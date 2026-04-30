Мадяр хочет, чтобы Украина приняла меры в отношении венгерского меньшинства, прежде чем разблокировать продвижение Киева в ЕС, - Bloomberg

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, считает, что Украина должна предоставить больше прав венгерскому меньшинству перед началом переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Условие Мадяра

Вопрос был поднят во время встречи Мадяра с президентом Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе.

Эти требования в основном повторяют перечень из 11 пунктов, который в 2024 году передал Киеву тогдашний премьер Виктор Орбан. Они касаются языковых, культурных, административных прав и возможностей получать образование на венгерском языке.

Хотя пункты не были обнародованы, "Европейская правда" со ссылкой на полученный текст требований писала, что речь идет о более широком использовании венгерского языка в образовании, общественной и политической жизни, а также об упрощении доступа к обучению на венгерском языке.

Также в условиях были пункты об отмене части языковых ограничений и условий для реализации этих прав (в частности, относительно минимальной доли населения) и создании представительства этнических венгров в Верховной Раде с правом выступать на венгерском языке.

Разочарование в Мадяре в ЕС

Жесткая позиция Мадяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины на членство, особенно когда речь идет об официальном открытии переговоров по нескольким политическим документам, где страна выполнила необходимые критерии.

Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерской диаспоры в Украине требуют укрепления. Киев заявил, что готов выполнить очерченные условия, и неоднократно заявлял, что права венгерского меньшинства в стране защищены.

ЕС оказывает давление на Мадяра, чтобы тот отказался от возражений уходящего в отставку правительства против официального начала переговоров о членстве Украины, добавили собеседники.