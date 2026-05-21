Фіцо розкритикував ідею Мерца про "асоційоване членство" України в ЄС
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує ідею "асоційованого членства" України в ЄС, яку запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фіцо заявив на пресконференції в четвер, передає Dennik N.
Прем’єр Словаччини заявив, що не читав листа Мерца до Єврокомісії з відповідною пропозицією, але впевнений, що ця ідея не матиме достатньої підтримки серед членів ЄС.
Або ми когось приймаємо до ЄС, або ні. Сьогодні в Європейському Союзі немає атмосфери для таких кроків", – заявив Фіцо.
Він додав, що коли йдеться про шлях до членства в ЄС, країни-кандидати повинні виконувати умови, а це довгостроковий процес.
Інші країни мають пріоритет
Фіцо додав, що, на його погляд, інші країни повинні приєднатися до ЄС на цей момент, а саме Чорногорія, Албанія та Сербія.
"Ці три країни повинні бути допущені до Європейського Союзу якомога швидше", – зазначив словацький прем’єр.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
- У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
