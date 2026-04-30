Мадяр хочет, чтобы Украина приняла меры в отношении венгерского меньшинства, прежде чем разблокировать продвижение Киева в ЕС, - Bloomberg

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, считает, что Украина должна предоставить больше прав венгерскому меньшинству перед началом переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Условие Мадяра

Вопрос был поднят во время встречи Мадяра с президентом Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе.

Эти требования в основном повторяют перечень из 11 пунктов, который в 2024 году передал Киеву тогдашний премьер Виктор Орбан. Они касаются языковых, культурных, административных прав и возможностей получать образование на венгерском языке.

  • Хотя пункты не были обнародованы, "Европейская правда" со ссылкой на полученный текст требований писала, что речь идет о более широком использовании венгерского языка в образовании, общественной и политической жизни, а также об упрощении доступа к обучению на венгерском языке.

Также в условиях были пункты об отмене части языковых ограничений и условий для реализации этих прав (в частности, относительно минимальной доли населения) и создании представительства этнических венгров в Верховной Раде с правом выступать на венгерском языке.

Разочарование в Мадяре в ЕС

Жесткая позиция Мадяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины на членство, особенно когда речь идет об официальном открытии переговоров по нескольким политическим документам, где страна выполнила необходимые критерии.

Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерской диаспоры в Украине требуют укрепления. Киев заявил, что готов выполнить очерченные условия, и неоднократно заявлял, что права венгерского меньшинства в стране защищены.

ЕС оказывает давление на Мадяра, чтобы тот отказался от возражений уходящего в отставку правительства против официального начала переговоров о членстве Украины, добавили собеседники.

+32
Другий Орбан тільки ніщий , поки що


+29
ЯК ВОНИ ЗАКОЛЕБАЛИ!!!!!!!




+27
Мадяри були підарами і під час Другої Світової війни,коли воювали за фашистів!
30.04.2026 16:22 Ответить


а більше це скільки і більше ніж у кого ? 🤓 👀


мені цікаво - що дійсно ще там лишилися якісь угорці? Я чогось думав, що вони вже із паспортами у більшості давно повиїзджали в ЄС.
30.04.2026 17:08 Ответить


