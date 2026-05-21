Фицо раскритиковал идею Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает идею "ассоциированного членства" Украины в ЕС, предложенную канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом Фицо заявил на пресс-конференции в четверг, передает Dennik N.
Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не найдет достаточной поддержки среди членов ЕС.
"Или мы кого-то принимаем в ЕС, или нет. Сегодня в Европейском Союзе нет атмосферы для таких шагов", – заявил Фицо.
Он добавил, что когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.
Другие страны имеют приоритет
Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС в данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия.
"Эти три страны должны быть допущены в Европейский Союз как можно скорее", – отметил словацкий премьер.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц якобы предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
- В ответ на предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
Тепер "відпрацьовує"...
классика, "не читал, но осуждаю"