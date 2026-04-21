Угорщина муситиме заарештувати Нетаньягу через ордер МКС, якщо він приїде, - Мадяр

Мадяр заявив про можливий арешт Нетаньягу в Угорщині через ордер МКС

Майбутній прем’єр-міністр Угорщина Петер Мадяр заявив, що його країна буде змушена виконати ордер Міжнародний кримінальний суд на арешт Беньяміна Нетаньягу у разі його в’їзду на угорську територію/

Як інформує  Цензор.НЕТ, таку заяву Мадяра наводить видання Politico.

Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт Нетаньягу в листопаді 2024 року за підозрою у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Країни-члени МКС переважно зобов'язані затримувати осіб, щодо яких видано такі ордери.

Однак  за прем’єрства Віктора Орбана Угорщина відмовилася заарештувати ізраїльського лідера, коли він відвідав Будапешт у квітні 2025 року. Перед зустріччю Орбан оголосив про вихід Угорщини з МКС і гарантував Нетаньягу імунітет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху відмовився йти з політики заради помилування

Однак Мадяр оголосив, що зупинить вихід з МКС до 2 червня, тобто через рік після того, як Угорщина подала офіційне повідомлення про вихід до генерального секретаря ООН.

Угорщина залишиться членом МКС

На запитання журналістів, що це означатиме для запланованого візиту Нетаньягу цієї осені, Мадяр відповів: "Я чітко дав це зрозуміти і прем’єр-міністру Ізраїлю… уряд "Тиси" має твердий намір зупинити це (вихід Угорщини. – Ред.) і забезпечити, щоб Угорщина залишилася членом МКС".

"Якщо країна є членом МКС і особа, яку розшукує МКС, в’їжджає на нашу територію, то цю особу необхідно взяти під варту", – сказав Мадяр.

Також читайте: Угорщина розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду

  • Зазначимо, що Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду і ратифікувала його.
  • Тобто Будапешт формально схвалив статут, але не змінив своє законодавство для його імплементації.
  • Угорщина не виконала ордер на арешт ізраїльського премʼєра Біньяміна Нетаньягу і заявляла, що не зробила б цього і щодо Путіна.

А путіна вони теж готові заарештувати? Бо на нього теж є ордер!
21.04.2026 09:52 Відповісти
В Україні це стаття за антисемітизм.
21.04.2026 10:03 Відповісти
Нетаньяху давно нужно было арестовать, бо гнида оно уникальная...
21.04.2026 10:17 Відповісти
Можна подумать, Нетаньягу не їв ніколи консервованого перцю, з томатами... Він таке й в Ізраїлі скуштувать може...
21.04.2026 09:51 Відповісти
Трамп теж сказав шо старшого МКСніка Хана теж можна ловити і запроторювати до цугундеру - хто кого
21.04.2026 09:51 Відповісти
А путіна вони теж готові заарештувати? Бо на нього теж є ордер!
21.04.2026 09:52 Відповісти
А путін приїде в Угорщину?🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
21.04.2026 10:22 Відповісти
А Нетан'яху?
21.04.2026 12:45 Відповісти
Ху'ло это другоє. Ху'йлу він зніме штани і вилиже всю його обісрану сраку, бо за знижки на нафту і газ ти хоч дітей на людях їж, а тебе будуть любити і благословляти
21.04.2026 10:51 Відповісти
Щось забагато на себе бере цей Мадяр ще не встигнувши зайняти посаду.
21.04.2026 09:57 Відповісти
Є з кого брати приклад!
Він ще вчителям Угорщини пообіцяє по 4000 $ зарплатні...
21.04.2026 10:09 Відповісти
В Україні це стаття за антисемітизм.
21.04.2026 10:03 Відповісти
Нелох думає за своїх
21.04.2026 10:29 Відповісти
пацанва зєльоная
21.04.2026 10:15 Відповісти
Мадяр в Україні за такий антисемітизм отримавби 8 тюрми.
21.04.2026 10:17 Відповісти
Нетаньяху давно нужно было арестовать, бо гнида оно уникальная...
21.04.2026 10:17 Відповісти
21.04.2026 11:54 Відповісти
А чому про ***** не згадав?
21.04.2026 10:20 Відповісти
"На запитання журналістів, що це означатиме для запланованого візиту Нетаньягу цієї осені, Мадяр відповів "
21.04.2026 10:25 Відповісти
Тому що у них "Дружба" !
Нафтопровід....
21.04.2026 10:25 Відповісти
Ви для початку свого власного Орбана хоча б заарештуйте, обдрістанці мудярські )))
21.04.2026 11:08 Відповісти
Нетаньху як і терорист путін є воєними злочинцями це постановив МКС ,тому Мадяр все вірно сказав , на жаль їх легалізовує Трамп ,а в нас президент підписує закон про антисимітизм це повний абсурд.
21.04.2026 12:15 Відповісти
 
 