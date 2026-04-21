Угорщина муситиме заарештувати Нетаньягу через ордер МКС, якщо він приїде, - Мадяр

Майбутній прем’єр-міністр Угорщина Петер Мадяр заявив, що його країна буде змушена виконати ордер Міжнародний кримінальний суд на арешт Беньяміна Нетаньягу у разі його в’їзду на угорську територію/

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву Мадяра наводить видання Politico.

Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт Нетаньягу в листопаді 2024 року за підозрою у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Країни-члени МКС переважно зобов'язані затримувати осіб, щодо яких видано такі ордери.

Однак за прем’єрства Віктора Орбана Угорщина відмовилася заарештувати ізраїльського лідера, коли він відвідав Будапешт у квітні 2025 року. Перед зустріччю Орбан оголосив про вихід Угорщини з МКС і гарантував Нетаньягу імунітет.

Однак Мадяр оголосив, що зупинить вихід з МКС до 2 червня, тобто через рік після того, як Угорщина подала офіційне повідомлення про вихід до генерального секретаря ООН.

Угорщина залишиться членом МКС

На запитання журналістів, що це означатиме для запланованого візиту Нетаньягу цієї осені, Мадяр відповів: "Я чітко дав це зрозуміти і прем’єр-міністру Ізраїлю… уряд "Тиси" має твердий намір зупинити це (вихід Угорщини. – Ред.) і забезпечити, щоб Угорщина залишилася членом МКС".

"Якщо країна є членом МКС і особа, яку розшукує МКС, в’їжджає на нашу територію, то цю особу необхідно взяти під варту", – сказав Мадяр.

