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Новости Президент Трамп
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Трамп подписал указ о санкциях против МУС из-за преследования Нетаньяху

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда из-за обвинений в военных преступлениях премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Трамп заявил, что действия МУС направлены против Израиля и США являются "незаконными и безосновательными".

"Ни одна страна никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго соблюдают законы войны", - говорится в президентском указе.

Согласно документу, Соединенные Штаты наложат ощутимые и значительные санкции на лиц, ответственных за нарушения МУС, в частности, "должностные лица, сотрудники и агенты МУС, а также их ближайшие родственники" рискуют оказаться под угрозой блокировки имущества и активов и приостановления въезда в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отсрочят внедрение пошлин против Канады на месяц, – Трюдо после разговора с Трампом

Трамп издал этот указ вскоре после визита Нетаньяху в Вашингтон.

Ранее республиканцам не удалось принять в Конгрессе соответствующий закон о санкциях против МУС.

Напомним, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

Читайте также: Швейцария может не арестовывать Путина по ордеру МКС, если тот прибудет на встречу с Трампом

Автор: 

Нетаньяху Биньямин (185) Трамп Дональд (5681) Международный уголовный суд (236)


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Топ комментарии
+11
Тампон і "вся єго маладая *******" жгуть нєпадєцкі.Як на мене,сама крута новина від Дурка і Ко за сьогодні - це те,що вони запропонували розпустити ЦРУ.А ви кажете,що це в нас Шапітолій.
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07.02.2025 03:12 Ответить
+8
Нетаньягу подарував Трампу золотий пейджер під час їхньої зустрічі у Вашингтоні. Подарунок був натяком на смертоносну вересневу операцію, проведену Ізраїлем у Лівані, яка була націлена на пейджери, які використовували члени підтримуваного Іраном угруповання бойовиків «Хезболла».

Цікаво, чи буде Трамп підходити до цього золотого пейджера ближче ніж 100м?
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07.02.2025 02:05 Ответить
+8
цей ідіот сіє суцільний хаос !

а мутній водичці будуть ловити рибку киташка та рашка

.
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07.02.2025 02:25 Ответить
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Нетаньягу подарував Трампу золотий пейджер під час їхньої зустрічі у Вашингтоні. Подарунок був натяком на смертоносну вересневу операцію, проведену Ізраїлем у Лівані, яка була націлена на пейджери, які використовували члени підтримуваного Іраном угруповання бойовиків «Хезболла».

Цікаво, чи буде Трамп підходити до цього золотого пейджера ближче ніж 100м?
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07.02.2025 02:05 Ответить
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07.02.2025 02:19 Ответить
Що відбувається на Х зараз - Маск заплатив десятку німців ( не впевнена що навіть з AfD)носити плакати в захист свободи слова для Х ( ну точно як синок Трампа ескімосам в Гренландії - Трамп вазьмі нас к сєбє)... Й радує - там пішли антифашистські атветкі від користувачів ... 40 млн переглядів , 20 тис вподобайок ... не густо ... А виявляється військовим в Німеччині заборонили користуватися Х ... "маски" від Маска...
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07.02.2025 02:28 Ответить
Він на столі там стояв,де сидить Трамп.
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07.02.2025 04:16 Ответить
Пропал дом.... !

.
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07.02.2025 02:23 Ответить
цей ідіот сіє суцільний хаос !

