Фіцо розкритикував ідею Мерца про "асоційоване членство" України в ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує ідею "асоційованого членства" України в ЄС, яку запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фіцо заявив на пресконференції в четвер, передає Dennik N.

Прем’єр Словаччини заявив, що не читав листа Мерца до Єврокомісії з відповідною пропозицією, але впевнений, що ця ідея не матиме достатньої підтримки серед членів ЄС.

Або ми когось приймаємо до ЄС, або ні. Сьогодні в Європейському Союзі немає атмосфери для таких кроків", – заявив Фіцо.

Він додав, що коли йдеться про шлях до членства в ЄС, країни-кандидати повинні виконувати умови, а це довгостроковий процес.

Інші країни мають пріоритет

Фіцо додав, що, на його погляд, інші країни повинні приєднатися до ЄС на цей момент, а саме Чорногорія, Албанія та Сербія.

"Ці три країни повинні бути допущені до Європейського Союзу якомога швидше", – зазначив словацький прем’єр.

