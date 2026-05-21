Фицо раскритиковал идею Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает идею "ассоциированного членства" Украины в ЕС, предложенную канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом Фицо заявил на пресс-конференции в четверг, передает Dennik N.

Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не найдет достаточной поддержки среди членов ЕС.

"Или мы кого-то принимаем в ЕС, или нет. Сегодня в Европейском Союзе нет атмосферы для таких шагов", – заявил Фицо.

Он добавил, что когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.

Другие страны имеют приоритет

Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС в данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия.

"Эти три страны должны быть допущены в Европейский Союз как можно скорее", – отметил словацкий премьер.

