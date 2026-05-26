Україна більш ніж готова до відкриття першого кластеру в переговорах про членство в ЄС, - МЗС Хорватії

У Хорватії вважають, що Україна готова до відкриття кластеру "Основи" в переговорах про членство у ЄС.

Про це заявила державна секретарка Міністерства закордонних справ Хорватії Андрея Метелко-Згомбіч, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хорватія безумовно серед тих держав, які завжди вимагатимуть постійного та посиленого тиску на Росію, щоб якимось чином переконати їх, що сісти за стіл перемовин та досягнути мирного врегулювання війни відповідає і їхнім інтересам", - зазначила вона.

Метелко-Згомбіч підтвердила, що Хорватія підтримує Україну, "зокрема, коли йдеться про процес вступу".

За словами посадовиця, Україна "більш ніж готова" до відкриття першого кластера (Основи) переговорів про вступ до ЄС.

"Ми дійсно очікуємо, що це станеться в червні, і ми насправді віримо, що зараз саме той час, коли жодна держава-член ЄС не матиме додаткових заперечень проти цього", – підсумувала держсекретарка.

Україна більш ніж готова ніхера не виконувати.
26.05.2026 11:18 Відповісти
 
 