а мутній водичці будуть ловити рибку киташка та рашка

.
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07.02.2025 02:25 Ответить
Хаос это все эти безполезные организации типа ООН , мкс ,обсе
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07.02.2025 07:39 Ответить
Я конєшно діко ізвіняюсь, але хаос почав сіяти якраз МКС. Своїм дибілним рішенням.
Не впевнений що відповідь Трампа адекатна, але МКС точно неадекватний і з цим треба щось зробити.
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07.02.2025 10:03 Ответить
Старий маразматик пішов в рознос. Господи, навіщо ти його спас на передвиборчому мітингу. Чомусь всі тирани і діктатори містичним чином уникають смерті
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07.02.2025 02:28 Ответить
Доречі, Бі-БІ сказав одразу бігом - що не було зігування в жесті Маска.
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07.02.2025 02:31 Ответить
Міжнародне право- іди за узькім кораблем!
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07.02.2025 02:37 Ответить
Жду Указа Трампа вместо привет кричать Хайль! евреи рулят они повторяют путь антифашистов россиян ставших неофашистами фашистами путинистами... ждут появления неотоампистов штурм Капитолия это была репетиция... Бог отбирает разум..не трогай шоблу мы ранее равных и титулярная нация... вот это все как назвать..
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07.02.2025 06:17 Ответить
Нічого дивного від чувака який прийняв іудаїзм і зробив обрізання в віці 71 року. Для таких як він совість це атавізм.
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07.02.2025 02:57 Ответить
Для цього прибаханого атавізм від народження - мозок.
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07.02.2025 03:05 Ответить
Трамп позиціонував себе як прихильник консервативних цінностей, але те з якою завзятістю він знищує саме консервативні цінності вражає. Стрімко зупиняючи фінансування всіх соціальних програм з метою "очистки" від "лівацької повістки" він створює пустоту і соціальний хаос. ... Режим "скаженого принтера" у нас мав катастрофічні наслідки і цим скористалися вороги.
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07.02.2025 05:36 Ответить
Американские консерваторы это сектанты, которых выгнали из Европы из-за их долбанутости. Их раньше было меньше, большинство американцев изначально протестанты, но они расплодились и сейчас доминируют.
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07.02.2025 05:44 Ответить
Протестантизм це релігія, а консерватизм це соціальна політика і це зовсім не тотожні поняття. І якщо навіть в чомусь вони іноді перетинаються то це тому що все в цьому світі взаємозалежне. Щодо "байки" про "вигнання з Європи долбанутих сектантів" то це лише ваша особиста думка. Історія була зовсім іншою.
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07.02.2025 07:09 Ответить
Тампон і "вся єго маладая *******" жгуть нєпадєцкі.Як на мене,сама крута новина від Дурка і Ко за сьогодні - це те,що вони запропонували розпустити ЦРУ.А ви кажете,що це в нас Шапітолій.
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07.02.2025 03:12 Ответить
а який зиск від цру
я не в курсі
путіна вбили? наче ні
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07.02.2025 04:52 Ответить
Світ поглупішав і від того оху&л
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07.02.2025 06:56 Ответить
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07.02.2025 07:08 Ответить
Напоминаю, что прямо сейчас эти челы, которые положили с прибором показательно на все мировые организации пытаются убедить провести Украину выборы - потому что демократия. Хотя сами демонстративно ложат на демократию в мире болт. Думайте.
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07.02.2025 05:42 Ответить
То не проводь,оголосять диктатурою , перестануть допомогати а значить програєм війну.Ти ж цього хочеш? Чи дупа брехливого , тупого, злодійкувато го, неотесаного ,безвідповідального, бездарного зеленого наркомана дії якого поставили на межу існування держави і жменька його прихвоснів тобі понад усе? То є ще і інша думка , не твоя .
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07.02.2025 07:18 Ответить
Чекаємо на санкції Трампа проти Бога...
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07.02.2025 05:52 Ответить
DW

Сполучені Штати запровадили санкції проти МКС під час першого президентства Трампа. У 2019 році США заборонили в'їзд до країни співробітникам МКС, які вели розслідування щодо американських громадян у зв'язку з їхніми діями під час операції в Афганістані. Тоді суд запідозрив американських солдатів і розвідників у застосуванні тортур у близькосхідній країні.

У 2021 році Джо Байден відкликав санкції проти співробітників МКС, запроваджені адміністрацією Трампа під час його першого президентського терміну.
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07.02.2025 05:59 Ответить
Руде позиціонувало себе, як "надпотужного лідора", а на ділі виявилось звичайною шісткою Ізраїлю в особі підкремлівського мудака Бібі.
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07.02.2025 06:34 Ответить
А ще 9 травня...
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07.02.2025 07:12 Ответить
Не дивно, що символом республіканської партії є слон...
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07.02.2025 06:41 Ответить
Як дивно виглядають скиглення про неправельність обрання амереканцями популіста і демагога, в той час як українці обрали популіста і злочинного ідіота, що вшатав Україну і поклав в землю сотні тисяч українців своєю некопентентністю.
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07.02.2025 06:56 Ответить
Тоді ордер на Путина виглядає нікчемним. Я би не топив за Ізраіль, у них нейтралітет щодо України. І нам так само потрібно. В Газі я бачу старий добрий геноцид палестинців та "наша ісконная зємля". При бажанні патріоти можут згадати вулиці в Ізраілі, названі в честь такого собі Шварцбурда. Не гугліть, то вбивця Петлюри.
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07.02.2025 07:11 Ответить
radiosvoboda.org

В антиєврейських погромах (1917-1921 років) на території колишньої Російської імперії вбили щонайменше 50 тисяч євреїв. Це відбувалося переважно на території України.

Як стверджують дослідники, у погромах проти євреїв брали участь всі:

• Російська царська армія

• Біла армія

• Червона армія

• Проукраїнські війська

• Німецькі й австрійські війська

• Польська армія

• Незалежні отамани й просто бандити

Кожна воююча сторона підозрювала євреїв у зраді. І саме цим виправдовувала свої звірства й пограбування. Одні бачили в євреях затятих більшовиків, а інші ‒ прихильників царського режиму.

