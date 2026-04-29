График Зеленского на июнь еще не сформирован: встреча с Мадяром не согласована, - Литвин
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что рабочий график Владимира Зеленского на июнь пока не составлен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Детали
Он также отметил, что вопросы проведения двусторонних встреч решаются непосредственно между сторонами, комментируя возможность контакта с лидером партии "Тиса" Петером Мадяром.
"Президент еще не согласовал график на июнь, и ясно, что двусторонние встречи согласовываются в рамках двусторонних контактов", - сказал Литвин журналистам в среду.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Мадяр предлагает встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье.
