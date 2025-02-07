Трамп подписал указ о санкциях против МУС из-за преследования Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда из-за обвинений в военных преступлениях премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Трамп заявил, что действия МУС направлены против Израиля и США являются "незаконными и безосновательными".

"Ни одна страна никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго соблюдают законы войны", - говорится в президентском указе.

Согласно документу, Соединенные Штаты наложат ощутимые и значительные санкции на лиц, ответственных за нарушения МУС, в частности, "должностные лица, сотрудники и агенты МУС, а также их ближайшие родственники" рискуют оказаться под угрозой блокировки имущества и активов и приостановления въезда в США.

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Трамп издал этот указ вскоре после визита Нетаньяху в Вашингтон.

Ранее республиканцам не удалось принять в Конгрессе соответствующий закон о санкциях против МУС.

Напомним, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

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