Більшовики вчинили 9% від усієї кількості погромів того часу. За «білими» - 17% погромів. Саме ці війська вчинили найжорстокіші напади ‒ вони вбивали по 25 євреїв за одну акцію. За непідпорядкованими формуваннями ‒ 25%. Однак, за цією ж статистикою саме «армія Петлюри» скоїла 40% всіх погромів ‒ найбільше за роки війни.
Цій статистиці вже 90 років. Її склав єврейський дослідник Нахум Гергель. Статистика заснована на свідченнях очевидців, газетах, й даних тогочасних єврейських громадських й різних урядових організацій. Новіших підрахунків ‒ немає. Багато дослідників стверджують, що розрізнити регулярні від нерегулярних частин УНР, залучених до конкретних погромів часто складно. Тому визначення «армія Петлюри» досить неточне.

Селян, підпорядкованих отаманам, не цікавили незалежницькі ідеї Директорії. Їм важливіше було отримати землю й наживитися.

Після антигетьманського повстання одразу вибухають криваві єврейські погроми. Їхні виконавці переважно називають себе «петлюрівцями». На практиці лише номінально підпорядковані Директорії й не контрольовані нею.

У погромах брали участь і так звані регулярні частини УНР, та вони радше були партизанськими. Серед дисциплінованих бійців траплялися й колишні чорносотенці, злочинці та інші маргінали, яких вихор війни привів до військ Директорії.

Директорія воює одночасно проти трьох армій ‒ Червоної, Білої та Польської. Колишні «петлюрівці», які присягали Директорії, кидають свої позиції, переходять до супротивників. Петлюра практично втрачає контроль над військами. Через два місяці від лояльної йому стотисячної армії лишилася лише п'ята її частина.

Петлюра постійно відступає. «У вагоні Директорія ‒ під вагоном територія» - популярний тогочасний вираз якнайкраще характеризує владу УНР. Петлюра міг контролювати переважно ту територію, де перебував його вагон.
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07.02.2025 07:52 Ответить
Жодних підтверджених фактів чи висловлювань антисемітського характеру історики в Петлюри так і не знайшли.

Натомість відомо, що під час навчання у семінарії Петлюра ставав на захист євреїв. За це отримав прізвисько ‒ «єврейський батько».

Пізніше, видаючи свій журнал, Петлюра публікував позитивні статті про євреїв. Він друкував тексти багатьох єврейських авторів, зокрема, майбутнього ідеолога єврейської держави ‒ Зеєва Жаботинського.

Крім того, в уряді Петлюри існувало ціле міністерство з єврейських справ. Перше подібне в усій Європі. Євреї отримали національно-персональну автономію. Петлюра підтримував ідею створення єврейських загонів самооборони.
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07.02.2025 07:54 Ответить
Зробивши спочатку ставку на отаманів, Петлюра насправді випустив джина, якого так і не зміг приборкати. Пізніше він намагатиметься викорінити отаманщину в ще складніших умовах.

Петлюра ніколи не заохочував й не віддавав накази вбивати євреїв чи організовувати погроми.

Але, на думку авторитетного американського дослідника Генрі Абрамсона, Петлюра все ж має нести частину відповідальності за ці злочини, як очільник держави, яку слабко контролював.
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07.02.2025 07:56 Ответить
Але те міністерсьво існувало ще з початку УНР і також де факто ( змінено назву з міністерства на якийсь секретаріат) при Гетьмані.
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07.02.2025 10:20 Ответить
геноцид палестинців

кацапе, шо ти тут забув? Тут водкі нєт.
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07.02.2025 09:48 Ответить
Нетаньяху збирається на парад до ***** на 9 травня, симптоматично, що обидва опинилися розшуку Міжнародним Кримінальним Судом. Не знаю, наскільки доказова вина Нетаньяху за Газу, але для українців цей діяч, що їде в обійми до Світового Зла, теж є злом.
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07.02.2025 07:27 Ответить
Поволі починають вилазити назовні ті трильйони $, що "пропали" на пітьмі у "тлусті нульові" під час захмарних цін на викопні енергоносії.
Виявляється, що саму багату країну в Світі можна купити. І для цього достатньо "зацікавити" верхівку однієї з провідних партій "стовпу демократії".
Тож, відоме правило залишається незмінним: "Що не купиш за великі гроші продається за дуже великі гроші" (с).
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07.02.2025 07:33 Ответить
Чергова авантюра рудого невігласа ,так що зобов яжем суд дотримуватись правил не переслідувати : олігархів ,дикаторів ,теранів воєних злочинців ? Ну що для нього МКС коли до нього самого в США було порушено 27 кримінальних справ які тепер закриті ,але вже хоч не лізь до Міжнародного судду.
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07.02.2025 08:12 Ответить
Купить шляпу и снять её перед прозорливостью Монголии.
Они могут заглядывать в будущее.
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07.02.2025 09:15 Ответить
трампон реально палиться на зв'язках з сатаньяху та пуйлом.
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07.02.2025 09:41 Ответить
*********** - прутіна дружок.
Також мкс видав ордер на арешт прутіна.
Так так, цікаві співпадіння...
Сайтіс па сєрєдінє
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07.02.2025 10:14 Ответить
Всьо так. Але суд над комунізмом потрібен. На лаві підсудних - путіни і нетаньяхи .
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07.02.2025 12:08 Ответить
 
 