ізраїлю - тринди своїй мані!
Про 30 бортів з електронікою та комплектуючими щодня, це дуже сильна заява. Ви, напевно, Ізраїль із Китаєм чи зі США переплутали, та й не думаю, що вся китайська та американська електронна промисловість разом змогла б виготовити продукції на 30 вантажних літаків на день. Електронні плати вони маленькі-маленькі, тоненькі-тоненькі...
Орлан, Ланцет, Зала!
За вибухову речовину ви теж претензії висуваєте до Швеції, де Альфред Нобель винайшов динаміт?