Фицо раскритиковал идею Мерца об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает идею "ассоциированного членства" Украины в ЕС, предложенную канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом Фицо заявил на пресс-конференции в четверг, передает Dennik N.

Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не найдет достаточной поддержки среди членов ЕС.

"Или мы кого-то принимаем в ЕС, или нет. Сегодня в Европейском Союзе нет атмосферы для таких шагов", – заявил Фицо.

Он добавил, что когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.

Другие страны имеют приоритет

Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС в данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия.

"Эти три страны должны быть допущены в Европейский Союз как можно скорее", – отметил словацкий премьер.

Тут згоден із ФІЦО - Угорщині яка по факту блокувала все роками - нормальне, а нам які своїми тілами це ЕС і рятує - так "хлопчики збоку"
21.05.2026 15:56 Ответить
Ну - в Москву з'їздив, "регалії" Орбана прийняв. Отримав "преференції" Орбана...
Тепер "відпрацьовує"...
21.05.2026 16:02 Ответить
Всі країни, які не здають гроші на ЄС, мають бути «асоційованими членами», без права голосу.
21.05.2026 16:09 Ответить
Сдается такое фейковое членство грозит только Украине.
21.05.2026 16:16 Ответить
"не читав листа Мерца до Єврокомісії"

классика, "не читал, но осуждаю"
21.05.2026 17:09 Ответить
 
 