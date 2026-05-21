Фіцо розкритикував ідею Мерца про "асоційоване членство" України в ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує ідею "асоційованого членства" України в ЄС, яку запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фіцо заявив на пресконференції в четвер, передає Dennik N.

Прем’єр Словаччини заявив, що не читав листа Мерца до Єврокомісії з відповідною пропозицією, але впевнений, що ця ідея не матиме достатньої підтримки серед членів ЄС.

Або ми когось приймаємо до ЄС, або ні. Сьогодні в Європейському Союзі немає атмосфери для таких кроків", – заявив Фіцо.

Він додав, що коли йдеться про шлях до членства в ЄС, країни-кандидати повинні виконувати умови, а це довгостроковий процес.

Інші країни мають пріоритет

Фіцо додав, що, на його погляд, інші країни повинні приєднатися до ЄС на цей момент, а саме Чорногорія, Албанія та Сербія.

"Ці три країни повинні бути допущені до Європейського Союзу якомога швидше", – зазначив словацький прем’єр.

Фіцо Роберт (362) Мерц Фрідріх (436)
Тут згоден із ФІЦО - Угорщині яка по факту блокувала все роками - нормальне, а нам які своїми тілами це ЕС і рятує - так "хлопчики збоку"
21.05.2026 15:56 Відповісти
Ну - в Москву з'їздив, "регалії" Орбана прийняв. Отримав "преференції" Орбана...
Тепер "відпрацьовує"...
21.05.2026 16:02 Відповісти
Всі країни, які не здають гроші на ЄС, мають бути «асоційованими членами», без права голосу.
21.05.2026 16:09 Відповісти
 
 