Треба створити міжрайонне тцк ( СП) з повістками саме до угорськомовних.
Якщо дістають угорс. паспорт - штраф за порушення правил обліку і т.д.
Або утвердити військовий час + мобілізація всього приватного транспорту у іноземців на користь СОУ 👍🏻♥️♥️♥️♥️
показать весь комментарий
30.04.2026 21:28 Ответить
Який штраф? В Україні існує закон про подвійне громадянство.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:23 Ответить
Чим угорька меншина відрізняється від інших меншин? Які привілеї повинна мати українська меншина в Штатах, наприклад?
показать весь комментарий
30.04.2026 20:47 Ответить
Це все резузультат піару Зеленьського на " прискоренй вступ до ЄС УС27-мому"
Тепер всі будуть шантажувати Україну, щоб висосати як найбільше, а потів включеця реальний юридичний механізм- де країну під час гарячої фази війни, з кордонанами, що рухаються щодень, НІХТО І НІКУДИ ПРИЙМАТИ НЕ БУДЕ. Ніхто у ЄС не буде придумувати незрозумілих механізмів, узгоджувати це із всіма членами.
Це морква для віслюка.
Переше- перестати піаритися на " прискореному вступу".
Це роз'яже руки і всіх Орбанів і Фіціо з Мадярами можна посилати за фіолетовий ліс.
Друге- зайнятися обороною країни. Перестати красти на вьому. Організувати нормальну мобілізацію. Знестити 2 міліона із 3- х заброньованих, перестати витрачати кошти на Є бачки. Зформувати коаліційний уряд.
Третє- нічого нк зміниця. Клоуни не старіють
показать весь комментарий
30.04.2026 16:31 Ответить
Я б сказала невідгодований
показать весь комментарий
30.04.2026 16:46 Ответить
Вони кажуть, що вищу освіту угорською в Україні не можна отримати - типу, це неправильно. Цікаво, чи можна отримати вищу освіту не угорською в Угорщині.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:31 Ответить
закарпаття це другий даунбас, поки напівсплячий.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:54 Ответить
На Закарпатті угорці складають не більше 20% - це замало. Та й Угорщина - не кацапляндія - вона дуже слабка.
І так, якби Україна впала б у 2022 - угорці захопили б Закарпаття, і там про жодні права українців не йшлося б взагалі. Угорці - шовіністи ті ще.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:59 Ответить
та я ж не про війну, ще цього не вистачає а про менталітет народонаселенія по той бік карпат.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:02 Ответить
Менталітет там паскудний, тут 100%. Не просто так зайди - мадяри все місцеве населення примусили перейти на свою мадярську мову.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:25 Ответить
менше 10%
показать весь комментарий
30.04.2026 17:02 Ответить
Англiйською можно медiчну освiту одержати у 4х унiверсiтетах Угорщiни. Але це все.
показать весь комментарий
30.04.2026 23:35 Ответить
Вони готують міцну 5-ту колону і потім па пажеланіям трудящіхся прищеплять Закарпаття до Угорщини. Ну, такі у них мрії.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:45 Ответить
І знову за рибу гроші
показать весь комментарий
30.04.2026 16:21 Ответить
Ну шо за сволота? Адже голова угорської ячейки на Закарпатті сказав прямо що все Ок. Треба викликати угорського посла та висловлювати протест через ворожу політику Угорщини. Скільки це можна терпіти?
показать весь комментарий
30.04.2026 16:22 Ответить
А що не зрозуміло? Мадяри мріють про Закарпаття!
показать весь комментарий
30.04.2026 16:24 Ответить
Жаль, а с виду был приличный мужчина.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:22 Ответить
Навальний 2.0
показать весь комментарий
30.04.2026 18:58 Ответить
Угорщина диктує Україні вимоги, а Україна щось аналогічне вимагає від Угорщини?
показать весь комментарий
30.04.2026 16:23 Ответить
вимагає. Повернути гроші Ощаду.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:25 Ответить
починається! орбан чи мадяр одне й теж лайно!
показать весь комментарий
30.04.2026 16:24 Ответить
Яких їм прав не вистачає?
показать весь комментарий
30.04.2026 16:24 Ответить
Прав не знати української взагалі.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:32 Ответить
Я думаю, дело не в правах. Это банальная политика и шантаж. Очень жаль конечно, что нормальных отношений не получится. Но требования Венгрии - это не забота об этнических венграх западной Украины. Если бы вопрос был в заботе, то Венгрия бы развивала программы реинтеграции в венгерское общество, финансировало бесплатные курсы венгерского для украинских венгров и возможность бесплатного обучения. И клала болт на недовольство этим украинской власти. Но власти Венгрии хотят быть белыми и пушистыми за счёт и вопреки интересам другого государства.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:14 Ответить
Там не потрібні курси угорського для українських мадярів. Їм потрібні курси української, примусові. Бо вони нею не бажають з неугорцями спілкуватись.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:07 Ответить
Вот именно про такое мнение, на которое могло бы класть правительство Венгрии, я и написал.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:19 Ответить
Ще один параноїк. Я ви вже всіх заї.али
показать весь комментарий
30.04.2026 16:26 Ответить
В Румунії угорці в Парламенті з трибуни гутарять мадярською? - чого домахався до України?
показать весь комментарий
30.04.2026 16:27 Ответить
Міжнароднв політика Фідеса та Тіси в принципі - схожа, чи однакова в окремих аспектах. Але, принаймі існує одна принципова відмінність: Мадяр, на відміну від Орбана не виконуватиме ЦУ від *****. Принаймі, на перших порах не виконуватиме. Бо всім нам відома здатність підлеглих ***** корумпувати та агентувати зарубіжних політиків аж до трумпа...
показать весь комментарий
30.04.2026 16:28 Ответить
Тут я би був не таким впевненим. Цей Мадяр тільки пару років як в опозиції до свого колишнього босса. Невдоволення Орбаном у угорського населення росло вже давно. Тому московські кукловоди могли це передбачити та запобігти підсунувши опозиційно настроеним масам нове обличчя, яке просто замасковане старе. На виборах вони поклали яйця в обидві свої корзини.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:07 Ответить
може бути й таке...
показать весь комментарий
30.04.2026 17:58 Ответить
КРОКИ:
Автономія,
свій парламент,
угорський "язік" регіАнальний,
референдум на бюлетнях/аркушах А4,
зельониє чєлавєчькі для защіти мадярогаварящіх
і т.д.

