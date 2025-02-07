Трамп подписал указ о санкциях против МУС из-за преследования Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда из-за обвинений в военных преступлениях премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
Трамп заявил, что действия МУС направлены против Израиля и США являются "незаконными и безосновательными".
"Ни одна страна никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго соблюдают законы войны", - говорится в президентском указе.
Согласно документу, Соединенные Штаты наложат ощутимые и значительные санкции на лиц, ответственных за нарушения МУС, в частности, "должностные лица, сотрудники и агенты МУС, а также их ближайшие родственники" рискуют оказаться под угрозой блокировки имущества и активов и приостановления въезда в США.
Трамп издал этот указ вскоре после визита Нетаньяху в Вашингтон.
Ранее республиканцам не удалось принять в Конгрессе соответствующий закон о санкциях против МУС.
Напомним, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.
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Цікаво, чи буде Трамп підходити до цього золотого пейджера ближче ніж 100м?
.
а мутній водичці будуть ловити рибку киташка та рашка
.
Не впевнений що відповідь Трампа адекатна, але МКС точно неадекватний і з цим треба щось зробити.
я не в курсі
путіна вбили? наче ні
Сполучені Штати запровадили санкції проти МКС під час першого президентства Трампа. У 2019 році США заборонили в'їзд до країни співробітникам МКС, які вели розслідування щодо американських громадян у зв'язку з їхніми діями під час операції в Афганістані. Тоді суд запідозрив американських солдатів і розвідників у застосуванні тортур у близькосхідній країні.
У 2021 році Джо Байден відкликав санкції проти співробітників МКС, запроваджені адміністрацією Трампа під час його першого президентського терміну.
В антиєврейських погромах (1917-1921 років) на території колишньої Російської імперії вбили щонайменше 50 тисяч євреїв. Це відбувалося переважно на території України.
Як стверджують дослідники, у погромах проти євреїв брали участь всі:
• Російська царська армія
• Біла армія
• Червона армія
• Проукраїнські війська
• Німецькі й австрійські війська
• Польська армія
• Незалежні отамани й просто бандити
Кожна воююча сторона підозрювала євреїв у зраді. І саме цим виправдовувала свої звірства й пограбування. Одні бачили в євреях затятих більшовиків, а інші ‒ прихильників царського режиму.
Більшовики вчинили 9% від усієї кількості погромів того часу. За «білими» - 17% погромів. Саме ці війська вчинили найжорстокіші напади ‒ вони вбивали по 25 євреїв за одну акцію. За непідпорядкованими формуваннями ‒ 25%. Однак, за цією ж статистикою саме «армія Петлюри» скоїла 40% всіх погромів ‒ найбільше за роки війни.
Цій статистиці вже 90 років. Її склав єврейський дослідник Нахум Гергель. Статистика заснована на свідченнях очевидців, газетах, й даних тогочасних єврейських громадських й різних урядових організацій. Новіших підрахунків ‒ немає. Багато дослідників стверджують, що розрізнити регулярні від нерегулярних частин УНР, залучених до конкретних погромів часто складно. Тому визначення «армія Петлюри» досить неточне.
Селян, підпорядкованих отаманам, не цікавили незалежницькі ідеї Директорії. Їм важливіше було отримати землю й наживитися.
Після антигетьманського повстання одразу вибухають криваві єврейські погроми. Їхні виконавці переважно називають себе «петлюрівцями». На практиці лише номінально підпорядковані Директорії й не контрольовані нею.
У погромах брали участь і так звані регулярні частини УНР, та вони радше були партизанськими. Серед дисциплінованих бійців траплялися й колишні чорносотенці, злочинці та інші маргінали, яких вихор війни привів до військ Директорії.
Директорія воює одночасно проти трьох армій ‒ Червоної, Білої та Польської. Колишні «петлюрівці», які присягали Директорії, кидають свої позиції, переходять до супротивників. Петлюра практично втрачає контроль над військами. Через два місяці від лояльної йому стотисячної армії лишилася лише п'ята її частина.
Петлюра постійно відступає. «У вагоні Директорія ‒ під вагоном територія» - популярний тогочасний вираз якнайкраще характеризує владу УНР. Петлюра міг контролювати переважно ту територію, де перебував його вагон.
Натомість відомо, що під час навчання у семінарії Петлюра ставав на захист євреїв. За це отримав прізвисько ‒ «єврейський батько».
Пізніше, видаючи свій журнал, Петлюра публікував позитивні статті про євреїв. Він друкував тексти багатьох єврейських авторів, зокрема, майбутнього ідеолога єврейської держави ‒ Зеєва Жаботинського.
Крім того, в уряді Петлюри існувало ціле міністерство з єврейських справ. Перше подібне в усій Європі. Євреї отримали національно-персональну автономію. Петлюра підтримував ідею створення єврейських загонів самооборони.
Петлюра ніколи не заохочував й не віддавав накази вбивати євреїв чи організовувати погроми.
Але, на думку авторитетного американського дослідника Генрі Абрамсона, Петлюра все ж має нести частину відповідальності за ці злочини, як очільник держави, яку слабко контролював.
кацапе, шо ти тут забув? Тут водкі нєт.
Виявляється, що саму багату країну в Світі можна купити. І для цього достатньо "зацікавити" верхівку однієї з провідних партій "стовпу демократії".
Тож, відоме правило залишається незмінним: "Що не купиш за великі гроші продається за дуже великі гроші" (с).
Они могут заглядывать в будущее.
Також мкс видав ордер на арешт прутіна.
Так так, цікаві співпадіння...
Сайтіс па сєрєдінє