Мадяр хочет, чтобы Украина приняла меры в отношении венгерского меньшинства, прежде чем разблокировать продвижение Киева в ЕС, - Bloomberg
Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, считает, что Украина должна предоставить больше прав венгерскому меньшинству перед началом переговоров о вступлении в ЕС.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Условие Мадяра
Вопрос был поднят во время встречи Мадяра с президентом Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе.
Эти требования в основном повторяют перечень из 11 пунктов, который в 2024 году передал Киеву тогдашний премьер Виктор Орбан. Они касаются языковых, культурных, административных прав и возможностей получать образование на венгерском языке.
- Хотя пункты не были обнародованы, "Европейская правда" со ссылкой на полученный текст требований писала, что речь идет о более широком использовании венгерского языка в образовании, общественной и политической жизни, а также об упрощении доступа к обучению на венгерском языке.
Также в условиях были пункты об отмене части языковых ограничений и условий для реализации этих прав (в частности, относительно минимальной доли населения) и создании представительства этнических венгров в Верховной Раде с правом выступать на венгерском языке.
Разочарование в Мадяре в ЕС
Жесткая позиция Мадяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины на членство, особенно когда речь идет об официальном открытии переговоров по нескольким политическим документам, где страна выполнила необходимые критерии.
Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерской диаспоры в Украине требуют укрепления. Киев заявил, что готов выполнить очерченные условия, и неоднократно заявлял, что права венгерского меньшинства в стране защищены.
ЕС оказывает давление на Мадяра, чтобы тот отказался от возражений уходящего в отставку правительства против официального начала переговоров о членстве Украины, добавили собеседники.
Якщо дістають угорс. паспорт - штраф за порушення правил обліку і т.д.
Або утвердити військовий час + мобілізація всього приватного транспорту у іноземців на користь СОУ 👍🏻♥️♥️♥️♥️
Тепер всі будуть шантажувати Україну, щоб висосати як найбільше, а потів включеця реальний юридичний механізм- де країну під час гарячої фази війни, з кордонанами, що рухаються щодень, НІХТО І НІКУДИ ПРИЙМАТИ НЕ БУДЕ. Ніхто у ЄС не буде придумувати незрозумілих механізмів, узгоджувати це із всіма членами.
Це морква для віслюка.
Переше- перестати піаритися на " прискореному вступу".
Це роз'яже руки і всіх Орбанів і Фіціо з Мадярами можна посилати за фіолетовий ліс.
Друге- зайнятися обороною країни. Перестати красти на вьому. Організувати нормальну мобілізацію. Знестити 2 міліона із 3- х заброньованих, перестати витрачати кошти на Є бачки. Зформувати коаліційний уряд.
Третє- нічого нк зміниця. Клоуни не старіють
ЯКІ КРОКИ? Угорську державною чи шо? Що їм не так? Якщо що я сам з Ужгорода і напроти мене гімназія де угорська мова
І так, якби Україна впала б у 2022 - угорці захопили б Закарпаття, і там про жодні права українців не йшлося б взагалі. Угорці - шовіністи ті ще.
Автономія,
свій парламент,
угорський "язік" регіАнальний,
референдум на бюлетнях/аркушах А4,
зельониє чєлавєчькі для защіти мадярогаварящіх
і т.д.
"........ТАК ЦЕ ВЖЕ БУЛО" хлопці.
1991 те саме, тільки при формальному проголошенні повного суверенітету України як держави .
2014.….....
Треба робити все як ці колишні імперії робили!! Заодно прилякнути їх пацифікацією
А ось це вже - зайве, і взагалі - проти Конституції, де державною мовою визначається тільки українська, яку угорці-депутати і мають використовувати в роботі.
Будь хто зможе заявити - то тітушки, а справжнім угорцям *****-ти не видали )))
"Вісла""Тиса"?
хочуть щоб діти вчилися угорською мовою? не проблема.
хай пишуть заяву голові адміністрації региону, їм виділять землю, хай будують школу, платять вчителям, платять за комунальні послуги. то є всі видатки на побудову і експлуатацію закладу освіти повинна нести Угорщина.
якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина вчилася у такій школі подають заявку в мін освіти і хай навчаються.
Але якщо дитина яка навчалася в такій школі хоче поступати в українські навчальні заклади нехай здає ЗНО на загальних основах.
поки хтось б'ється за ідею-свободу чи тимчасово у складному становищі, "добрі сусіди" не забаряться обнести неприбраний вчасно сад чи поглушити усю рибу у чужому ставку...
поки не вибачитесь за все нахур!
поки не приведете політику до норми нахур!!
так вони що вдома що на вулиці, що в держустановах користуються угорською!!!
Це ШО за зейня така? Тобто що й інші етноси заставляти "ширше використовувати в публічному та політичному житті"??