График Зеленского на июнь еще не сформирован: встреча с Мадяром не согласована, - Литвин

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что рабочий график Владимира Зеленского на июнь пока не составлен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что вопросы проведения двусторонних встреч решаются непосредственно между сторонами, комментируя возможность контакта с лидером партии "Тиса" Петером Мадяром.

"Президент еще не согласовал график на июнь, и ясно, что двусторонние встречи согласовываются в рамках двусторонних контактов", - сказал Литвин журналистам в среду.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Мадяр предлагает встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье.