"........ТАК ЦЕ ВЖЕ БУЛО" хлопці.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:29 Ответить
1990 рік Кримську Область перетворили на "ПіС-уар", сепаратне непідконтрольне щось ...
1991 те саме, тільки при формальному проголошенні повного суверенітету України як держави .
2014.….....
показать весь комментарий
30.04.2026 21:20 Ответить
Не Кримську, а Донецьку та Луганьську, и не перетворили, а намагались, и не у 1990, а у 2004му.
показать весь комментарий
30.04.2026 23:40 Ответить
всі мадяри одне і те саме орбаньйо
показать весь комментарий
30.04.2026 16:30 Ответить
При Зе кожен, хто зазіхав на все українське отримає своє- Московська церква храми і захист, поляки все, що їм потрібно про ''Волинь'', мадяри нав'язують все угорське на частину України, а пуйло Запорізьку АЕС, Азовське море і великі території. Не залииться не задоволеним і оточення Зе - в них відкритий доступ до всіх ресурсів, особливо казни.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:31 Ответить
Чому ми вислуховуємо всілякі претензіі і постійно виправдовуємось і щось доказуємо?З мадьярами потрібно грати так,щоб вони щось просили...Ось наприклад переселяти біженців в Закарпаття,давати їм там землю...навіть будинки тих які чкурнули в Угорщину маючи угорські паспорти.Хай почухаються...
показать весь комментарий
30.04.2026 16:33 Ответить
Слушна річ !!!
Треба робити все як ці колишні імперії робили!! Заодно прилякнути їх пацифікацією
показать весь комментарий
30.04.2026 21:13 Ответить
А?! Я доки що жодного виправдання не бачiв. I впевнений, що i не побачу. Бiжiнцiв переселяти та давати землю у Закарпаттi можно, тiльки треба пам'ятати, у Закарпаттi мешкують 110 тисяч мадярiв та 1 мiллiон 200 тисяч українцiв. То ж кому тi бiжiнцi впадуть на голову?
показать весь комментарий
30.04.2026 23:46 Ответить
створення представництва етнічних угорців у Верховній Раді з правом виступати угорською
А ось це вже - зайве, і взагалі - проти Конституції, де державною мовою визначається тільки українська, яку угорці-депутати і мають використовувати в роботі.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:35 Ответить
А хто буде давати справку що то є етнічний угорець ??
Будь хто зможе заявити - то тітушки, а справжнім угорцям *****-ти не видали )))
показать весь комментарий
30.04.2026 21:11 Ответить
Треба поставити питання про українців в мадярщині із такими самими вимогами, українців в мадярщині не менше ніж мадярів в Україні.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:36 Ответить
Ви ще за Корюківку -1943 відповідати будете, ******...
показать весь комментарий
30.04.2026 16:37 Ответить
Більшість з українців асимілювались і ті українці тепер називають себе мадярами.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:39 Ответить
Мадяра на відміну від Орбана можна переконати що ці вимоги туфта.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:39 Ответить
Схоже тільки наш Мадяр його зможе переконати.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:09 Ответить
Ще не добралося до влади, а вже *****
показать весь комментарий
30.04.2026 16:39 Ответить
Він ******* народився.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:56 Ответить
Треба зробити радикальний крок, вишвирнути українських мадярів в мадярщину, або хоча б тих в яких мадярський паспорт, або заявити про такий намір і тоді почнеться свинячий вереск в іншу сторону.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:43 Ответить
Операція "Вісла" "Тиса"?
показать весь комментарий
30.04.2026 17:37 Ответить
Можна й так назвати, але краще назвати операція "Мадяр".
показать весь комментарий
30.04.2026 18:10 Ответить
И що це дасть Українi? Що дасть Українi свинячий вереск та лють Європейського Союза? З Лахти пишите, камарад?
показать весь комментарий
30.04.2026 23:51 Ответить
З Лос-Анжелеса пишу. Ти що, не похмелився?
показать весь комментарий
01.05.2026 03:07 Ответить
В мене тепер 14:10 по обіді. Шукай де та "лахта" знаходиться.
показать весь комментарий
01.05.2026 03:10 Ответить
Не на часі, в Україні війна
показать весь комментарий
30.04.2026 16:45 Ответить
Ну і що, якраз під час і після воєн такі речі робляться.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:11 Ответить
а якщо ми передумаємо йти в єс, то ту мадярську меншину можна хоч ногами?
показать весь комментарий
30.04.2026 16:47 Ответить
Один раз підставиш зад, все встануть в чергу.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:47 Ответить
Абсолютно вірно!!!
показать весь комментарий
30.04.2026 18:13 Ответить
Тобі мер Берегово ж ясно сказав: «у нас проблем з угорцями немає». Чи шо це будо?
показать весь комментарий
30.04.2026 16:48 Ответить
Він правий. Якщо в нас є заборона антисемітизму то чому немає заборони антимадяризму? Довбні приймають закони не думаючи про наслідки.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:49 Ответить
Може тому, що антисемiтизм - явище в свiтi присутне, а антiмадяризма нiякого не iснує?
показать весь комментарий
30.04.2026 23:55 Ответить
вже є.
показать весь комментарий
01.05.2026 02:59 Ответить
Заявити про намір вишвирнути мадярв до мадярщини, починаючи з тих в яких мадярський паспорт. тоді буде свинячий виг з іншої причини. Треба радикальн вірішувати подібні питання. Мадярів в мадярщину, кацапів в рашу, юдеїв в ізраїль і дальше по списку. Як тільки хто не задоволений, відправляти додому.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:52 Ответить
я не бачу проблем
хочуть щоб діти вчилися угорською мовою? не проблема.
хай пишуть заяву голові адміністрації региону, їм виділять землю, хай будують школу, платять вчителям, платять за комунальні послуги. то є всі видатки на побудову і експлуатацію закладу освіти повинна нести Угорщина.
якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина вчилася у такій школі подають заявку в мін освіти і хай навчаються.
Але якщо дитина яка навчалася в такій школі хоче поступати в українські навчальні заклади нехай здає ЗНО на загальних основах.
показать весь комментарий
30.04.2026 16:55 Ответить
Або як мінімум фінансова автономність ДеФакто - всі гроші на дитячі виплати, декретні, ремонт шкіл і тощо тощо з місцевого бюджета, ??? Чи наповнюють його місцеві етнічні мад'яри ?? А якщо ні, знач живуть контрабандою... Логічно ж?)
показать весь комментарий
30.04.2026 21:08 Ответить
Урсула сказала Мадяру, повернемо всі дотації, якщо будеш прикривати нас як Орбан.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:00 Ответить
Може й таке бути.....
показать весь комментарий
30.04.2026 17:07 Ответить
Чого його так нервувати? Зголошуватись на всі вимоги. А після вступу в ЄС депортувати мадяр на родіну.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:14 Ответить
Так, завжди можна на все погоджуватись і все обіцяти, а потім відмовитись і для відмови можна знайти безліч причин
показать весь комментарий
30.04.2026 17:48 Ответить
Головне - вступити. А там витворяй що захочеш. Угорщина в приклад.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:53 Ответить
Ну що диванні ура-патріоти отримали облизня , бо ви звикли ділити закордонних політиків на антиукраїнських і проукраїнських ,але ті політики є державниками ,які відстоюють державні інтереси своїх держав і чому це їхні державні інтереси повинні збігатись з нашими хотєлкамі , бо як казав вєлікій вождь всєх врємєн і народ янєлох боневтіковия - "я вам нічєго нє должен".
показать весь комментарий
30.04.2026 17:17 Ответить
"и создании представительства этнических венгров в Верховной Раде с правом выступать на венгерском языке" Взагали в Україні не одни мадяри з меньшин мешкають. Верховна Рада не формується за принципом національних меншин. Ця фраза якщо її не вигадав цензор пряме втручання у внутрішні справи України.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:17 Ответить
Да надішліть їх до Угорщини і за одно поцікавтеся, скільки сотен тисяч українців асимілювала Угорщина з 1917 року.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:18 Ответить
яка б фамілія не була у мадяра, служивий буде він куйла,чи рабсії завжди...
показать весь комментарий
30.04.2026 17:20 Ответить
Біля 14 спроб Брюсселя включити патріарха кіріла до санкційних списків були заблоковані урядом Угорщини. Відхід від влади Віктора Орбана надає нову можливість застосувати до Кіріла каральні заходи за підтримку війни.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:50 Ответить
меншини в сосії , всі до одного
показать весь комментарий
30.04.2026 17:51 Ответить
Звісно надати більше прав!! Запливати за буйки! Працювати під стрілою крану! Переходити на червоний сигнал світлофора!Вилазити на високострумні вежі! Мати першочергові ритуальні послуги (при похованні)!....
показать весь комментарий
30.04.2026 17:57 Ответить
Венгерская диаспора в Украине аж 0,02% от всего населения. Серьезный задел по сравнению с 10% в Словакии
показать весь комментарий
30.04.2026 17:59 Ответить
0,2 %*.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:02 Ответить
На *** с большой буквы! Примьер все таки. Есть один гос. язык. Достаточно. Кто хочет учиться на своем, есть частные школы. Так работает в развитых странах. Шо до Швейцарии мультиязычность не работает совсем.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:01 Ответить
мародери, вони скрізь однакові..
поки хтось б'ється за ідею-свободу чи тимчасово у складному становищі, "добрі сусіди" не забаряться обнести неприбраний вчасно сад чи поглушити усю рибу у чужому ставку...
показать весь комментарий
30.04.2026 18:08 Ответить
Чергове лайно із ліги сексуальних меншин
показать весь комментарий
30.04.2026 18:17 Ответить
Що ще Зельоні не зробили для мадярів Закарпаття? Нарізали з сусідніх районів населені пункти, які мадяри захотіли, і створили окремий анклав. Практично автономний. Там мадярські прапори, мадярські вивіски, мадярські школи, в яких українську ігнорують. Українською там, якщо не забажають, то і не обслужать. Мая твая нє панімать! Тепер що хочуть? Оголосити Автономну республіку?
показать весь комментарий
30.04.2026 18:28 Ответить
Орбан і Сійярто повертаються, зараз вони двоє в одном - Мадьорбан і Мадьярто.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:49 Ответить
Пора ох1аших соседей ставит на место, иначе будут предьявы кидать пока не получат по морде крепко
показать весь комментарий
30.04.2026 18:50 Ответить
И снова чуда не случилось. Так бывает когда надеешься на волшебство а не адекватно оцениваешь реальность.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:01 Ответить
УСІХ бажаючих угорців Закарпаття - в Угорщину-мать !!!
показать весь комментарий
30.04.2026 19:10 Ответить
***** нам той ЄС, шо мені з цього?! Я буду жити краще, стану заможніше як вони, буду меньше працювати і більше заробляти?! Ні, ні хУ я!!!
показать весь комментарий
30.04.2026 19:46 Ответить
Більше податків платити і Брюсель буде їх спрямовувати на пособіє Мабудє і Ахмєту
показать весь комментарий
30.04.2026 21:03 Ответить
Та поясніть вже Мадяру, що саме після вступу України в ЄС українські угорці матимуть такі самі права, як угорські угорці, а також чехи, словаки, французи, німці та всі інші громадяни членів Союзу (і українці в т.ч.), бо законодавство ЄС є універсальним.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:17 Ответить
Поки йде війна нахур!

поки не вибачитесь за все нахур!

поки не приведете політику до норми нахур!!
показать весь комментарий
30.04.2026 21:02 Ответить
що йдеться про ширше використання угорської мови в освіті, публічному та політичному житті та спрощення доступу до навчання угорською Джерело:
так вони що вдома що на вулиці, що в держустановах користуються угорською!!!
Це ШО за зейня така? Тобто що й інші етноси заставляти "ширше використовувати в публічному та політичному житті"??
показать весь комментарий
30.04.2026 21:31 Ответить
 
 